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Как научиться быстро и, главное, вкусно готовить?

Когда неожиданно приходят гости, а угостить их нечем, любая хозяйка начинает придумывать вкусное блюдо на скорую руку. Доверьте это дело профессионалам! Любимый всеми женщинами кондитер Александр Селезнев возвращается на «Dомашний» с хорошими новостями! Теперь зрители увидят секреты приготовления не только знаменитых десертов, но и других вкусных и сытных блюд в кулинарном шоу «Легкие рецепты».
Фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Киш, сибас в кармашке с овощами, мини-кальцоне с домашним соусом, японский «хлопковый» чизкейк – все это только звучит страшно, а на деле все продукты для этих замысловатых блюд есть в холодильнике у каждой хозяйки! Время приготовления сэкономит для вас много свободных минут для общения с самыми близкими.

Александр Селезнев:

«У меня сейчас масса эмоций от новых съемок программы «Легкие рецепты». Я путешествовал по миру и собирал простые рецепты специально, чтобы поделиться ими со зрителями «Dомашнего». На съемочной площадке мы готовим по-настоящему, все рецепты оригинальные и вкусные, а самый главный их козырь — это то, что они легкие. Я специально сделал их более доступными и простыми, чтобы приготовление занимало минимум времени и давало максимум удовольствия».

Cмотри шоу «Легкие рецепты» с Александром Селезневым каждую субботу с 5 ноября в 17:45 на «Dомашнем» и готовь кулинарные шедевры вместе с шефом!

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25 октября 2017
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