Голодовка, пирсинг и другие жертвы, на которые шли актеры ради роли

Эти актеры подошли к своим ролям слишком серьезно. Ради того, чтобы быть похожими на своих героев, они забыли о своем здоровье и внешнем виде.

Играть в кино не так просто, как кажется. Многие персонажи даются звездам так тяжело, что они после них подрывают свою психику, а потом восстанавливаются несколько лет.

Натали Портман, «Черный лебедь»

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Подготовка к роли балерины в «Черном лебеде» началась у Натали Портман за год до съемок. И сразу в жестком режиме. Она сидела на строгой диете и стояла у хореографического станка каждый день: сначала по два часа, а потом по восемь. Когда началась основная работа над фильмом, актриса проводила на съемочной площадке по 12−14 часов, а потом снова тренировалась. С таким графиком и до того стройная Портман едва не довела себя до анорексии, с трудом держалась на ногах. Ее близкие били тревогу, но было уже слишком поздно. Работа была в самом разгаре, и Натали не хотела подвести коллег. «Я перфекционист. Привыкла делать все на 100% или никак. Но эта работа стала для меня настоящим вызовом», – рассказала потом Натали Портман журналистам. К счастью, труды актрисы оценили. Она получила «Оскара» как лучшая актриса года. Но, кажется, в тот момент Портман уже было не до статуэтки. Она не выходила из дома и налегала на пасту, чтобы набраться сил и вернуть прежний нормальный для нее вес.

Хит Леджер, «Темный рыцарь»

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Хит Леджер подходил к своей профессии крайне серьезно. Отец актера Ким Леджер рассказывал, что перед съемками он обычно запирался не меньше чем на месяц в гостиничном номере или в своих апартаментах, чтобы сконцентрироваться на персонаже. То же случилось и во время работы над картиной «Темный рыцарь», где он сыграл сумасшедшего клоуна. Сыграл он его блестяще. Режиссеру даже не приходилось давать ему советы. Ясно одно: ему в этот момент было не очень весело и радостно. Но хуже всего то, что спустя несколько дней после премьеры ленты актер скончался от передозировки снотворными средствами. Хочется верить, что смерть Хита не связана с игрой в клоуна, за которую ему посмертно вручили «Оскара».

Анджелина Джоли, «Прерванная жизнь»

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Анджелина Джоли однажды призналась, что в начале карьеры во время работы над ролью буквально проживала жизнь своего персонажа. Но одно дело, когда она играла непобедимую Лару Крофт, другое – душевнобольную девушку по имени Лиса в фильме «Прерванная жизнь». Тогда актриса рассказывала, что эта роль далась ей крайне сложно: в перерывах между съемками она не могла расслабиться. Более того, Энджи перестала общаться с кем-либо и у нее начались проблемы со сном и едой. Коллеги Джоли вспоминали, что в то время голливудская дива выглядела настолько бледной и болезненно худой, что они всерьез подумывали о том, чтобы записать ее на прием к специалисту. Но актриса, конечно, была против этого и не прекратила работу. Хуже Анджелине было после премьеры картины, когда она увидела, что многие сцены с ее участем были вырезаны после монтажа. «Было очень обидно увидеть, что мою героиню показали только с худшей стороны. Все мои труды приподнести ее зрителю в другом свете оказались тщетны. Очень жаль», – сообщила потом Джоли. Сгладить переживания актрисы помогла только награда «Золотой глобус».

Руни Мара, «Девушка с татуировкой дракона»

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До картины «Девушка с татуировкой дракона» на счету Руни Мара были только эпизодические роли в «Кошмаре на улице Вязов» и в «Социальной сети». Так что уже то, что она впервые играла главную роль, было для актрисы очень ответственной миссией. Однажды девушка призналась, что режиссер ленты стразу предупредил ее: если ты сыграешь хорошо, то о тебе будет говорить весь мир, если плохо, то больше нигде не будешь сниматься. К счастью, несмотря на психологическое напряжение, со своей задачей Руни справилась на «отлично». Правда, ради образа ей пришлось потратить немало нервов, а еще отстричь длинные волосы и сделать пирсинг (и это при том, что ранее у нее не были проколоты даже уши). После окончания работы над проектом Мара говорила журналистам только одно: «Это было очень-очень тяжело».

Шайа Лабаф, «Ярость»

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Шайя Лабаф – личность очень яркая. Актер участвует во всевозможных перформансах и нередко проверяет себя на прочность: то отказывается от еды, то не спит несколько суток… Однако на съемках картины «Ярость» он превзошел себя. Коллеги Лабафа рассказывали, что он был буквально помешан на том, чтобы сыграть своего героя так, как никто бы не сыграл. Причем порой доходил со своей идей до безумия. Однажды, к примеру, он посчитал грим на своем лице слишком неправдоподобным и… порезал щеку ножом. При этом каждый день в течение месяца он обновлял рану. Также ради роли Шайя решился на удаление зуба. А еще, чтобы выглядеть на экране правдоподобным, он не мылся четыре месяца. Не обошлось и без ежедневных тренировок. «Уже на первой встрече с режиссером „Ярости“ меня предупредили, что мне придется много работать и тренироваться, – рассказал потом Лабаф. — Но я согласился. И рад этому. Тренировки не прошли зря: я научился стрелять и стал намного выносливее и сильнее».

Энн Хэтэуэй, «Отверженные»

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До роли в «Отверженных» Энн Хэтэуэй играла красоток. Как она согласилась выглядеть на экране непричлично худой и лысой, до сих пор загадка… Однако после премьеры актриса поведала, что сама решилась на изменения в своей внешности: чтобы сбросить 11 килограммов Энн истязала себя тренировками и почти ничего не ела, также она отказалась от парика и попросила отстричь ей волосы. Кроме того, Хэтэуэй работала и над своим внутренним содержанием: сутками читала литературу о жизни сексуальных рабынь и смотрела видеоинтервью с ними. «Для меня было важно исполнить свою роль без фальши. Все должно было выглядеть реалистично», – говорила потом Энн. А потом добавляла, что после этого проекта чувствовала себя опустошенной и разбитой, ей пришлось потратить много времени, чтобы вернуться к обычной жизни.

Эдриан Броуди, «Пианист»

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Роль пианиста Владислава Шпильмана стала самой тяжелой в карьере Эдриана Броуди. Уже во время съемок, изучая жизнь людей во время Второй мировой войны, актер, по собственному признанию, пересмотрел свою жизнь и стал другим. При этом он ни на секунду не мог расслабиться, погружаясь в эмоции своего героя и всех тех, кто жил в это страшное время. «Я физически ощущал ответственность перед миллионами жертв Второй мировой войны. И я просто не мог исполнить эту роль плохо», – сообщал Броуди журналистам. Также он признавался, что потом долго находился в депрессии и трауре. Его не радовали даже всевозможные награды за свою роль, в том числе и «Оскар».

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