Как стать успешным: лайфхак от человека, который это сделал

Лилия Кох – человек, победивший онкологию, автор книги «100 дней между жизнью и смертью», успешный психолог и лайф-коуч, живет по своим правилам и другим советует следовать ее примеру.
– Самое важное на пути к успеху – отношение к себе. Перестаньте смотреть на других и сравнивать себя с ними. Смотрите на себя! Не терзайтесь, что у кого-то что-то лучше получается, кто-то популярнее в «Инстаграме». Отпишитесь от тех, кто вас ранит – отправьте их в бан. Постройте отношение к себе со знаком плюс. Научитесь относиться к себе бережно, с трепетом. Вы – самое лучшее, что у вас есть! – первый совет, которому сама Лилия следует уже многие годы.
И даже если вы опустили руки и считаете, что в вашей жизни все хуже некуда, помните: иногда с плохого начинается хорошее.
– Так было и у меня. Мне поставили страшный диагноз. В тот момент мне помогло то, что у меня не было ни капли сомнения: все закончится хорошо! Я была лысая, некрасивая, больная. А у меня было планов на 5 лет вперед. Я задала себе свои правила. Я твердо верила: все, что в жизни происходит, – не СО мной, а ДЛЯ меня. Даже если это что-то плохое – но значит, это зачем-то нужно мне.
Хотите быть успешным человеком? Позвольте себе это!
В условиях стремительных изменений нет никакой гарантии, что завтра вся ваша жизнь по-прежнему будет стабильной. Кто может справиться с этим? Только человек, которого можно назвать «трансформер».
Фильм про роботов, превращающихся в машины, думаю, смотрели все. Принцип человека-трансформера такой же. Это тот, кто может перевоплощаться не в угоду другим, не адаптироваться под среду, а перестроить себя для новых реалий жизни. Тот, кто может себя сделать более полезным на данный момент времени. В семье, в работе, в бизнесе – этот принцип работает в любой сфере жизни. Стать человеком-трансформером может абсолютно каждый. Как это сделать? Woman’s Day узнал из первых рук – от самой Лилии Кох.
Будьте быстрыми и гибкими
Фраза из песни Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» в нашем контексте совершенно правильная. Это мир должен прогнуться под вас, а не вы под него. Все уроки и знания, которые есть в списке ваших компетенций, можно с успехом применять не только в узкой профессиональной сфере. Расширьте свои горизонты!
Вы – психолог, но не работаете по профессии? Будьте волшебником. Те навыки и умения, что у вас есть, могут быть воплощены в любой сфере. Нужно просто стать более гибким и быстрее реагировать на постоянно меняющийся мир вокруг.
Будьте новатором: следите за трендами и технологиями
Это не значит слепо следовать чужому примеру. Не нужно гнаться за чужим успехом. Станьте новатором сами! Вокруг вас множество возможностей.
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Постоянно самообучайтесь и не останавливайтесь на достигнутом
И не только в профессиональной сфере. Больше общайтесь, узнавайте, открывайте новое для себя, расширяйте горизонты. Новый язык, новые тенденции, новые навыки. Все, что важно для вас в данный конкретный момент, обязательно пригождается.
Станьте инициативным и амбициозным
Сразу вместе, потому что одного без другого не бывает. Если в вас бушуют амбиции, позвольте им выйти – проявите инициативу. Если вы инициативны – стремитесь к большему!
Проявите коммуникабельность
Станьте открыты миру и окружающим вас людям. Доверьтесь им.
– Люди вокруг – это наши зеркала. Если вы не доверяете человеку, получается, что вы не доверяете себе самому. Когда человек открыт, его не хочется ковырять, или ткнуть палкой, например. Открытому человеку не хочется сделать больно, с ним хочется играть: наш внутренний ребенок хочет с ним играть. К такому человеку интуитивно стремятся люди.
Коммуникабельный человек – свободный и независимый.
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Успешный человек = эффективный человек
Вы сами должны определить для себя вашу эффективность, но главное – результат должен быть измеримым. Для примера: вы хотите набрать 100 тысяч просмотров вашего ролика в соцсетях. Вот та планка, которую вы себе установили для определения результата «эффективен – не эффективен». Но следующая планка пусть будет выше. Ведь (мы помним, да?) успешный человек амбициозен.
Мыслите за рамками реальности
Фантазируйте, придумывайте, фонтанируйте идеями. Вашими идеями. Позвольте вашим мечтам вырваться на свободу. Вспомните старый фильм «Назад в будущее». Как много из того, что было придумано фантастами много лет назад, в наши дни – уже реальность!
Будьте креативными и изобретательными
Это неотделимо от предыдущего пункта. Есть идея – вы найдете, как ее воплотить в жизнь. Придумали – сделали, изобрели. Мыслите нестандартно. Проявите индивидуальность.
Находитесь в постоянном поиске
Мыслить, развиваться, самообучаться. Все это не работает, если вы не будете искать новое. Следуйте поговорке «кто ищет, тот найдет!». Если вы в поиске себя, просто прислушайтесь к внутреннему «я». Нет в вас внутренней потребности делать именно это? Так не делайте – отдайте ее другому. Ищите ваше. Вычеркните понятие «должен». Делайте то, что вам нравится. Спросите себя: что у вас получается делать лучше всего, в чем вы ас? Пробуйте.
Успешный человек – это энтузиаст и евангелист
Для тех, кто не знает и стесняется спросить, раскроем секрет: евангелист – это тот, кто несет новую информацию, просвещает. Нашли или узнали что-то новое? Поделитесь этим с миром! Сделайте мастер-класс или запишите видео на «Ютьюб». Проявите инициативу и коммуникабельность. Научились сами – научите других. Пусть они узнают об этом от вас!
Ритуал успешного человека
Это ежедневное упражнение поможет вам полюбить себя. Ведь каждый из нас нуждается в безусловной любви.
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