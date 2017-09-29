Иван Жвакин и Илья Коробко – откровенно о взрослой жизни в сериале и за кадром

Актеры сериала «Молодежка. Взрослая жизнь» (СТС) рассказали о мужском взрослении, девушках, мечтах и необычном хобби.

В пятом сезоне «Молодeжки» мы видим много новых персонажей. Как сложились отношения с новыми актерами у коллектива за кадром? Очень хорошо, причем ребята очень быстро влились в коллектив, так как мы начали контактировать еще на тренировках за несколько месяцев до начала съемок, как обычно происходит перед каждым сезоном. Поэтому к съемкам они поняли, что к чему, и чувствовали себя в своей тарелке.

Илья, в сюжетной линии Миши Пономарева появляется новый травмоопасный вид спорта. Как проходила подготовка к боям без правил? Да как-то не особо тяжело, все-таки за предыдущие четыре года я привык к серьезным нагрузкам. Ребята тренировались на льду, а я ходил в зал, бил по груше и с тренером пытался поставить удар. Мне понравилось! Это здоровский вид спорта, замечательную разрядку получаешь, чувствуешь себя прекрасно, плюс общая физическая подготовка.

Иван Жвакин Фото: СТС

Иван, в новом сезоне в отношения Кострова с возлюбленной встревает взрослая обеспеченная женщина. А как бы в жизни повел себя в подобной ситуации? Я бы разобрался, что к чему, чтобы найти лучший выход, а не действовал бы на горячую голову, как обычно это делает Костров. Он пытается снять с себя ответственность, чувствуя к себе излишнее внимание Регины, а я бы помог человеку разобраться, понял его и простил.

У сериала за пять лет сформировалась целая армия фанатов. Звездная болезнь миновала? Миновала, слава Богу. В нашем творческом коллективе все парни спокойные, адекватные, с мозгами и головой на плечах. Каждый понимает, что сериалов в России выпускается много. Современный мир очень динамичный, интересы у всех меняются – сегодня тебя помнят, а завтра нет.

Для меня вообще не важно быть знаменитым, главное, делать то, что тебе нравится. Среди поклонников сериала много детей, так вот наш посыл им – доброта и мотивация к спорту. Когда ты слышишь слова благодарности от родителей о том, что хоккей заинтересовал детей, становится очень приятно.

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Своих детей отдали бы на лед? Да, этот вид спорта дисциплинирует, вырабатывает настоящий мужской характер и боевой стержень! Но нужно понимать, что для детей он очень дорогой, у них ноги растут быстро, поэтому коньки придется менять каждый сезон. Но это мелочи по сравнению с тем, как хоккей помогает в становлении характера. Детишкам это на сто процентов полезно!

Хотелось ли вам в реальной жизни стать хоккеистами? Такое желание возникает в тот момент, когда ты стоишь на съемках с клюшкой в руках, перед тобой – вратарь, и ты летишь на него, потом забрасываешь шайбу, а 300 человек массовки радуются на трибунах, кричат. В эту секунду ты чувствуешь себя настоящим хоккеистом, сразу хочется очутиться где-нибудь в Америке. Тогда понимаешь, какие чувства испытывают Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие спортсмены мирового уровня. Но у каждого свой путь, и отказываться от того, что имеешь, не хочется.

Нет, я лучше схожу посмотреть на игру, мне достаточно съемок. Очень травмоопасный спорт, чтобы совмещать его с карьерой актера.

Илья Коробко Фото: СТС

В сериале мы видим Мишу Пономарева положительных персонажем. А плохих парней приходилось играть? Да, были и отрицательные роли. В этом году вышел фильм «Злая шутка», где мой персонаж негодяй.

Хватает времени на личную жизнь, хобби? Мне всегда хватает, сколько бы ни было работы. Много свободного времени отдаю собаке, выезжаем на прогулку, чтобы она искупалась, поохотилась.

Стараюсь выстроить карьеру параллельно всему остальному. Обычно у актеров лето самое хлебное время года, а вот зимой, особенно в январе и феврале, отдых. Вот в этом году я научился высаживать растения в горшках. Это что-то свое, живое, вообще интересно наблюдать за процессом роста. И мне совсем не лень возиться, смотрю и радуюсь на результаты своего труда. Для меня это маленькая вселенная на подоконнике.

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В сети периодически появляются черно-белые снимки под хештегом korobkofilm, потом мы видим бэкстейдж-фотосессии мужского коллектива «Молодeжки», а позже – ролик, снятый Ильей за кадром сериала. Это хобби? Пока хобби. Просто мне нравится фотографировать именно в ч/б, а кампания «Арт Пикчерс» попросила меня придумать хештег, чтобы сделать из этого Instagram историю. Надеюсь, во что-нибудь вырастет, мы как раз ведем разговоры по этому поводу. А фотосессия не имеет отношения к сериалу, это другой проект, который «выстрелит» зимой, но о нем пока не могу рассказать.

На телевидении масса развлекательных шоу, от танцевальных до экстремальных. Не хотелось себя в них попробовать? Нет, мне больше нравится формат реалити-шоу. Раньше показывали «Последний герой», вот в нем бы я поучаствовал – очень крутая идея. Еще мне нравился «Форт Боярд», это классика.

Тут соглашусь, потому что мне не очень нравится наблюдать, как некоторые из кожи вон лезут и готовы на всякие рисковые вещи, чтобы их увидели по ТВ. Считаю это проблемой обезличенной нации.

Илья на съемках Фото: СТС

Вам по 25 лет и вы не женаты. Как считаете, какой возраст подходит для серьезного шага? Как судьба сложится.

Дело даже не в возрасте, а во времени, прожитом вместе. То есть наступает определенный этап отношений, когда ты понимаешь: пора. А до этого проверка, притирание. Можно и в 30 лет захотеть, но если ты сам еще ничему не научился, то что можешь дать своей семье?

Какие качества цените в девушках? Как вы думаете, можно ли в избраннице что-то изменить, или это бесполезное занятие? Главное, чтобы человек был хороший. А вот перевоспитание – это плохая затея.

Все должно исходить из собственного желания и только благодаря этому человек может направить себя в ту или иную сторону. Я вот ценю скромность и жизнерадостность в девушках.

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На красивые поступки готовы? Сама девушка пробуждает в мужчине положительные или отрицательные качества, поэтому все индивидуально. С кем-то ты больше романтик, а с кем-то нет.

Да, соглашусь, и нам, актерам, свойственно это качество во всех его проявлениях.

Илья с четвероногим другом Фото: @korobko001

Что или кто вас мотивирует, вдохновляет на достижение поставленных целей? Не поверите, меня собака мотивирует (смеется). С утра на нее смотришь и понимаешь, что надо идти на работу, зарабатывать на корм.

А у меня нет собаки, и я сам себя мотивирую, стремясь к саморазвитию.

Илья, расскажите, как выбор пал на породу бигль? Давно хотел себе именно бигль – собака моей мечты. У родителей тоже есть собака, но я хотел иметь свою. Долго готовился к этому, но купил спонтанно.

Иван, вы один из немногих актеров, кто в личном профиле общается с фанатами. В жизни тоже так дружелюбны? Мне хотелось это сделать своей фишкой, которая привлечет внимание, действительно этим мало кто занимается. А вообще у меня очень закрытый круг общения, можно сказать, полтора человека, мало людей, которых я подпускаю к себе.

И у меня, как у Вани. Мы вот с ним вдвоем только и общаемся (смеется).

Иван Жвакин Фото: @zhvaka74

Летом удалось отдохнуть или только планируете отпуск? Все лето мы провели в ледовом дворце, так что у нас, как в «Игре престолов», долгая зима. И так уже пять лет.

Да, арены свободны только летом, и наши съемки на льду максимально укладывают в два месяца, поэтому все актеры должны быть на месте.

Вы уже много где успели побывать. Какая поездка запомнилась больше всего? Мне в Таиланде понравилось на острове Самуи. Дорого, правда, но интересно. Я вообще мало где был, и завидую тем ребятам, которым родители уже успели показать полмира. Я же деньги зарабатываю, чтобы из страны выехать. Для меня города – это люди, не архитектура. Когда мы едем общаться, фотографироваться, поздравлять людей, то через них у меня складывается впечатление о том или ином городе.

А мне Иркутск запомнился. Кстати, Ростов-на-Дону тоже любимый город, всегда с удовольствием приезжаем. У нас отсюда много друзей, которые уже переехали в Москву. В их числе группа «Интонация» (солист Денис Гладкий. – Прим. Woman’s Day), которая пишет для сериала прекрасную музыку уже который год.

Если бы время можно было бы отмотать на пять лет назад, что-то бы изменили? Думаю, любой человек ответит да, желая приумножить то, что имеешь.

А я нет, меня все устраивает.

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