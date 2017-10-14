Как пять хитрых котиков делают бизнес в Пензе

Впервые мы с Дмитрием встретились около 4 лет назад. Тогда юноша работал на заводе и в свободное время «бороздил» просторы интернета. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Дмитрий Банчуков – это успешный бизнесмен, который вместе со своей командой профессионалов готов помочь сделать бизнес в соцсетях действительно прибыльным.
Начиналось все как раз тогда, когда мы впервые встретились. Примерно 4 года назад. После окончания института по специальности электроэнергетические системы и сети, я устроился работать по специальности. И учеба, и работа – все по настоянию родителей. Не пропадать же диплому (смеется). В офисе я отработал год, и это были самые мучительные 365 дней в моей жизни, потому что я, в отличие от моих родителей, явно понимал, что не мое это. В один прекрасный день я принял решение и написал заявление об увольнении. И знаете, когда я уходил от туда, то зарабатывал уже гораздо больше своего начальника, проводя время в соцсетях. Не могу сказать, что я уходил в никуда. На работе, пока никто не видел, я занимался тем, что мне действительно приносило удовольствие – изучал, анализировал, пробовал воплощать в жизнь идеи по развитию соцсетей. На тот момент я уже неплохо разбирался в различного рода пабликах, раскрутках и, конечно, заработке в сети. Потом с группой единомышленников мы стали развивать различные площадки, объединяли людей, «сидящих» в соцсетях по интересам, и это начало приносить свои плоды! К нам стали обращаться за рекламой. Я помню, как заработал свою первую сотню и потратил ее на шаурму (смеется). А потом денег стало больше, клиенты начали предлагать суммы покрупнее.
В университете такой специальности нет, ей не обучают. Но если мы зайдем в любой интернет-портал по поиску сотрудников, то увидим, что многие компании ищут таких специалистов. Это огромный рынок труда. Спрос на эту специальность есть, а кадров нет. Многие наши клиенты хотят, чтобы в их компании был SMM-специалист, который будет с нами взаимодействовать, но найти хорошего сотрудника не так-то просто.
Все люди, работающие у меня, выходцы из нашей школы SMM-специалистов. Всех я сам обучал, поэтому могу с уверенность сказать, что они профи в своем деле.
Образования маркетолога у меня нет, но зато много знакомых, которые получили свой заветный диплом. Они ходили 5 лет в универ, кушали плюшки в буфете и прогуливали пары. Почему? Да, потому что им это было не интересно. Так же, как мне в свое время. Самообучение выходит в наше время дешевле, чем образование на платной основе в каком-либо вузе. Я не агитирую молодых людей бросать учебу. Но недостающие знания можно почерпнуть в сети. Ведь и со временем я стал понимать, что мне не хватает знаний в маркетинге. Проходил различные курсы у разных преподавателей онлайн и оффлайн, бесплатные и платные, по продажам, по маркетингу, по менеджменту, по логистике, по копирайту, по дизайну. Некоторые были очень дорогие. К примеру, один из семинаров обошелся мне в 45 тысяч рублей. Потом я устроился работать в самое крутое, на мой взгляд, консалтинговое агентство в России PAPER PLANES, которое возглавляет Илья Болохнин. Чтобы было понятно, ребята разрабатывают маркетинговые ходы для мировых брендов.
Изначально не ставил себе такую цель. Я шел туда, чтобы набраться опыта, посмотреть, как работают профессионалы.
Думаю, да. Конечно, площадок для заработка очень много, было бы желание.
Все мое время уходит на работу. Я уезжаю из дома рано, приезжаю поздно. Для восстановления мне достаточно хорошо выспаться, чем я и занимаюсь в ночное время суток.
Хорошо, а как еще. Мы с ней познакомились, когда я уже был с головой вовлечен в любимое дело. Она все понимает. К тому же жена занята своим любимым делом. Она занимается дизайном интерьера, проектирует и обставляет квартиры. Раньше она работала на фрилансе, а сейчас устроилась в одну компанию, которая постоянно дает ей заказы.
Она по-прежнему существует и приносит мне пользу.
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