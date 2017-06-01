Как выбрать ведущего на свой праздник? Советы профессионала
Лучший ведущий должен сочетать в себе не только умение весело проводить мероприятия, но и быть организатором, главным советником, помощником заказчиков. Он должен контролировать весь процесс – от того, во сколько привезут торт, и что делать, если артисты задерживаются. Ведущий и основатель проекта «Федеральная Служба Праздников» Андрей Ротай советует, кого стоит приглашать на эту ответственную роль.
Лучший ведущий должен сочетать в себе не только умение весело проводить мероприятия, свадьбы, но и быть организатором, главным советником, помощником заказчиков. Он должен контролировать весь процесс – от того, во сколько привезут торт, и до того, что делать, если артисты задерживаются... Конечно же, у профессионального ведущего должно быть хорошее портфолио в интернете. Прочитать отзывы, увидеть фото с мероприятий, оценить, как работает Федеральная Служба Праздников и я в частности, можно по нашим страничкам в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Это то, на что в первую очередь смотрят заказчики перед встречей, и если портфолио и отзывы хорошие, тогда уже клиенты назначают встречу, знакомятся с ведущим и при личном контакте понимают, подходит он им или нет.
Конечно, у меня за плечами опыт 10 лет работы на разных мероприятиях. Вечеринки в клубах, банкеты, свадьбы, концерты, фестивали – накопил багаж знаний. И при обсуждении сценария я предлагаю свои фишечки, конкурсы, флешмобы, и учитывая пожелания клиентов, мы составляем идеальный для них сценарий.
Этот вопрос решается, когда составляется сценарий. А одним и, наверное, моим главным отличием является креативность и импровизация. Я умею нестандартно мыслить и всегда стараюсь придумать что-то новенькое и необычное. Поэтому свадьбы и другие праздники проходят очень весело и современно, что подтверждают многочисленные отзывы моих клиентов.
Лучше спросите, чего мы не делаем. Наша команда под названием Федеральная Служба Праздников (ФСП) занимается организацией и проведением мероприятий любого масштаба. Главным отличием являются доступность, пунктуальность, лучшее качество, креативность и современность события. От концерта до семейного праздника. В нашей команде собраны лучшие специалисты: диджеи, ведущие, артисты, шоу-балеты, флористы, декораторы, фото- и видеосъемка, кондитеры и многие другие. У нас есть все для хорошего праздника!
У востребованных ведущих, в том числе и у меня, все расписано минимум на месяц – два вперед. Так что лучше заранее позаботиться об этом. И мы всегда на связи – по тел. 8 (918) 131-02-88.
Легкое волнение всегда чувствуется на свадьбах, где много людей, незнакомых друг с другом, и снять это волнение – задача ведущего. Он должен задать ритм и настроение всего праздника. И самое главное, нужно любить то, чем ты занимаешься. Мы любим свою работу и благодарим всех наших клиентов за доверие!
Будь первой, и о твоем мнении узнают все!