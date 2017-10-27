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Как пережить шок: 3 проблемы – 3 решения

Каждый сталкивается с ситуацией, которую невозможно изменить прямо сейчас. Как пережить шок: 3 проблемы – 3 решения.

К одинаковым обстоятельствам люди относятся по-разному. А те «универсальные» методы и способы преодоления жизненных трудностей, что предлагают эксперты, далеко не всегда и не всем помогают. А иногда даже бесят!

Как пережить тяжелый период, когда плохая новость сваливается как снег на голову? Woman’s Day нашел в Челябинске тех, кто знает, как справиться с серьезными потерями в жизни. Что бы ты ни потеряла – кошелек, близкого человека, работу, – следуй советам, которые помогут преодолеть себя и справиться с шоком от потери.

Потеря близкого человека

Валентина Кравцова, 27 лет, администратор:
Валентина Кравцова

«Смириться с тем, что в один миг потерял близкого человека, очень тяжело. С этим не хочется мириться – кажется, что это несправедливо. Но так устроено, что горе и потери не минуют ни одну семью. Так устроен мир, и нужно учиться быть мужественными и жить дальше. Мой секрет такой:

  1. Я горевала, плакала и скорбела. Это естественно, и потерю нужно пережить эмоционально. Я не стыдилась своих слез и переживаний и не сдерживала их.
  2. Нашла новое хобби – занялась медитацией – так и лечила себя. Каждый день посвящала духовным практикам 15–20 минут.
  3. Начала читать про людей, истории которых могут мотивировать. Нашла кумира: он, несмотря ни на что, смог взять волю в кулак и действовать. Для меня самым известным примером волевого и сильного человека стал Ник Вуйчич. Можно равняться и на кого-то из своих знакомых и близких, не обязательно это должна быть медийная или известная личность.
  4. Приняла и смирилась с утратой, и тогда боль потихоньку притупилась».
Как пережить шок
Фото: GettyImages

Потеря статуса, работы

Максим Линев, 25 лет, переводчик, специалист по межкультурной коммуникации:
Максим Линев

«Потеря статуса, а в моем случае – это переход из статуса «работающего» в статус «безработного», переживается так же, как и любая другая потеря. Мне сообщили об увольнении в связи с сокращением штата работников. В такой ситуации есть этапы осознания ситуации. У меня это было так: шок, гнев, растерянность, надежда. Главное – не дойти до депрессии и надежду направить в правильное русло. Надеяться не на то, что вдруг сейчас пройдет время и меня возьмут обратно, а в то, что потеря работы – это начало новой жизни, возможности и перспективы.

Ищешь работу – найдешь, это точно. Один раз уже находил, значит, и во второй все у тебя получится. Первые, кто точно поможет в этом, – друзья и знакомые. Пишите, звоните, узнавайте у них, не могут ли они вам подсказать место, куда требуется сотрудник. Если им нечего вам предложить, то кто-то из них точно спросит у своих знакомых про вакантные места. Так я и нашел работу спустя месяц после увольнения. Но не соглашайтесь на любую работу от безвыходности. К тому же, поиск работы – это тоже труд.

Перед тем как начать «новое» – стоит отдохнуть. 2–3 недели занимайтесь своими делами, «отдыхайте мозгами», не забивайте голову будущей работой. Когда мы работаем, нам не хватает времени на себя. А тут – нате! Даже самое банальное желание «выспаться» теперь доступно. Если отдых затянулся на месяц-два – пройдите курсы, которые помогут освоить новую специальность, начните учить языки – все что угодно. Свободное время – это бонус».

Потеря денег, ценности

Как пережить шок
Фото: GettyImages
Ангелина Иванова, 26 лет, арт-директор:
Ангелина Иванова

«Финансовые трудности испытывают многие, только причины у всех разные. К примеру, у меня было так: сняла с банковской карты сумму денег, весомую – и тут же ее «потеряла»: украли, вытащили кошелек в автобусе. Я радостно полезла в сумку, чтобы рассчитаться за проезд, но денег... не обнаружила. Первое, что почувствовала, – страх! У меня теперь совсем нет денег, что делать?!

Бегите! Бегите, как я, к тому, кому тут же можно рассказать о потере. Надо с кем-то срочно разделить горе. А вдруг этот кто-то поможет вам: к примеру, сможет дать взаймы некоторую сумму на первое время? Даже 500 рублей будут нужны как никогда.

Конечно, ситуация осложняется еще тем, что наряду с финансовой потерей я утратила душевное спокойствие. Мы потеряли деньги – мы переживаем. Это естественно! Чтобы восстановиться, нужно себя порадовать. Почему бы не купить какую-нибудь «вкусняшку» и, уплетая ее, придумывать, как компенсировать утраченную сумму. И какой бы вариант ни пришел в голову, финансовый баланс все равно восстановится – на собственном опыте проверила, потому и говорю. Карманника, конечно, вы вряд ли найдете, так что это будет уроком – просто будьте бдительны».

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#Как пережить шок#проблема-решение#потеря денег#как избавиться от страха потерять любимого#Челябинск
27 октября 2017Анастасия Лысюк
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