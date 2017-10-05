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Где моя, тачка? Что делать, если автомобиль забрали штрафстоянку

С этой неприятной ситуацией сталкивался, наверное, каждый второй автовладелец. Куда бежать, кому звонить и сколько вам придется заплатить, чтобы вернуть «железного коня», читайте в нашем материале.

Вы припарковали свой автомобиль и преспокойно отправились на прогулку, за покупками и прочим делам. Вернулись – а машины и след простыл! Внутри начинает назревать паника – неужто кто-то угнал ваш автомобиль. Не спешите паниковать: скорее всего вы нарушили правила парковки, и машина дожидается вас на штрафстоянке.

Так что же делать в этой ситуации, например, горе-новичку, который впервые в ней оказался.

Во-первых, вам следует определить место нахождения вашей машины и, следовательно, позвонить на штрафстоянки города.

Фото: Getty Images

Вот список круглосуточных телефонов, а также адреса штрафстоянок Самары:

— ул. Мориса Тореза, 67а, телефон 264−81−96;

— ул. Мечникова 52 б, телефон +7 (937)652−73−13;

— ул. XX II Партсъезда, 1, литер Г, телефон +7 (937)204−45−62;

— Волжский проспект, 15, телефон +7 (927)907−47−31;

— ул. Льва Толстого, 97а, +7 (937)173−99−54;

— Муниципальная служба эвакуации: Ракитовское шоссе, 1 строение, телефон +7 (927)007−40−44.

Также вы можете позвонить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре по телефону 951−91−21 либо по телефону 112.

Вас попросят назвать место эвакуации, марку и регистрационный номер автомобиля и определят по базе, находится лишь ваша машина на территории штрафстоянки.

При себе нужно иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис. Если ваши документы остались в машине, вы должны проинформировать об этом. В вашем присутствии сотрудник стоянки обязан составить протокол на вскрытие автомобиля и изъятие нужных вам документов.

Фото: Getty Images

Со всеми документами вы направляетесь в подразделение ГИБДД, в котором вы получаете письменное разрешение на выдачу транспортного средства. И уже с этим разрешением вы снова возвращаетесь на штрафстоянку, чтобы вызволить свой автомобиль.

Напоминаем, что с 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный закон № 205 от 23.06.2016 г. «О внесении изменений в статью 27.13 КоАП», согласно которому эвакуированная машина возвращается владельцу без предварительной оплаты штрафа. То есть штраф вы должны будете оплатить после того, как заберете автомобиль. Помимо штрафа вам также предстоит оплатить только услуги транспортировки, то есть эвакуатора. Сумма составит 1700 рублей. Сумма же штрафа зависит от нарушенных правил ПДД.

Фото: Getty Images

Зачастую автовладельцы становятся жертвой своего невнимания. К примеру, припарковав машину у знака «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца», некоторые забывают (а порой и не знают), что согласно правилам при одновременном применении таких знаков на одном и том же участке дороги, ежедневно с 19.00 до 21.00 стоянка разрешена по обеим сторонам дороги. А с 21:00 меняются приоритеты! То есть в 21:00 вам срочно нужно переставить машину на противоположную сторону, чтобы потом не столкнуться с неприятной процедурой возвращения автомобиля со штрафстоянки. Будьте бдительны!

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#Самара#штраф#автомобиль#автоледи
5 октября 2017Румия Сафиулина
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