Как выбрать ведущего на свой праздник? Советы профессионала

Лучший ведущий должен сочетать в себе не только умение весело проводить мероприятия, но и быть организатором, главным советником, помощником заказчиков. Он должен контролировать весь процесс – от того, во сколько привезут торт, и что делать, если артисты задерживаются. Ведущий и основатель проекта «Федеральная Служба Праздников» Андрей Ротай советует, кого стоит приглашать на эту ответственную роль.

Итак, Андрей, как профессионал с огромным опытом, расскажите, как все-таки не попасть впросак с выбором ведущего на свой важный праздник?

Лучший ведущий должен сочетать в себе не только умение весело проводить мероприятия, свадьбы, но и быть организатором, главным советником, помощником заказчиков. Он должен контролировать весь процесс – от того, во сколько привезут торт, и до того, что делать, если артисты задерживаются... Конечно же, у профессионального ведущего должно быть хорошее портфолио в интернете. Прочитать отзывы, увидеть фото с мероприятий, оценить, как работает Федеральная Служба Праздников и я в частности, можно по нашим страничкам в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Это то, на что в первую очередь смотрят заказчики перед встречей, и если портфолио и отзывы хорошие, тогда уже клиенты назначают встречу, знакомятся с ведущим и при личном контакте понимают, подходит он им или нет.

Должны ли клиенты предлагать ведущему свои идеи, либо у него есть миллион своих сценариев и конкурсов на каждый случай? Как с этим дело обстоит у вас?

Конечно, у меня за плечами опыт 10 лет работы на разных мероприятиях. Вечеринки в клубах, банкеты, свадьбы, концерты, фестивали – накопил багаж знаний. И при обсуждении сценария я предлагаю свои фишечки, конкурсы, флешмобы, и учитывая пожелания клиентов, мы составляем идеальный для них сценарий.

Как лучше спланировать свой праздник, чтобы гости в середине торжества не заскучали? Как вы обычно поддерживаете веселье?

Этот вопрос решается, когда составляется сценарий. А одним и, наверное, моим главным отличием является креативность и импровизация. Я умею нестандартно мыслить и всегда стараюсь придумать что-то новенькое и необычное. Поэтому свадьбы и другие праздники проходят очень весело и современно, что подтверждают многочисленные отзывы моих клиентов.

Что такого необычного вы делаете, чем отличаетесь от других ведущих, ведь конкуренция высокая?

Лучше спросите, чего мы не делаем. Наша команда под названием Федеральная Служба Праздников (ФСП) занимается организацией и проведением мероприятий любого масштаба. Главным отличием являются доступность, пунктуальность, лучшее качество, креативность и современность события. От концерта до семейного праздника. В нашей команде собраны лучшие специалисты: диджеи, ведущие, артисты, шоу-балеты, флористы, декораторы, фото- и видеосъемка, кондитеры и многие другие. У нас есть все для хорошего праздника!

За сколько времени лучше искать ведущего и начать готовить праздник?

У востребованных ведущих, в том числе и у меня, все расписано минимум на месяц – два вперед. Так что лучше заранее позаботиться об этом. И мы всегда на связи – по тел. 8 (918) 131-02-88.

Посоветуйте, как не переволноваться перед ответственным событием и в день праздника сохранить хорошее настроение?