Эти люди круто перевернули представление об искусстве

Шедевры живописи и кино вдохновили краснодарских фотографов сделать уникальные проекты.

Сейчас сделать простое фото – дело двух секунд, у каждого есть камера на телефоне, поэтому Интернет завален миллионами изображений. Но совсем немного среди них фотографий, которые могут претендовать на настоящее искусство, от которого трудно оторвать взгляд. Мы выбрали работы краснодарских фотографов, которые искали вдохновения в работах великих мастеров.

Михаил Врубель «Демон»

Фото: Марина Володько

Фото: Марина Володько Модель: Сергей Бриллиант Фотостудия BiZone и Виктория Зотова «Я стала снимать фотопроект „Лермонтов“ и захотелось воссоздать одного из ярких героев из его произведений», – рассказывает автор проекта Марина Володько.

Автобиографический фильм «Фрида Кало»

Модель: Анастасия Бородацкая Фотограф: Милана Мэй Визажист: Диана Таривердиева «Сбылась моя маленькая мечта. Итак! Сегодня прошла очень интересная и увлекательная работа, которую я долго обдумывала, прежде чем воплотить в жизнь – проект „Фрида“. Я обожаю ее всем сердцем! Неповторимая личность, гениальная женщина и очень талантливая художница!» – написала Анастасия Бородацкая на своей страничке.

Натье Жан-Марк «Анна Генриетта Французская»

Модель: Дарья Прыгунова Фотограф: Елена Новикова Стилист: Елена Павлинова Платье: @prokatfeia «Это был очень сложный серьезный проект, к которому мы долго шли. Например, мое роскошное платье шилось специально для фотосессии. И повторить картину в точности невозможно. Основная проблема в том, что на полотне у дамы – старинный музыкальный инструмент виола де гамба. У меня же – современная виолончель, она больше по размеру, у нее есть „ножка“. Инструменты абсолютно разные, и точно позу дамы не передать. На съемке со мной работала целая команда. Помогали мне усесться так, как на картине (хотя идеально это сделать невозможно), 6 фотографов снимали с разных ракурсов, девочка-скрипачка и девушка-хозяйка виолончели ставили мне руки на инструмент так, как положено, а стилист постоянно подправляла непослушную кудряшку».

Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Модель: Лилия Буринова «На самом деле, фото было сделано случайно. Занимались дома ремонтом, я надела платок на дреды, чтобы не вымазать их, и получился образ девушки с жемчужной сережкой. Сделали один снимок и пошли дальше красить стены».

Фильм «Красота по-американски»

Модель: Мария Максак «Я давно следила за одним конкурсом, ждала, когда же появится время, чтобы выполнить задание. Но так получилось, что я забыла. Занималась своими делами и даже не подозревала, что конкурс заканчивается сегодня. У меня началась паника! Что делать? Ведь я уехала на встречу с родителями в другой город. Я не покупала реквизит, не подключала команду. Чуть ли не заливаясь слезами я приняла решение возвращаться в Краснодар. Звоню визажисту, она не может, времени подбирать одежду тоже нет, снимать на улице уже поздно. В итоге решилась снимать дома! Купила огромные пакеты лепестков, поставила стол, достала монопод, и мы приступили. Времени до конца осталось немного, несколько часов! Нужно быстрее! Сняли! Обработала! Теперь загружаю…» – так описала процесс Мария Максак.

Мультфильм «Мулан»

Модель: Мария Марчук Фотограф: Евгений Галяев Стилист: Наталья Рябова «Фотографией я занимаюсь лет 6, наверное. И вот понял, что хочу и могу сделать что-то новое для себя, непростое. Хотелось масштаба. И тут я вспомнил про мультики. Надо было с чего-то начать, выбор пал на Белль в ее ненарядной „форме“. Отсняли, процесс вовлек, захотелось продолжить. Буквально через два месяца после съемок Белль были Белоснежка, Динь-Динь, Рапунцель, Мулан…»

Сериал «Игра престолов»

Модель: Анна Стоядинович Анна заняла второе место на всероссийском конкурсе двойников героев сериала и сыграла Дейнерис в промо-кампании нового сезона «Игры престолов». «Занимаюсь косплеем (перевоплощение в героев фэнтези. — Прим. Wday) уже несколько лет. Дейенерис Таргариен – моя любимая героиня».

Фантастический фильм «Пятый элемент»

Грим – Stefano Dee Образ космической певицы Плава Лагуны был изготовлен к кануну Дня всех святых.

Мультфильм «Ариэль»

Модель: Анна Стоядинович Кто бы узнал в этом образе двойника Дейнерис? А это снова она – Анна Стоядинович!

Сальвадор Дали. Автопрортрет

Фото: Ася Скрябина

Фотография сделана в рамках проекта PHOTOVISA. Автор – Ася Скрябина.

Дега «Голубые танцовщицы»

Фотография сделана в рамках проекта PHOTOVISA. Автор – Александр Соболь.