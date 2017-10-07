Как все успевать и запоминать: советы звезд и экспертов

Начался учебный год, а значит, не только школьники, но их родители хватаются за голову: как запомнить все то, что задают? Да и вообще, как справиться с тем объемом информации, который сваливается на нас каждый день? Учимся у звезд.
Анна Большова, актриса
Читайте. Чтение развивает не только воображение, чувствительность, но и, конечно, память. Приучая ребенка читать книги, просите его пересказать только что прочитанное, а возвращаясь к чтению на следующий день, снова проговорить основные события. Это учит выделять главное и здорово тренирует память.
Записывайте. У одних лучше развита слуховая память, у других – механическая, у третьих – зрительная… У меня скорее откладывается то, что я запишу.
Слушайте классику. Классика воспринимается иначе, чем поп-музыка, в силу того, что ее звуковая палитра, полифония гораздо сложнее. И для этого уши надо воспитывать с детства. Рекомендую посещать цикл «Сказки с оркестром» в Московской филармонии. Любые качественные занятия – и музыкой, и шахматами, и математикой – способствуют развитию человека. А чем более развит мозг, тем лучше память.
Высыпайтесь. У каждого свой режим, и кому-то для хорошего самочувствия, интенсивной мозговой деятельности достаточно спать пять часов, а кому-то все девять. По моему опыту, организм лучше всего отдыхает в промежуток с 10 вечера до 2−3 ночи. А когда мне удается жить в школьном режиме: отбой в 21:00, подъем в 6:30, я чувствую невероятный прилив сил, и голова работает очень хорошо.
Алиса Гребенщикова, актриса
Учите стихотворения. Чтобы было легче их запомнить, первым делом нужно понять логику. Когда понимаешь, почему каждое конкретное слово стоит на том или ином месте, тогда в голове возникает образный ряд, и для тебя это уже не просто холодный текст. «Белеет парус одинокий» – представляешь себе этот парус, его цвет, думаешь, где он в этот момент в море, холодное оно или теплое. Чем больше работает воображение, тем лучше. Когда ты все это представил и полюбил звучащие слова, тебе хочется поделиться этой историей. Естественным образом она лучше заучивается. И с каждым следующим стихотворением твоя память работает лучше и лучше.
Придумывайте мотивацию. Детей можно мотивировать развивать память тем, что вот ты сможешь выступить на представлении в школе. А взрослого человека? Мой совет, например, таков. Девушка может выучить понравившееся ей стихотворение, записать то, как она его читает, на камеру телефона и послать своему близкому человеку. Или можно снять маленькую зарисовку из жизни вместе с детьми. И вы решаете семьей выучить стихотворение и снять видео. Убиваете сразу нескольких зайцев: создаете семейный архив и тренируете память.
Данила Дунаев, актер, преподаватель по актерскому мастерству
Учите на ходу. Делая шаги, вы приплюсовываете к запоминанию мышечную память. Самое простое – расхаживать по комнате, повторяя текст. Для большего эффекта советую менять движение: например, начинать заучивание, сочетая его с хождением от двери к окну и обратно, а затем ходить по кругу вокруг стола. Круг также можно сначала делать в одну, а потом в другую сторону. Но не переусердствуйте: если будете выполнять какую-то сложную фигуру, то в голове у вас останется этот мышечный рисунок, а не текст. Еще хорошо, когда вы едете в машине, метро, идете по улице, продолжать повторять текст, но уже про себя. Главный принцип: всегда должно быть небольшое сопротивление, которое надо наращивать.
Повторяйте на сон грядущий. Золотое правило, о котором говорят и в школах, и в институтах: прочитать текст и лечь спать. Утром вы будете его знать, как будто он вами написан. Скорее всего, это связано с сумеречным состоянием сознания, когда мозг расслаблен и в него легче попадает вольная информация, которая утром становится произвольной.
Продолжение на второй странице!
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