Фотоаппарат или аксессуар: разбираем самый модный гаджет Instagram

Саша Спилберг, Майкл Корс, Алена Водонаева и Victoria Secret — что объединяет всех этих людей? Fujifilm Instax! Этот маленький фотоаппарат устроил настоящий переполох в Instagram, заставив всех заново влюбиться в моментальные снимки.

Фото: Живой Волгоград

В середине 90-х большой популярностью пользовались фотоаппараты Polaroid. Они позволяли сделать снимок и тут же его распечатать. В каждом семейном альбоме есть такая фотокарточка. Но с приходом нового тысячелетия фотографы, а за ними и обычные люди, стали переходить на цифровые фотоаппараты. Возможность сразу увидеть результат и не возиться с распечаткой снимков радовали многих. Но того душевного тепла, которым были наполнены «полароидовские» карточки, уже не было.

Фото: Живой Волгоград

В 1989 году компания Fujifilm решила вернуться к славной традиции моментальной фотографии. Тогда и появился забавный малыш, получивший имя Instax. У нас в России камеры появились в 2011, и сначала мир увидел Instax Mini 7s и Instax 210. Однако эти фотоаппараты почему-то не получили широкой огласки. Но с появлением Instax Mini 8 все изменилось.

Фото: Живой Волгоград

Фото: Сергей Афонин

Инстаграм был заполнен не только фотографиями моментальных снимков, но и самим фотоаппаратом. И это неудивительно: Fujifilm хорошо поработали над дизайном. Instax выглядит скорее как забавный тамагочи, нежели серьезный аппарат для работы. В отличие от своего предшественника из 90-х, Instax легко помещается в любую сумочку, да и весит он намного меньше. Его легко взять с собой на прогулку с друзьями или на отдых с семьей.

Фото: Сергей Афонин

Все функции и управление фотоаппарата сведены до минимума, с ними справиться даже ребенок. Кнопка включения, минимальные настройки, чтобы сделать снимок чуть ярче и светлее, взгляд в зеркальце для селфи, скажите «Сыыыр!» – и вот снимок уже в руках. Волшебство проявки длится всего 2 минуты. За это время можно успеть сделать еще пару классных кадров.

Фото: Сергей Афонин

Фото: Живой Волгоград

Кажется, что во главе компании Fujifilm сидит либо женщина, либо мужчина, который очень хорошо нас понимает. Потому что как иначе объяснить цветовые решения для камер? Например, Instax Mini 9 представлен аж в пяти цветовых решениях: розовый, синий, зеленый, белый и голубой. Можно подобрать фотоаппарат под цвет сумочки! А если хочется совсем уж выделиться из толпы, то стоит выбрать Instax в виде миньона или мордашки Hello Kitty (такой, кстати, есть и у Алены Водонаевой). Еще вариант для разбавления серых будней – это специально оформленная бумага для снимков. Свадебный вариант или картинки с миньонами, детские рисунки, разноцветные полосы, звездочки… Простор для творчества не ограничен.

Фото: Живой Волгоград

Однако просто менять цвета корпуса Fujifilm стало скучно. И они выпустили Instax SQ10. Это совмещение аналоговой и цифровой фотографии. Что означают эти скучные слова для нас? А то, что у нас наконец-то есть экран, на котором мы видим все происходящее в кадре. Фотоаппарат послушно хранит 50 последних снимков (а если вы вставите карту памяти, то и все 1000). И самое главное, то, чего мы так долго ждали – фильтры! Наконец-то можно обработать фото прямо на камере. На выбор пока представлено только 10 вариантов, среди которых есть черно-белый вариант, сепия, луна. Можно наложить фильтр уже на готовый снимок или сначала выбрать обработку, а потом снимать в свое удовольствие. Для девушек, чья душа жаждет творчества, добавлены еще две новых функции. Двойная экспозиция – возможность наложить два снимка друг на друга, и длительная выдержка, позволяющая рисовать светом в кадре. Видели снимки, где люди рисуют фонариком слова и цифры? Теперь вы сможете также! Главное – не забыть распечатать ваш снимок в новой квадратной форме.

Фото: Живой Волгоград

Новая модель изменилась как внутренне, так и внешне. У нее есть экран, зато куда-то запропастилось кнопка включения. Теперь достаточно легкого поворота объектива, чтобы привести аппарат в рабочее состояние. У этого решения нет никакого технического объяснения. Просто это забавно. Но еще одна кнопочка на передней части все-таки есть. Камеру можно использовать как левой, так и правой рукой – везде теперь есть функция для снимка. Правда, ради такого удобства пришлось пожертвовать зеркальцем для селфи. Но объектив аппарата такой блестящий, что вы без труда разглядите себя в нем.

Фото: Сергей Афонин

Камера Instax SQ10 чуть больше своих предшественниц и в радикюль ее уже не положишь. Зато она отлично помещается в рюкзак и готова к любому путешествию. Пока в магазинах представлен только черный вариант, но в ноябре в продажу поступит и белое решение. Будет ли она такой же яркой, как и Instax Mini 9, пока вопрос. Зато точно известно, что до конца года появится возможность приобрести новый принтер Instax Share. Если у вас пока нет возможности приобрести фотоаппарат, можете заменить его таким гаджетом. Он позволяет через wi-fi печатать снимки прямо из галереи вашего телефона. Две минуты – и снимок у вас в кармане. Делайте селфи вместе с мамой, подругой и котом, а потом смело распечатывайте их с помощью приложения. Можно даже организовать целую выставку!

Фото: Сергей Афонин

Фото: Живой Волгоград

Кстати, фотоаппарат Instax любим не только юными девушками, блогерами и звездами, но и именитыми дизайнерами. В 2016 году лимитированную серию выпустил сам Майкл Корс! Такая камера уже сама по себе стильный аксессуар. А Instax Mini 70 был усовершенствован французским дизайнером Жан-Шарль де Кастельбажак. Он совместил два цвета и выпустил три новых аппарата: желто-красный, сине-желтый и красно-синий. В России, говорят, тоже скоро будет выпущена особая фотокамера. Однако кто станет ее создателем, пока держится в тайне.

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