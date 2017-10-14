Как пять хитрых котиков делают бизнес в Пензе

Начиналось все как раз тогда, когда мы впервые встретились. Примерно 4 года назад. После окончания института по специальности электроэнергетические системы и сети, я устроился работать по специальности. И учеба, и работа – все по настоянию родителей. Не пропадать же диплому (смеется). В офисе я отработал год, и это были самые мучительные 365 дней в моей жизни, потому что я, в отличие от моих родителей, явно понимал, что не мое это. В один прекрасный день я принял решение и написал заявление об увольнении. И знаете, когда я уходил от туда, то зарабатывал уже гораздо больше своего начальника, проводя время в соцсетях. Не могу сказать, что я уходил в никуда. На работе, пока никто не видел, я занимался тем, что мне действительно приносило удовольствие – изучал, анализировал, пробовал воплощать в жизнь идеи по развитию соцсетей. На тот момент я уже неплохо разбирался в различного рода пабликах, раскрутках и, конечно, заработке в сети. Потом с группой единомышленников мы стали развивать различные площадки, объединяли людей, «сидящих» в соцсетях по интересам, и это начало приносить свои плоды! К нам стали обращаться за рекламой. Я помню, как заработал свою первую сотню и потратил ее на шаурму (смеется). А потом денег стало больше, клиенты начали предлагать суммы покрупнее.