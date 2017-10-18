«Голос-6»: участники, о которых говорят все

Шестой сезон «Голоса», и снова в шоу яркие участники: звезды других проектов, иностранцы и беременная певица.

Арсений Бородин, 29 лет (команда Димы Билана)

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В 2006 году певец занял второе место на «Фабрике звезд» Виктора Дробыша, тогда же он стал солистом группы «Челси», в которой выступал до 2011 года. — На кастинге не был уверен, что пройду, все же круто пели. Снова пережил те эмоции, которые переживаешь в моменты, когда судьба зависит от других людей. У тебя есть ровно три минуты, чтобы вызвать восторг. Если не получилось, то выбываешь. И вот ты стоишь, ждешь момента истины, безумно истеришь. Во всех командах собрались достаточно сильные, профессиональные люди, давно занимающиеся музыкой. А упрекают за участие почему-то только меня! Я был готов к тому, что ко мне будет предвзятое отношение и в интернете начнут задавать вопросы: зачем я туда пошел? Затем, чтобы перезапустить сольную карьеру! Сейчас я – это я, а «Челси» – полностью коммерческий проект, где по пунктам были прописаны образ, стиль, поведение. Группу очень люблю. Но не мог же до пенсии в ней оставаться? Умереть ее солистом – не мой вариант. Не для того я с шести лет занимаюсь музыкой. Рад, что после первого эфира появилось такое количество людей, которые будут писать мне добрые слова. Телефон буквально разрывался. Те, кто когда-то смотрели «Фабрику», следили за коллективом «Челси», отметили приятную смену образа, сказали, что я наконец-то повзрослел. Ни в коем случае не считаю, что уже всего добился в жизни. «Голос» для меня – шанс стать самостоятельным артистом. Многих удивил мой выбор наставника, ведь я исполняю рок, а пошел к Диме Билану. Он безумно профессиональный человек, хорошо чувствует людей, любит электронную музыку, а именно этого не хватает в моем творчестве. К тому же через Диму быстрее всего можно попасть на «Евровидение».

Ян Гэ, 29 лет (команда Димы Билана)

Фото: Instagram шоу «Голос»

Почти девять лет назад Ян приехала в Россию из Пекина, чтобы стать переводчицей. Девушка ничего не знала о нашей стране и не говорила по-русски, но решилась на поездку в Тулу, поскольку обучение было бесплатным, а для ее небогатой семьи это имело значение. Освоив язык, Гэ задумалась о будущем. Еще живя в Китае, она слышала про российский ВГИК как про лучший институт, где готовят актеров, наудачу отправилась поступать, и ее приняли. Сейчас она – единственная китайская актриса в России. Играет в «Гоголь-центре» и успела сняться в эпизодах в таких фильмах, как «Экипаж» и «Матильда». В «Голос» актриса попала случайно – поддалась на уговоры подруги, которая услышала, как она поет. — Решила отправить заявку. Это был какой-то ужас. Я в принципе плохо разбираюсь в технике, в компьютерах и за два часа, пока заполняла все пункты анкеты, что-то не то нажимала, приходилось все делать заново, думала, что сойду с ума. У меня уже истерика началась. Анкету в итоге отправила и забыла. А через какое-то время мне позвонили и пригласили на прослушивание. Я позвала своих близких друзей-музыкантов – пианиста и гитариста, с которыми давно делаю аранжировки, и мы поехали. Пошли на кастинг, чтобы побаловаться, но в итоге я прошла. Рада, что попала к Диме. Мой наставник – добрый и душевный человек. Что касается победы, о ней не думаю. Странно будет, если в русском шоу выиграет китаянка. Я люблю петь, играть в театре, заниматься творчеством. И рада тому, что могу зарабатывать деньги на делах, которые мне нравятся, а что там будет дальше, решать зрителям.

Антон Лаврентьев, 34 года (команда Пелагеи)

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— Музыка была со мной с детства. С шести лет начал играть на фортепьяно. Пел в хоре имени Локтева. Потом посчастливилось попасть в детский хор Большого театра. В институте учился на факультете журналистики, но музыку не забывал. Писал песни. Вместе с одногруппниками создал первый коллектив – «После ссоры», начали выступать. После окончания Межународного университета в Москве работал в развлекательной индустрии – организовывал мероприятия, концерты, фестивали и различные события в клубной индустрии. Потом выпал шанс принять участие в кастинге передачи «Орел и решка. Шопинг». Благодарен этому проекту за жизненный и профессиональный опыт, который он мне подарил. В конце каждой программы пел песню про город, которому был посвящен выпуск. Ко второму году проекта таких хитов накопилось на альбом. Решение уйти из передачи «Орел и решка. Шопинг» далось непросто. (Антон провел три сезона и в 2015 году покинул шоу. — Прим. «Антенны».) Но сделал это осознанно. Совмещать путешествия и серьезные занятия музыкой просто невозможно. В «Голосе» давно хотел поучаствовать, однако чувствовал, что не готов, и мой график никак не совпадал с проектом. А вот сейчас понял, что время пришло. И я рискнул. Репертуар, который принес на кастинг, не подошел. Меня спросили: «У вас еще что-то есть?» Я подумал и сыграл «Way Down We Go» группы Kaleo. Мне ответили: «Так это то, что нам нужно». По счастливой случайности в тот день именно эту песню трижды слушала Пелагея. Загадал: если ко мне повернутся несколько наставников, то выберу того, кто первый нажмет заветную кнопку. И это была Пелагея.

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