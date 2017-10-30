Фотоаппарат или аксессуар: разбираем самый модный гаджет Instagram

В середине 90-х большой популярностью пользовались фотоаппараты Polaroid. Они позволяли сделать снимок и тут же его распечатать. В каждом семейном альбоме есть такая фотокарточка. Но с приходом нового тысячелетия фотографы, а за ними и обычные люди, стали переходить на цифровые фотоаппараты. Возможность сразу увидеть результат и не возиться с распечаткой снимков радовали многих. Но того душевного тепла, которым были наполнены «полароидовские» карточки, уже не было.
В 1989 году компания Fujifilm решила вернуться к славной традиции моментальной фотографии. Тогда и появился забавный малыш, получивший имя Instax. У нас в России камеры появились в 2011, и сначала мир увидел Instax Mini 7s и Instax 210. Однако эти фотоаппараты почему-то не получили широкой огласки. Но с появлением Instax Mini 8 все изменилось.
Инстаграм был заполнен не только фотографиями моментальных снимков, но и самим фотоаппаратом. И это неудивительно: Fujifilm хорошо поработали над дизайном. Instax выглядит скорее как забавный тамагочи, нежели серьезный аппарат для работы. В отличие от своего предшественника из 90-х, Instax легко помещается в любую сумочку, да и весит он намного меньше. Его легко взять с собой на прогулку с друзьями или на отдых с семьей.
Все функции и управление фотоаппарата сведены до минимума, с ними справиться даже ребенок. Кнопка включения, минимальные настройки, чтобы сделать снимок чуть ярче и светлее, взгляд в зеркальце для селфи, скажите «Сыыыр!» – и вот снимок уже в руках. Волшебство проявки длится всего 2 минуты. За это время можно успеть сделать еще пару классных кадров.
Кажется, что во главе компании Fujifilm сидит либо женщина, либо мужчина, который очень хорошо нас понимает. Потому что как иначе объяснить цветовые решения для камер? Например, Instax Mini 9 представлен аж в пяти цветовых решениях: розовый, синий, зеленый, белый и голубой. Можно подобрать фотоаппарат под цвет сумочки! А если хочется совсем уж выделиться из толпы, то стоит выбрать Instax в виде миньона или мордашки Hello Kitty (такой, кстати, есть и у Алены Водонаевой). Еще вариант для разбавления серых будней – это специально оформленная бумага для снимков. Свадебный вариант или картинки с миньонами, детские рисунки, разноцветные полосы, звездочки… Простор для творчества не ограничен.
Однако просто менять цвета корпуса Fujifilm стало скучно. И они выпустили Instax SQ10. Это совмещение аналоговой и цифровой фотографии. Что означают эти скучные слова для нас? А то, что у нас наконец-то есть экран, на котором мы видим все происходящее в кадре. Фотоаппарат послушно хранит 50 последних снимков (а если вы вставите карту памяти, то и все 1000). И самое главное, то, чего мы так долго ждали – фильтры! Наконец-то можно обработать фото прямо на камере. На выбор пока представлено только 10 вариантов, среди которых есть черно-белый вариант, сепия, луна. Можно наложить фильтр уже на готовый снимок или сначала выбрать обработку, а потом снимать в свое удовольствие. Для девушек, чья душа жаждет творчества, добавлены еще две новых функции. Двойная экспозиция – возможность наложить два снимка друг на друга, и длительная выдержка, позволяющая рисовать светом в кадре. Видели снимки, где люди рисуют фонариком слова и цифры? Теперь вы сможете также! Главное – не забыть распечатать ваш снимок в новой квадратной форме.
Новая модель изменилась как внутренне, так и внешне. У нее есть экран, зато куда-то запропастилось кнопка включения. Теперь достаточно легкого поворота объектива, чтобы привести аппарат в рабочее состояние. У этого решения нет никакого технического объяснения. Просто это забавно. Но еще одна кнопочка на передней части все-таки есть. Камеру можно использовать как левой, так и правой рукой – везде теперь есть функция для снимка. Правда, ради такого удобства пришлось пожертвовать зеркальцем для селфи. Но объектив аппарата такой блестящий, что вы без труда разглядите себя в нем.
Камера Instax SQ10 чуть больше своих предшественниц и в радикюль ее уже не положишь. Зато она отлично помещается в рюкзак и готова к любому путешествию. Пока в магазинах представлен только черный вариант, но в ноябре в продажу поступит и белое решение. Будет ли она такой же яркой, как и Instax Mini 9, пока вопрос. Зато точно известно, что до конца года появится возможность приобрести новый принтер Instax Share. Если у вас пока нет возможности приобрести фотоаппарат, можете заменить его таким гаджетом. Он позволяет через wi-fi печатать снимки прямо из галереи вашего телефона. Две минуты – и снимок у вас в кармане. Делайте селфи вместе с мамой, подругой и котом, а потом смело распечатывайте их с помощью приложения. Можно даже организовать целую выставку!
Кстати, фотоаппарат Instax любим не только юными девушками, блогерами и звездами, но и именитыми дизайнерами. В 2016 году лимитированную серию выпустил сам Майкл Корс! Такая камера уже сама по себе стильный аксессуар. А Instax Mini 70 был усовершенствован французским дизайнером Жан-Шарль де Кастельбажак. Он совместил два цвета и выпустил три новых аппарата: желто-красный, сине-желтый и красно-синий. В России, говорят, тоже скоро будет выпущена особая фотокамера. Однако кто станет ее создателем, пока держится в тайне.
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