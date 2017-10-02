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Тогда и сейчас: как изменилась группа «Звери» за 16 лет

Рома Билык проснулся знаменитым в 2001 году, когда музыкант совместно с композитором Александром Войтинским организовали группу «Звери». Ровно через три года артисты собрали «Лужники» и стали одними из самых популярных и богатых звезд российской эстрады. Woman`s day вспоминает, каким был Роман Билык 16 лет назад.
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
Группа Звери: как изменились музыканты за 16 лет, последние новости
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Бессменный лидер группы «Звери»: от рокера до писателя. Листай галерею и проследи, как изменялся Роман Билык
Фото: официальный сайт группы «Звери»
2002 год
Фото: Наталья Трубчанинова
Первый концерт в Воронеже: 2004 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2005 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2011 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2013 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2014
Фото: Наталья Трубчанинова
2015 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2016 год
Фото: Наталья Трубчанинова
2017 год
Фото: официальный сайт группы «Звери»

«Я уехал, потому что не осталось ничего, – так заканчивается первая книга Ромы „Дожди-пистолеты“. — Ни друзей, ни любимых. Ничего позади. Никаких обязательств. „В Москву! В Москву!“ Но я себе не представлял, что буду там делать. А все это меня подтолкнуло. Группы нет. Есть один я. У меня никого нет. Что делать дальше? Куда? В Москву! И я с чистой совестью просто слился. Досвидос. Все». В Москве как раз все и началось. В этом году вышла новая книга музыканта «Солнце за нас», где он откровенно рассказал о том, как искали первых музыкантов, через что пришлось пройти, когда обрушилась первая лавина славы, как он встретил свою любовь. С Воронежем у Романа Билык тоже много общего. Так, мало кто знает, что у музыканта по линии матери живут родственники в деревне Девица.

В прошлом году Воронеж стал одним из первых городов, где группа «Звери» выступила в новом составе. В начале лета 2016 года гитарист популярного коллектива написал в социальной сети сообщение о том, что он и его коллеги, ударник Михаил Краев и басист Алексей Любчик, ищут новую работу. Директор «Зверей» Лера Агапова тогда успокоила поклонников, пообещав, что группа не распадется, а новый состав музыкантов представят уже осенью. Слово Агапова сдержала. 8 ноября на сцене Event-hall во время концерта «Зверей» на басу играл Кирилл Афонин, на гитаре – Герман Осипов, а на барабанах Валентин Тарасов. За клавишами по-прежнему остался Вячеслав Зарубов. «Новых участников для группы я вместе со своей командой нашел достаточно быстро, мы провели кастинг, где отслушали несколько десятков разных музыкантов. Так совпало, что ребят мы нашли накануне моего отпуска, поэтому у них было достаточно времени, чтобы отрепетировать новую программу и все боевики „Зверей“, – рассказывает неизменный фронтмен Рома Зверь. — Новые музыканты – это профессиональные артисты, за спиной у которых огромный стаж работы на сцене, поэтому я абсолютно уверен, что зрители примут их как родных».

Спустя год 7 ноября 2017 года группа «Звери» снова выступит в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» с программой «Акустика. Лучшее». Это популярные песни Ромы Зверя в новой обработке, сыгранные мощным живым составом.

Для группы «Звери» акустика – это всегда эксперимент. Так будет и на этот раз. Очевидная фишка программы – балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы «Звери» Герман Осипов. Он окончил академию имени Гнесиных по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа!

В этих концертах группа «Звери» решила сделать акцент на свете и отказаться от всех спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Зрителей ждут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость – в аранжировках.

«Мы хотим добиться такого впечатления, что вот собрались на сцене музыканты и играют красивую музыку. Мы сразу ставим сами себя в определенные стилистические рамки. Ничего, кроме музыки, от такого формата ожидать не нужно, – говорит лидер группы Роман Билык. — Первые полчаса этой программы публика точно будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам – новым».

Не пропустите!

Концерт группы «Звери» 7 ноября в концертном зале Event-hall Сити-парка «Град».

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#Группа «Звери»#Роман Билык#Event-Hall
2 октября 2017Юлия Евтеева
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