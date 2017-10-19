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Выглядеть выше и стройнее можно – 7 доступных приемов

Мы живем в то время, когда стандарты красоты максимально приближены к модельной внешности, высокий рост является приятным и желаемым природным бонусом. А что же делать, если вы девушка среднего роста или даже чуть ниже? Выглядеть выше и стройнее можно – 7 доступных приемов.

Не стоит отчаиваться, тебе помогут зрительные иллюзии.Woman’s Day узнал у стилиста несколько приемов, как казаться выше и даже чуточку стройнее.

Анна Глазкова

Анна Глазкова, стилист, фэшн-аналитик, @Anna_angel174 (г. Челябинск)

Прием 1. Монохром

Один из главных стилистических приемов – не делить себя цветом. Воспользуйся модным приемом последнего времени, а именно: создай свой монохром из оттенков, которые идут именно тебе.

Как выглядеть выше
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Сучкова Елена
Фото: личный архив

Собрать монохром – это стильная задачка нашего времени. Идея в том, чтобы сочетать вещи одной цветовой гаммы в образе, причем это могут быть как все вещи одного оттенка цвета, так и вещи разных оттенков цвета. По собственному опыту знаю, что найти предметы гардероба одного оттенка практически нереально. Поэтому рекомендую взять за основу один цвет, например синий, и растянуть его от небесного голубого до насыщенно-синего.

Прием 2. Вертикаль

Вертикали, вертикали и еще раз вертикали! А что может служить правильной вертикалью, вытягивающей рост? Да все что угодно:

Как выглядеть выше
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Екатерина Ылгаз
Фото: личный архив

– расстегнутый пиджак, блейзер или жилет, создающий вертикаль, которая прибавит роста и – мало того – скроет кое-что лишнее по бокам;

– различные сотуары и подвески на длинной цепочке с подвесками;

– длинные шарфы, не завязанные петлей на шее.

Прояви фантазию и попробуй поиграть с вертикалями!

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Прием 3. Длина брюк

Как выглядеть выше
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Дарья Пащук
Фото: личный архив

Правильная длина брюк. Про удлиненные брюки, заходящие на высокий каблук и создающие иллюзию длинных ног, подробно рассказывать, я думаю, не стоит. А вот вариант брючек, укороченных до щиколотки, мало кто рассматривает как прием визуального удлинения роста – а зря! Именно такая модель брюк в паре с каблуком также удлиняет рост.

Прием 4. Акцентная обувь

Раз мы затронули тему обуви, уточню важную деталь: не все каблуки прибавляют рост. Массивные «утюги» с огромной платформой способны визуально уменьшать рост, так же, как и акцент в виде туфель. Допустим, ты сделала ставку только на обувь – надела, например, красные туфли с черным платьем. И что увидит тот, кто смотрит на тебя? В его глазах ты будешь ровненько и верно «прибита к полу», тем самым рост визуально будет уменьшен!

Как выглядеть выше
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Мария Занько
Фото: личный архив
Но есть одна хитрость для любительниц акцентной обуви

Но есть одна хитрость для любительниц акцентной обуви: если добавить дополнительный, поддерживающий, элемент в образ, а именно в его верхнюю часть – например серьги красного оттенка к тем же красным лодочкам, то таким образом можно зрительно вытянуть себя с помощью двух ярких акцентов.

Прием 5. Акцент – верх

Как выглядеть выше
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Татьяна Бакирова
Фото: личный архив

Правило номер пять прямо вытекает из четвертого. Акцент, расположенный в верхней части туловища, зрительно заставляет смотрящего вытягивать вас взглядом. Но это правило не касается шляп с ниспадающими полями, которые режут рост.

Прием 6. Подошва

Как выглядеть выше
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Диляра Ершова
Фото: личный архив

Кроссовки на высокой подошве – прошу не путать с шейкерами, которые давно пора отправить в утиль. Обувь будет выглядеть как спортивная, однако небольшая платформа добавит при этом 4, а то и 5 см роста. Присмотритесь к моделям известных брендов: Nike Air Max, Alexander Mcqueen sneakers, Fila Disruptor, Premiata и похожим.

Прием 7. Прическа

Как выглядеть выше
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Юлия Лагунова
Фото: личный архив

Не стоит забывать и о прическах: модные «луковки» на голове также могут визуально увеличить рост, а для холодной погоды в этом случае можно воспользоваться шапкой-луковкой, стремящейся кверху. И помни: никакого лишнего объема и шляп с широкими полями, которые на ура сокращают рост.

А вот и самое главное правило: живите в гармонии с собой! Всегда все стоит делать по настроению – иногда хочется казаться маленькой и незаметной, и в этом случае все перечисленные правила можете использовать в обратном порядке.

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Одежда для высоких девушек: подбираем гардероб
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#высокий рост#каблуки#прическа#полоска#кроссовки#модные цвета#Челябинск
19 октября 2017Анна Глазкова
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