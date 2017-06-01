Заряд адреналина! 20 самых крутых экстремалов Саратова

Если тебе хочется драйва и адреналина, наш топ точно поможет настроиться на нужную волну! Смотрим мотивирующие фото, слушаем вдохновляющие рассказы этих крутых парней и выбираем самого классного! Кстати, они все очень симпатичные и многие не женаты.

Дмитрий Змеев

Фото: личный архив Дмитрия Змеева Фото: личный архив Дмитрия Змеева

Возраст: 31 год.

Род деятельности: инженер-проектировщик.

Семейное положение: женат.

Какие экстремальные виды спорта вам нравятся и почему: «Мне нравятся роллер-спорт (style slalom и speed slalom), вейкбординг (хобби). Экстрим люблю за то, что дает возможность отдохнуть от рабочих будней, насладиться свободой и скоростью, как на асфальте, так и на воде».

Роман Крук

Фото: личный архив Романа Крука Фото: личный архив Романа Крука

Возраст: 32 года.

Род деятельности: ресторанный бизнес.

Семейное положение: есть любимая девушка.

Какие экстремальные виды спорта вам нравятся и почему: «Увлекаюсь сноубордингом. Впервые встал на доску лет 7–8 назад, а активно катаюсь последние четыре сезона. Стараюсь при каждой удобной возможности покататься. Среди моих друзей многие катаются на доске, и это очень здорово, мы часто катаемся вместе. Сноуборд объединяет! Я с детства неравнодушен к спорту, но всерьез ничем не занимался. А вот сноуборд – это, похоже, надолго. Люблю это занятие, наверное, за то, что позволяет неплохо отдохнуть «головой», выбросить ненужные мысли. Это отличная физическая нагрузка, да еще и на свежем воздухе. Это самовыражение, в конце концов, ведь у каждого есть свой стиль катания. Как сказал герой одного фильма: «О характере человека можно многое сказать, глядя на то, как он ведет себя в спорте!».

Владимир Переходин

Фото: личный архив Владимира Переходина Фото: личный архив Владимира Переходина

Возраст: 26 лет.

Род деятельности: предприниматель.

Семейное положение: женат.

Какие экстремальные виды спорта вам нравятся и почему: «Мне нравятся паркур, воркаут, брейк. Основная дисциплина, которой я занимаюсь, – это паркур, так как он дает многогранное развитие телу через движение. Его основная идея: «Нет границ, есть лишь препятствия».

Владислав Сергеев

Фото: личный архив Владислава Сергеева Фото: личный архив Владислава Сергеева

Возраст: 23 года.

Род деятельности: маркетолог.

Семейное положение: холост.

Какие экстремальные виды спорта вам нравятся и почему: «Я увлекаюсь маунтинбайком и сноубордингом. Я даже не формулирую для себя понятие „экстрим“. Катание – это просто значимая часть меня и моей жизни. С 14 лет я воспитывался именно катанием. Годы идут, одни увлечения сменяются другими, но катание уже не изгнать».

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