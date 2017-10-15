Где сейчас живут домовой Кузя, Чебурашка и 38 попугаев

8 октября отмечали домовенку Кузе исполнилось 45 лет. «Антенна» узнала, где сейчас хранится фигурка персонажа из мультфильма, и отыскала других кукольных героев.

Домовенок Кузя

8 октября 1972 года писательница Татьяна Александрова, которая по образованию была еще и художником-мультипликатором, сделала первые наброски домовенка к своей книге «Кузька в новой квартире». Увы, ее иллюстрации к книге не приняли, сославшись на то, что писательница не состояла в Союзе художников. Зато ее рисунок взяли за основу создатели мультика «Дом для Кузьки», который вышел на экран в 1984 году. Сейчас домовенок из мультфильма живет в Музее уникальных кукол (его адрес: г. Москва, ул. Покровка, 13, стр. 2). Как он к ним попал, работники уже и не помнят. Долгое время его фигурка хранилась в фондах музея. И лишь недавно растрепанный малыш появился на витрине в зале, а рядом с ним подружка – девочка Наташа, в квартире которой по сюжету и поселился домовой.

Фото: Сергей Джевахашвили

– Я как-то наводила порядок в фондах, открыла пыльную коробку, а из нее выглядывает он, – рассказывает директор музея Ирина Марышева. – Стряхнула его от пыли и узнала: «Так это же Кузя, надо выставить». Он прекрасно сохранился. Даже рубашечка на нем родная и белый горошек не выцвел. И Наташа в той же коробке лежала. Теперь у них пара. Впрочем, не удивительно, что малыш затерялся. Домовенок росточком совсем мал: 7 сантиметров, а Наташа – 18.

Девочка Наташа, в квартире которой по сюжету жил Кузя Фото: Сергей Джевахашвили

Кукла наследника Тутти

Героиня фильма «Три толстяка» – самый дорогой сердцу экспонат Музея уникальных кукол. Коллекционер Юлия Вишневская выкупила ее у частного владельца, а к нему она когда-то попала с «Ленфильма». – Тогда на нее нельзя было взглянуть без слез: волосы растрепаны, одежда порвана, краска с лица сошла, – продолжает Ирина Марышева. – Но, к нашей большой удаче, ее создательница Валентина Малахиева взялась ее отреставрировать. Она на время потеряла куклу из виду и была крайне рада, что та нашлась. Кукла имеет проволочный каркас, у нее шарнирные соединения в локтях и коленях. Выполнена из латекса, благодаря чему и выглядит как живая.

Фото: Сергей Джевахашвили

В 1966 году, когда снималась картина «Три толстяка», почти год потратили на создание фигуры. Ведь кукла должна была стать точной копией юной актрисы Лины Бракните, которая играла Суок. В определенный момент и актрисе пришлось учиться быть похожей на куклу. На время съемок ей по два часа наносили грим, а на закрытые веки приклеивали кукольные глаза, чтобы она не моргала. Парик же клеился к настоящим волосам Лины. – Алексей Баталов (он играл в «Трех толстяках» канатоходца Тибула. – Прим. «Антенны») несколько лет назад встретился с этой куклой. Сказал: «Боже, ты такая же молодая и красивая! Мы все изменились. А ты осталась прежней», – вспоминает директор музея.

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