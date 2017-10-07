Как все успевать и запоминать: советы звезд и экспертов

«Антенна» собрала полезные советы актеров Анны Большовой, Алисы Гребенщиковой, Данилы Дунаева и знатока Ровшана Аскерова.

Начался учебный год, а значит, не только школьники, но их родители хватаются за голову: как запомнить все то, что задают? Да и вообще, как справиться с тем объемом информации, который сваливается на нас каждый день? Учимся у звезд.

Анна Большова, актриса

Фото: Ваня Березкин

Читайте. Чтение развивает не только воображение, чувствительность, но и, конечно, память. Приучая ребенка читать книги, просите его пересказать только что прочитанное, а возвращаясь к чтению на следующий день, снова проговорить основные события. Это учит выделять главное и здорово тренирует память. Записывайте. У одних лучше развита слуховая память, у других – механическая, у третьих – зрительная… У меня скорее откладывается то, что я запишу.

Слушайте классику. Классика воспринимается иначе, чем поп-музыка, в силу того, что ее звуковая палитра, полифония гораздо сложнее. И для этого уши надо воспитывать с детства. Рекомендую посещать цикл «Сказки с оркестром» в Московской филармонии. Любые качественные занятия – и музыкой, и шахматами, и математикой – способствуют развитию человека. А чем более развит мозг, тем лучше память. Высыпайтесь. У каждого свой режим, и кому-то для хорошего самочувствия, интенсивной мозговой деятельности достаточно спать пять часов, а кому-то все девять. По моему опыту, организм лучше всего отдыхает в промежуток с 10 вечера до 2−3 ночи. А когда мне удается жить в школьном режиме: отбой в 21:00, подъем в 6:30, я чувствую невероятный прилив сил, и голова работает очень хорошо.

Алиса Гребенщикова, актриса

Фото: Дмитрий Дроздов

Учите стихотворения. Чтобы было легче их запомнить, первым делом нужно понять логику. Когда понимаешь, почему каждое конкретное слово стоит на том или ином месте, тогда в голове возникает образный ряд, и для тебя это уже не просто холодный текст. «Белеет парус одинокий» – представляешь себе этот парус, его цвет, думаешь, где он в этот момент в море, холодное оно или теплое. Чем больше работает воображение, тем лучше. Когда ты все это представил и полюбил звучащие слова, тебе хочется поделиться этой историей. Естественным образом она лучше заучивается. И с каждым следующим стихотворением твоя память работает лучше и лучше.

Придумывайте мотивацию. Детей можно мотивировать развивать память тем, что вот ты сможешь выступить на представлении в школе. А взрослого человека? Мой совет, например, таков. Девушка может выучить понравившееся ей стихотворение, записать то, как она его читает, на камеру телефона и послать своему близкому человеку. Или можно снять маленькую зарисовку из жизни вместе с детьми. И вы решаете семьей выучить стихотворение и снять видео. Убиваете сразу нескольких зайцев: создаете семейный архив и тренируете память.

Данила Дунаев, актер, преподаватель по актерскому мастерству

Фото: Persona Stars

Учите на ходу. Делая шаги, вы приплюсовываете к запоминанию мышечную память. Самое простое – расхаживать по комнате, повторяя текст. Для большего эффекта советую менять движение: например, начинать заучивание, сочетая его с хождением от двери к окну и обратно, а затем ходить по кругу вокруг стола. Круг также можно сначала делать в одну, а потом в другую сторону. Но не переусердствуйте: если будете выполнять какую-то сложную фигуру, то в голове у вас останется этот мышечный рисунок, а не текст. Еще хорошо, когда вы едете в машине, метро, идете по улице, продолжать повторять текст, но уже про себя. Главный принцип: всегда должно быть небольшое сопротивление, которое надо наращивать. Повторяйте на сон грядущий. Золотое правило, о котором говорят и в школах, и в институтах: прочитать текст и лечь спать. Утром вы будете его знать, как будто он вами написан. Скорее всего, это связано с сумеречным состоянием сознания, когда мозг расслаблен и в него легче попадает вольная информация, которая утром становится произвольной. Продолжение на второй странице!

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