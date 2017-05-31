Галкин – лингвист, Брежнева – экономист: настоящие профессии звезд

Выясняем, кто из знаменитостей попал в шоу-бизнес случайно.

Выбрать подходящую профессию порой бывает нелегко. Особенно если тебе 17, а твои родители − обычные офисные менеджеры. Да и живешь ты в провинции. Но не стоит отчаиваться. Если у вас есть талант, то раскрыть его получится даже на экономическом или филологическом факультете! Не верите? Читайте историю звезд, которые попали в шоу-бизнес из другой профессии.

Вера Брежнева – экономист

Певица и актриса Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) идти в шоу-бизнес не планировала и, окончив среднюю школу в Днепродзержинске, поступила на заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «экономист». На втором курсе обучения будущая звезда впервые стала мамой, так что ей пришлось совмещать уход за ребенком с учебой и работой секретарем-референтом. Все изменил случай. Однажды Вера купила билет на концерт группы «ВИА Гра», которая приехала с гастролями в ее родной город, и на одной из песен поднялась на сцену и спела с солистками. Причем так хорошо, что запомнилась продюсеру коллектива Константину Меладзе. Недолго думая, он пригласил девушку на кастинг и она его, конечно, прошла. Сейчас Вера Брежнева – одна из самых высокооплачиваемых артисток нашего шоу-бизнеса, а также жена Константина Меладзе. Жалеет ли она о том, что так и не получила диплом экономиста? Можем предположить, что нет.

Максим Галкин – лингвист

Максим Галкин с детства покорял друзей и родственников своим талантом шутить и смешить. Однако, окончив московскую гимназию, решил получить престижное образование и поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики. А после получения высшего образования взялся за диссертацию по теме «Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов». Параллельно Максим выступал на сцене: сначала в Студенческом театре МГУ, затем в Театре эстрады, а после его начали приглашать в качестве ведущего и пародиста чуть ли не на все концерты, проходящие в Москве. Дальше он попал на телевидение, женился на Алле Пугачевой и стал одним из самых востребованных артистов России. О защите диссертации с таким графиком, конечно, пришлось забыть…

Кейт Миддлтон – искусствовед

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Прежде чем стать супругой принца Уильяма и герцогиней Кембриджской, Кейт Миддлтон получила блестящее образование. Она окончила частное учебное заведение в графстве Уилтшир – колледж Мальборо, а через год поступила в Сент-Эндрюсский университет в шотландской области Файф и получила диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности «история искусств». После девушка (нет-нет, не сразу вышла замуж за принца!) стала работать дизайнером и маркетологом в компании своих родителей Party Pieces, которая занималась доставкой товаров к проведению праздников, а параллельно неполный рабочий день трудилась в отделе закупок сети магазинов Jigsaw. В итоге карьера Миддлтон продлилась около 5 лет. Потом она, спустя 10 лет дружбы с принцем, получила от него предложение руки и сердца. Молодые поженились, родили двух детей и стали жить счастливо. В настоящее время герцогиня занимается воспитанием детей, сопровождает супруга на всевозможные мероприятия и занимается благотворительностью.

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Синди Кроуфорд – химик

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Супермодель Синди Кроуфорд на сто процентов опровергает мнение о том, что девушки с обложки глянцевых журналов не обладают высоким интеллектом. Она никогда не мечтала покорить мир своей красотой и была зациклена на учебе. Будущая знаменитость окончила школу с высшими баллами и получила академическую стипендию в Северо-западном университете, где изучала химическую технологию. Но стать химиком Кроуфорд была не судьба. В студенческие годы ей нужны были деньги, а модельный бизнес приносил неплохой доход. В итоге учебу пришлось бросить. И, кажется, не зря.

Ксения Собчак – политолог

Ксения Собчак в детстве занималась балетом при Мариинском театре и живописью при Эрмитаже. Также она посещала школу с углубленным изучением английского языка, а потом перевелась в школу при РГПУ имени А.И. Герцена. Затем девушка поступила в СПбГУ на факультет международных отношений. Однако на третьем курсе решила переехать в Москву и продолжила получение высшего образования в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) по направлению «политология». После получения диплома Ксения неожиданно для всех стала покорять российское телевидение: стала ведущей реалити-шоу «Дом-2», снялась в клипе Тимати, начала принимать участие во всевозможных ток-шоу… Однако политика из ее жизни не ушла. В 2013 году Собчак объявила об уходе из «Дома-2» и начала все больше участвовать в политических дискуссиях и в телепроектах, и на радио, и в прессе. Сейчас Ксения Анатольевна – ведущая собственной программы на телеканале «Дождь», главный редактор модного журнала, а также супруга актера Максима Виторгана.

Дэвид Духовны – философ

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Звезда сериала «Секретные материалы» и двукратный обладатель премии «Золотой глобус» Дэвид Духовны становиться актером и не думал. Он хорошо учился в школе и без труда поступил в Принстонский университет на факультет педагогики, а потом и в аспирантуру Йельского университета, где стал магистром английской литературы и готовился защитить диссертацию на степень доктора философии по теме «Магия и технология в современной поэзии и прозе». Однако защитить диссертацию ему не удалось, его увлекли театр и кино. После того как Духовны снялся в рекламе, он начал брать уроки сценического мастерства, а потом принял решение оставить науку ради карьеры в шоу-бизнесе.

Ольга Бузова – географ

Ольга Бузова с детства мечтала стать актрисой и певицей. Однако родители были против, так что после школы ей пришлось получить диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «географ». Правда, годы учебы были нелегкими, ведь параллельно девушка принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Но ее труды в шоу-бизнесе были оценены по достоинству: через некоторое время ее назначили ведущей проекта, а потом пригласили на главную роль в театральную постановку. А недавно Ольга стала и певицей! За полгода теледива записала четыре песни и выпустила три клипа.

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