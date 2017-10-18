Как стать успешным: лайфхак от человека, который это сделал

– Самое важное на пути к успеху – отношение к себе. Перестаньте смотреть на других и сравнивать себя с ними. Смотрите на себя! Не терзайтесь, что у кого-то что-то лучше получается, кто-то популярнее в «Инстаграме». Отпишитесь от тех, кто вас ранит – отправьте их в бан. Постройте отношение к себе со знаком плюс. Научитесь относиться к себе бережно, с трепетом. Вы – самое лучшее, что у вас есть! – первый совет, которому сама Лилия следует уже многие годы.

И даже если вы опустили руки и считаете, что в вашей жизни все хуже некуда, помните: иногда с плохого начинается хорошее.

– Так было и у меня. Мне поставили страшный диагноз. В тот момент мне помогло то, что у меня не было ни капли сомнения: все закончится хорошо! Я была лысая, некрасивая, больная. А у меня было планов на 5 лет вперед. Я задала себе свои правила. Я твердо верила: все, что в жизни происходит, – не СО мной, а ДЛЯ меня. Даже если это что-то плохое – но значит, это зачем-то нужно мне.

Хотите быть успешным человеком? Позвольте себе это!

В условиях стремительных изменений нет никакой гарантии, что завтра вся ваша жизнь по-прежнему будет стабильной. Кто может справиться с этим? Только человек, которого можно назвать «трансформер».

Фильм про роботов, превращающихся в машины, думаю, смотрели все. Принцип человека-трансформера такой же. Это тот, кто может перевоплощаться не в угоду другим, не адаптироваться под среду, а перестроить себя для новых реалий жизни. Тот, кто может себя сделать более полезным на данный момент времени. В семье, в работе, в бизнесе – этот принцип работает в любой сфере жизни. Стать человеком-трансформером может абсолютно каждый. Как это сделать? Woman’s Day узнал из первых рук – от самой Лилии Кох.