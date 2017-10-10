Как навести порядок в доме быстро и надолго

Комфорт и уют в доме в значительной степени зависят от порядка в нем. Конечно, поддерживать жилище в чистоте при нашей глобальной занятости – дело непростое, но вполне осуществимое, если подойти к этому вопросу со знанием дела.

Как поддерживать порядок в доме, не истязая себя ежедневной уборкой, знает мама троих детей Мария Рябова.

Фото: архив Марии Рябовой

«Зачастую, обнаружив себя в эпицентре бардака в собственной квартире, мы начинаем суетливо пытаться с ним справиться, не задумываясь о причинах его появления и о том, насколько долговечны будут результаты наших усилий. Нам кажется, что вот мы сейчас уберемся получше и в дальнейшем будем внимательнее следить за собой и домочадцами, чтобы сохранить этот порядок как можно дольше. Не обманывайте себя – не будете! Спустя какое-то время вы снова обнаружите себя в эпицентре бардака. Можно ли навести порядок так, чтобы не убираться дома каждый день? Мой ответ – да! В чем секрет? Уборка по категориям! Для меня этот способ стал одним из самых эффективных инструментов для наведения порядка в доме.

Итак, уборка по категориям – это когда вы беретесь разбирать все вещи, относящиеся к одной категории, разом. То есть вы наводите порядок не в спальне, ванной, на кухне, а в одежде, посуде, химии. Принцип понятен? Главная фишка уборки по категориям в том, что ты берешь в руки каждый предмет и осознанно делаешь выбор: оставить или выбросить?

Почему это эффективно? Когда вы собираете в одном месте все предметы из одной категории, вам сразу видны все проблемные места. Например: • слишком много однотипных вещей; • слишком много мест хранения одних и тех же предметов и они продублированы; • неграмотно организовано хранение определенных предметов, что затрудняет к ним доступ и использование. После того как предметы одной категории полностью разобраны, вы оставляете необходимое их количество и организуете удобное хранение.

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Как хранить? После разбора вещей одной категории можно смело переходить к другой. И так постепенно, категория за категорией, вы наводите порядок и разбираете все вещи, которые вас окружают. Конечно, хвататься за все категории сразу бессмысленно и очень трудозатратно. Поэтому соблюдать последовательность категорий при их разборе тоже очень важно. В тот момент, когда возникает ощущение, что все разбросано, вы понимаете, что временный хаос и бардак в точке «А» – это два совершенно разных состояния. Потому что, когда вы в точке «Б» и вещи всех категорий у вас отсортированы и для каждой есть место, то временный хаос устраняется в считанные минуты (надо всего лишь вернуть на свои места все то, что создает видимость беспорядка).

Несколько лайфхаков для удобства хранения одежды и сохранения порядка в шкафу. 1. Для того чтобы порядок сохранялся, сначала надо его там навести. Для этого проведите качественную сортировку вещей и оставьте в шкафу только любимые и нужные вещи. 2. Чтобы вещи занимали меньше места в шкафу, попробуйте способ вертикального хранения. Этот простой, но очень эффективный способ пришел к нам из Японии. Может, из-за этого вещи, сложенные таким образом, похожи на роллы?

3. Для того чтобы сложить вещь вертикально, необходимо сделать из нее прямоугольник, а затем сложить его несколько раз пополам. Вещи, которые стоят на полке вертикально, как книжки, позволяют видеть весь ассортимент одежды. И при таком способе хранения полка вмещает гораздо больше одежды; 4. Храните вещи по подкатегориям: юбки с юбками, брюки с брюками и так далее. Так гораздо проще ориентироваться в ассортименте одежды и легче составлять комплекты, когда, взяв в руки один предмет одежды, сразу очевидны варианты для комплекта. 5. Если у вас глубокие и высокие полки, складывайте ваши рулончики в два ряда – один за другим. Если у вас неудобные полки, используйте тканевые органайзеры для одежды – они превратят ваши неудобные полки в очень удобные выдвижные ящики.

Так что проведите один раз качественную уборку с сортировкой предметов по категориям – и вам будет гораздо проще поддерживать постоянный порядок в доме.

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