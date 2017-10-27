Как пережить шок: 3 проблемы – 3 решения

«Потеря статуса, а в моем случае – это переход из статуса «работающего» в статус «безработного», переживается так же, как и любая другая потеря. Мне сообщили об увольнении в связи с сокращением штата работников. В такой ситуации есть этапы осознания ситуации. У меня это было так: шок, гнев, растерянность, надежда. Главное – не дойти до депрессии и надежду направить в правильное русло. Надеяться не на то, что вдруг сейчас пройдет время и меня возьмут обратно, а в то, что потеря работы – это начало новой жизни, возможности и перспективы.

Ищешь работу – найдешь, это точно. Один раз уже находил, значит, и во второй все у тебя получится. Первые, кто точно поможет в этом, – друзья и знакомые. Пишите, звоните, узнавайте у них, не могут ли они вам подсказать место, куда требуется сотрудник. Если им нечего вам предложить, то кто-то из них точно спросит у своих знакомых про вакантные места. Так я и нашел работу спустя месяц после увольнения. Но не соглашайтесь на любую работу от безвыходности. К тому же, поиск работы – это тоже труд.

Перед тем как начать «новое» – стоит отдохнуть. 2–3 недели занимайтесь своими делами, «отдыхайте мозгами», не забивайте голову будущей работой. Когда мы работаем, нам не хватает времени на себя. А тут – нате! Даже самое банальное желание «выспаться» теперь доступно. Если отдых затянулся на месяц-два – пройдите курсы, которые помогут освоить новую специальность, начните учить языки – все что угодно. Свободное время – это бонус».