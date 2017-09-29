Иван Жвакин и Илья Коробко – откровенно о взрослой жизни в сериале и за кадром

Очень хорошо, причем ребята очень быстро влились в коллектив, так как мы начали контактировать еще на тренировках за несколько месяцев до начала съемок, как обычно происходит перед каждым сезоном. Поэтому к съемкам они поняли, что к чему, и чувствовали себя в своей тарелке.
Да как-то не особо тяжело, все-таки за предыдущие четыре года я привык к серьезным нагрузкам. Ребята тренировались на льду, а я ходил в зал, бил по груше и с тренером пытался поставить удар. Мне понравилось! Это здоровский вид спорта, замечательную разрядку получаешь, чувствуешь себя прекрасно, плюс общая физическая подготовка.
Я бы разобрался, что к чему, чтобы найти лучший выход, а не действовал бы на горячую голову, как обычно это делает Костров. Он пытается снять с себя ответственность, чувствуя к себе излишнее внимание Регины, а я бы помог человеку разобраться, понял его и простил.
Миновала, слава Богу. В нашем творческом коллективе все парни спокойные, адекватные, с мозгами и головой на плечах. Каждый понимает, что сериалов в России выпускается много. Современный мир очень динамичный, интересы у всех меняются – сегодня тебя помнят, а завтра нет.
Для меня вообще не важно быть знаменитым, главное, делать то, что тебе нравится. Среди поклонников сериала много детей, так вот наш посыл им – доброта и мотивация к спорту. Когда ты слышишь слова благодарности от родителей о том, что хоккей заинтересовал детей, становится очень приятно.
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Да, этот вид спорта дисциплинирует, вырабатывает настоящий мужской характер и боевой стержень! Но нужно понимать, что для детей он очень дорогой, у них ноги растут быстро, поэтому коньки придется менять каждый сезон. Но это мелочи по сравнению с тем, как хоккей помогает в становлении характера. Детишкам это на сто процентов полезно!
Такое желание возникает в тот момент, когда ты стоишь на съемках с клюшкой в руках, перед тобой – вратарь, и ты летишь на него, потом забрасываешь шайбу, а 300 человек массовки радуются на трибунах, кричат. В эту секунду ты чувствуешь себя настоящим хоккеистом, сразу хочется очутиться где-нибудь в Америке. Тогда понимаешь, какие чувства испытывают Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие спортсмены мирового уровня. Но у каждого свой путь, и отказываться от того, что имеешь, не хочется.
Нет, я лучше схожу посмотреть на игру, мне достаточно съемок. Очень травмоопасный спорт, чтобы совмещать его с карьерой актера.
Да, были и отрицательные роли. В этом году вышел фильм «Злая шутка», где мой персонаж негодяй.
Стараюсь выстроить карьеру параллельно всему остальному. Обычно у актеров лето самое хлебное время года, а вот зимой, особенно в январе и феврале, отдых. Вот в этом году я научился высаживать растения в горшках. Это что-то свое, живое, вообще интересно наблюдать за процессом роста. И мне совсем не лень возиться, смотрю и радуюсь на результаты своего труда. Для меня это маленькая вселенная на подоконнике.
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Пока хобби. Просто мне нравится фотографировать именно в ч/б, а кампания «Арт Пикчерс» попросила меня придумать хештег, чтобы сделать из этого Instagram историю. Надеюсь, во что-нибудь вырастет, мы как раз ведем разговоры по этому поводу. А фотосессия не имеет отношения к сериалу, это другой проект, который «выстрелит» зимой, но о нем пока не могу рассказать.
Нет, мне больше нравится формат реалити-шоу. Раньше показывали «Последний герой», вот в нем бы я поучаствовал – очень крутая идея. Еще мне нравился «Форт Боярд», это классика.
Тут соглашусь, потому что мне не очень нравится наблюдать, как некоторые из кожи вон лезут и готовы на всякие рисковые вещи, чтобы их увидели по ТВ. Считаю это проблемой обезличенной нации.
Как судьба сложится.
Дело даже не в возрасте, а во времени, прожитом вместе. То есть наступает определенный этап отношений, когда ты понимаешь: пора. А до этого проверка, притирание. Можно и в 30 лет захотеть, но если ты сам еще ничему не научился, то что можешь дать своей семье?
Главное, чтобы человек был хороший. А вот перевоспитание – это плохая затея.
Все должно исходить из собственного желания и только благодаря этому человек может направить себя в ту или иную сторону. Я вот ценю скромность и жизнерадостность в девушках.
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Сама девушка пробуждает в мужчине положительные или отрицательные качества, поэтому все индивидуально. С кем-то ты больше романтик, а с кем-то нет.
Да, соглашусь, и нам, актерам, свойственно это качество во всех его проявлениях.
Не поверите, меня собака мотивирует (смеется). С утра на нее смотришь и понимаешь, что надо идти на работу, зарабатывать на корм.
А у меня нет собаки, и я сам себя мотивирую, стремясь к саморазвитию.
Давно хотел себе именно бигль – собака моей мечты. У родителей тоже есть собака, но я хотел иметь свою. Долго готовился к этому, но купил спонтанно.
Мне хотелось это сделать своей фишкой, которая привлечет внимание, действительно этим мало кто занимается. А вообще у меня очень закрытый круг общения, можно сказать, полтора человека, мало людей, которых я подпускаю к себе.
И у меня, как у Вани. Мы вот с ним вдвоем только и общаемся (смеется).
Все лето мы провели в ледовом дворце, так что у нас, как в «Игре престолов», долгая зима. И так уже пять лет.
Да, арены свободны только летом, и наши съемки на льду максимально укладывают в два месяца, поэтому все актеры должны быть на месте.
Мне в Таиланде понравилось на острове Самуи. Дорого, правда, но интересно. Я вообще мало где был, и завидую тем ребятам, которым родители уже успели показать полмира. Я же деньги зарабатываю, чтобы из страны выехать. Для меня города – это люди, не архитектура. Когда мы едем общаться, фотографироваться, поздравлять людей, то через них у меня складывается впечатление о том или ином городе.
А мне Иркутск запомнился. Кстати, Ростов-на-Дону тоже любимый город, всегда с удовольствием приезжаем. У нас отсюда много друзей, которые уже переехали в Москву. В их числе группа «Интонация» (солист Денис Гладкий. – Прим. Woman’s Day), которая пишет для сериала прекрасную музыку уже который год.
Думаю, любой человек ответит да, желая приумножить то, что имеешь.
А я нет, меня все устраивает.
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