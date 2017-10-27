ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Эти люди круто перевернули представление об искусстве

Шедевры живописи и кино вдохновили краснодарских фотографов сделать уникальные проекты.

Сейчас сделать простое фото – дело двух секунд, у каждого есть камера на телефоне, поэтому Интернет завален миллионами изображений. Но совсем немного среди них фотографий, которые могут претендовать на настоящее искусство, от которого трудно оторвать взгляд. Мы выбрали работы краснодарских фотографов, которые искали вдохновения в работах великих мастеров.

Михаил Врубель «Демон»

Фото:

Фото: Марина Володько

Модель: Сергей Бриллиант

Фотостудия BiZone и Виктория Зотова

«Я стала снимать фотопроект „Лермонтов“ и захотелось воссоздать одного из ярких героев из его произведений», – рассказывает автор проекта Марина Володько.

Автобиографический фильм «Фрида Кало»

Модель: Анастасия Бородацкая

Фотограф: Милана Мэй

Визажист: Диана Таривердиева

«Сбылась моя маленькая мечта. Итак! Сегодня прошла очень интересная и увлекательная работа, которую я долго обдумывала, прежде чем воплотить в жизнь – проект „Фрида“. Я обожаю ее всем сердцем! Неповторимая личность, гениальная женщина и очень талантливая художница!» – написала Анастасия Бородацкая на своей страничке.

Натье Жан-Марк «Анна Генриетта Французская»

Модель: Дарья Прыгунова

Фотограф: Елена Новикова

Стилист: Елена Павлинова

Платье: @prokatfeia

«Это был очень сложный серьезный проект, к которому мы долго шли. Например, мое роскошное платье шилось специально для фотосессии. И повторить картину в точности невозможно. Основная проблема в том, что на полотне у дамы – старинный музыкальный инструмент виола де гамба. У меня же – современная виолончель, она больше по размеру, у нее есть „ножка“. Инструменты абсолютно разные, и точно позу дамы не передать.

На съемке со мной работала целая команда. Помогали мне усесться так, как на картине (хотя идеально это сделать невозможно), 6 фотографов снимали с разных ракурсов, девочка-скрипачка и девушка-хозяйка виолончели ставили мне руки на инструмент так, как положено, а стилист постоянно подправляла непослушную кудряшку».

Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Модель: Лилия Буринова

«На самом деле, фото было сделано случайно. Занимались дома ремонтом, я надела платок на дреды, чтобы не вымазать их, и получился образ девушки с жемчужной сережкой. Сделали один снимок и пошли дальше красить стены».

Фильм «Красота по-американски»

Модель: Мария Максак

«Я давно следила за одним конкурсом, ждала, когда же появится время, чтобы выполнить задание. Но так получилось, что я забыла. Занималась своими делами и даже не подозревала, что конкурс заканчивается сегодня. У меня началась паника! Что делать? Ведь я уехала на встречу с родителями в другой город. Я не покупала реквизит, не подключала команду. Чуть ли не заливаясь слезами я приняла решение возвращаться в Краснодар. Звоню визажисту, она не может, времени подбирать одежду тоже нет, снимать на улице уже поздно. В итоге решилась снимать дома! Купила огромные пакеты лепестков, поставила стол, достала монопод, и мы приступили. Времени до конца осталось немного, несколько часов! Нужно быстрее! Сняли! Обработала! Теперь загружаю…» – так описала процесс Мария Максак.

Мультфильм «Мулан»

Модель: Мария Марчук

Фотограф: Евгений Галяев

Стилист: Наталья Рябова

«Фотографией я занимаюсь лет 6, наверное. И вот понял, что хочу и могу сделать что-то новое для себя, непростое. Хотелось масштаба. И тут я вспомнил про мультики. Надо было с чего-то начать, выбор пал на Белль в ее ненарядной „форме“. Отсняли, процесс вовлек, захотелось продолжить. Буквально через два месяца после съемок Белль были Белоснежка, Динь-Динь, Рапунцель, Мулан…»

Сериал «Игра престолов»

Модель: Анна Стоядинович

Анна заняла второе место на всероссийском конкурсе двойников героев сериала и сыграла Дейнерис в промо-кампании нового сезона «Игры престолов». «Занимаюсь косплеем (перевоплощение в героев фэнтези. — Прим. Wday) уже несколько лет. Дейенерис Таргариен – моя любимая героиня».

Фантастический фильм «Пятый элемент»

Грим – Stefano Dee

Образ космической певицы Плава Лагуны был изготовлен к кануну Дня всех святых.

Мультфильм «Ариэль»

Модель: Анна Стоядинович

Кто бы узнал в этом образе двойника Дейнерис? А это снова она – Анна Стоядинович!

Сальвадор Дали. Автопрортрет

Фото:

Фотография сделана в рамках проекта PHOTOVISA. Автор – Ася Скрябина.

Дега «Голубые танцовщицы»

Фотография сделана в рамках проекта PHOTOVISA. Автор – Александр Соболь.

Тогда и сейчас: одноклассники сфотографировались через 12 лет
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#шедевры#художники#фотосессии#портреты
27 октября 2017Елена ЛеммерманАнна Семенова
Комментарии1
Гость27.10.17 20:47

Ася Скрябина и Александр Соболь делали свои работы в рамках Фестиваля театральной фотографии. Прошу исправить

ОтветитьРедактироватьУдалить
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет