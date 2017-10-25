Как научиться быстро и, главное, вкусно готовить?

Киш, сибас в кармашке с овощами, мини-кальцоне с домашним соусом, японский «хлопковый» чизкейк – все это только звучит страшно, а на деле все продукты для этих замысловатых блюд есть в холодильнике у каждой хозяйки! Время приготовления сэкономит для вас много свободных минут для общения с самыми близкими.

Александр Селезнев:

«У меня сейчас масса эмоций от новых съемок программы «Легкие рецепты». Я путешествовал по миру и собирал простые рецепты специально, чтобы поделиться ими со зрителями «Dомашнего». На съемочной площадке мы готовим по-настоящему, все рецепты оригинальные и вкусные, а самый главный их козырь — это то, что они легкие. Я специально сделал их более доступными и простыми, чтобы приготовление занимало минимум времени и давало максимум удовольствия».

Cмотри шоу «Легкие рецепты» с Александром Селезневым каждую субботу с 5 ноября в 17:45 на «Dомашнем» и готовь кулинарные шедевры вместе с шефом!