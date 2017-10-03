Как сбросить лишний вес, не отказываясь от вкусняшек: реальная история

Лишние килограммы на боках и талии мешают не только здоровью: полным девушкам нередко сложнее добиться успеха в жизни, чем их худеньким ровесницам.

Похудев на 40 килограммов и сменив 56-й размер одежды на 42-й, Мария Емеличева из Балахны ощутила это на себе в полной мере.

Фото: личный архив

«Я с детства была худенькой девчонкой, – говорит Мария. – Проблемы с весом начались в 21 год, когда я вышла замуж. Малоподвижный образ жизни и неправильное питание (картошка, макароны, колбасы, пирожки, пицца, сладости и другая калорийная пища, употребляемая бесконтрольно) привели к тому, что к 25 годам мой вес приблизился к 100 килограммам. Муж меня не порицал, его все устраивало: он и сам был далеко не худым, да и лишний вес мы наедали с ним сообща.

С увеличением веса росло и количество проблем как со здоровьем (позвоночные грыжи), так и с выбором одежды. Я, молодая девушка, располневшая до 56-го размера, вынуждена была одеваться не в модные молодежные вещи, а в те, в которые влезала, ведь у нас молодежной моды для полных практически нет. А мне так хотелось выглядеть стильно и в соответствии с возрастом! Но лишний вес, увы, перечеркивал мои мечты – я была кубышкой и выглядела старше своих лет.

Путь к похудению начался с изучения диет в Интернете. Пересмотрев целый ворох рекомендаций, я остановилась на системе «Минус 60» Екатерины Миримановой – она мне показалась самой приемлемой. В рационе оставался привычный набор продуктов (кроме хлеба), включая любимые «вредные вкусности» – колбасу и сладости. Менялся только способ приготовления блюд (исключалось все жареное) и перераспределялось время их потребления: последний прием пищи должен быть не позднее 18.00.

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Определившись с диетой, я отправилась в магазин, купила по списку рекомендуемые продукты (фрукты, овощи, молочку до 5% жирности, куриные грудки, натуральные йогурты без добавок и сахара, крупы, хлебцы и т.д.) – и наутро начала новую жизнь. Отныне все вкусности и сладости разрешаются только на завтрак. В обед и ужин еда должна быть правильной и полезной: приготовленная на пару, отварная или запеченая. Недопустимо сочетание одной категории продуктов с другими: например, картошка и макароны не сочетаются с мясом и рыбой. Жареное исключается, жиры ограничиваются.

Завтракаю я рано, в 6−7 часов утра. В это время могу позволить себе «вредности»: пирожки, бутерброды, колбасу, сладости и т. д. Запиваю несладким чаем, кофе или какао. Обедаю в 12.00−13.00. В меню – щи, борщи (на мясе, но без картошки), котлеты, гречка, рис, овощи, салаты. Напитки: чай, кофе. Ужин примерно в 16.00−17.00. Это, как правило, фрукты, нежирные молочные продукты, овощи свежие или тушеные, запеканки, салаты. Перекусов никаких нет. Организм привыкает к такому режиму питания и не просит еду во внеурочное время.

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Большой плюс этого метода в том, что нет жестких ограничений: все продукты остаются привычные, просто их надо по-другому готовить. Теперь у меня в доме всегда есть определенный набор, из которого можно приготовить обед или ужин «по системе», не совмещая в одном блюде и приеме пищи картошку и макароны с мясом и рыбой. Самым тяжелым был первый месяц. Приходилось отвыкать от своих пищевых привычек. А далее втягиваешься – и это становится твоим образом жизни и даже начинает нравиться. За два года у меня не было ни одного срыва. Муж постепенно тоже подключился к моему рациону – и сбросил около 20 кг.

Благодаря новой фигуре я смогла устроиться на работу. В магазин одежды, где я покупала себе вещи, требовался продавец-консультант. Но о молодой мамочке, а я еще находилась в декрете, они и слышать не хотели: сотрудник с маленьким ребенком – лишняя головная боль. Однако, наблюдая за тем, как я стремительно худею и меняю один размер на другой, в магазине заинтересовались мной и решили дать шанс. В шутливой форме мы заключили пари: если я помогу кому-то из сотрудников похудеть за месяц на 10 кг, меня возьмут на работу. Результат – две моих коллеги избавились от лишнего веса, а я, как «мотиватор», была принята на работу в любимый магазин. Я счастлива!»

Экспертное мнение

Екатерина Мириманова, автор системы похудения «Минус 60»: «Я всегда очень радуюсь, когда читаю такие истории, особенно когда человек самостоятельно, без помощи моих марафонов садится и со всем разбирается! Просто умница, Мария! Единственное, я бы все-таки рекомендовала ужинать чуть позже, чтобы не получалось слишком большого разрыва между завтраком и ужином. Как правильно говорит героиня, это только кажется трудным, а организм привыкает быстро. Если вы полноценно питаетесь три раза в день, то не испытываете голода по ночам, даже если ложитесь поздно. Ну и про жареное: оно не исключается! Как и любую другую вредность, его можно съесть на завтрак».

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