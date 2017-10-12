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20 фильмов, которые нужно посмотреть, чтобы стать умным

Хотите прослыть интеллектуалом – смотрите хорошее кино. WDay.ru представляет, какие фильмы стоит посмотреть в октябре.

В кинотеатре «Спартак» проходят сразу несколько масштабных фестивалей, а также запланирован показ проектов «Иное кино» и «Другое кино». Классика кинематографа возвращается на большой экран.

хорошее кино
Хорошее кино всегда имеет авторский стиль
Фото: кадр из фильма

13−15 октября – проект «ИНОЕ КИНО». Программа «Пол Верховен. Фантастика», куда вошли фильмы «Робокоп», «Вспомнить все» и «Звездный десант», снятые режиссером в Америке с 87-го по 97-й годы. Эти ленты были успешны в прокате и вызвали массу восторженных отзывов, их же не раз критиковали за эксплуатацию насилия, обнаженки и спорные идеологические подтексты. Несмотря на эти противоречия и неоднозначность фигуры самого Верховена, не вызывает сомнений колоссальное значение этих фильмов для развития фантастического кино и растущее число поклонников жесткого авторского стиля нидерландского режиссера.

18–22 октября – «АМФЕСТ». Крупнейший фестиваль независимого американского кино.

Фестиваль в этом году предлагает любителям некоммерческого американского кино пробежаться по давно знакомым жанрам. Будет на фестивале и классическая нью-йоркская комедия, и романтический ситком, и жесткий региональный нуар, и пронзительная драма, и романтический европейский вояж. Всего покажут семь картин: «Приключения медведя Бригсби», «Реальный Рокки», «Сильвио», «Американская Вальгалла», «Маршалл», «Зови меня своим именем» и «Порту».

25–29 октября – фестиваль «Новое кино Австрии». Зрители увидят пять новых кинокартин австрийского производства, большинство из которых основано на реальных событиях и рассказывает о жизни выдающихся людей. В программе фестиваля: «Стефан Цвейг: Прощание с Европой», «Эгон Шиле: Смерть и дева», «Где же мы ошиблись?», «Кестнер и маленький Вторник», «Ночь длиною в тысячу часов».

27−29 октября – проект «ИНОЕ КИНО». В программу «Вампирские фильмы» вошли «Дракула», «Интервью с вампиром» и «Голод».

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  • «Бегущий по лезвию, 2019» (16+)
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  • «Сделано в Америке» (18+)
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  • «Последний богатырь» (6+)
    0,0%0 голосов
  • «Реальный Рокки» (16+)
    25,0%2 голоса
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#хорошее кино#фестиваль#Воронеж#Спартак
12 октября 2017Юлия Евтеева
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