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Георгий Дронов рассказал, какие сериалы смотреть этой осенью

12 октября в ресторане SOHO прошла презентация нового сезона телеканала СТС. На мероприятии в качестве приглашенного гостя присутствовал актер Георгий Дронов, известный ролью Кости Воронина в ситкоме «Воронины».

В новом телесезоне канал СТС предлагает полететь в космос с обычными ребятами из сериала «Команда Б», записаться к очаровательным девушкам-психологам в новой комедии «Психологини» и посмотреть комедийный сериал «Ивановы-Ивановы», в котором два подростка-однофамильца пытаются ужиться с чужими родителями. А теперь подробнее.

«Ивановы-Ивановы»

Фото: пресс-служба телеканала СТС

Премьера проекта состоялась 16 октября в 21.00. В новой комедии «Ивановы-Ивановы» зрителей ждут юмор, сумасшедшие трюки и любимые актеры – Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семен Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин. Именно им предстоит рассказать историю об однофамильцах, узнавших о том, что их детей перепутали в роддоме. Как быть, если любимый сын на самом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают чужие люди? Еще и в роскоши, которая тебе даже не снилась. И как он примет своих новых, но уж больно бедных родственников?

«Команда Б»

Фото: пресс-служба телеканала СТС

Первый комедийный сериал о космосе – такое нельзя пропустить! «Команда Б» – это история о самых обыкновенных людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звезды российского кино – Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цапник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов и другие популярные актеры. Их героев ждут серьезные испытания в невесомости, полеты на истребителях, вращения в центрифуге и даже встречи с инопланетянами.

«Психологини»

Фото: пресс-служба телеканала СТС

Интеллигентная, смешная история о трех экспертах в юбках, которым самим требуется помощь. В новом проекте врачеванием душ займутся популярные актрисы Анна Старшенбаум, Анастасия Панина и Софья Каштанова, а Егор Корешков, Роман Маякин и Дмитрий Ендальцев станут их терпеливыми парнями и пациентами, что часто одно и то же.

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#Георгий Дронов#СТС
19 октября 2017
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