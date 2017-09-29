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Кастинг шоу «Холостяк» в Перми: на что готовы девушки ради главного героя

В Перми прошел отбор в шестой сезон романтического проекта канала ТНТ. Woman’s Day побывал на мероприятии и пообщался с девушками, желающими попасть в шоу.

Множество красивых девушек собралось в гостинице «Амакс», где проходил отбор. Большинство претенденток модельной внешности, в откровенных кофточках и туфлях на высоких каблуках. Всего на участие в пермском кастинге подали заявки 700 девушек из разных городов Урала – Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Тагила. Каждая участница заполняла подробную анкету, прилагала фотографию и получала порядковый номер. Некоторых пришли поддержать подруги, мамы и даже целые компании, как ни странно, состоящие из молодых людей. «Мы просто друзья, пришли поддержать подругу», – признавались они. В зал, где шел кастинг, запускали по три человека. Но никто и не думал волноваться. Woman’s Day пообщался с некоторыми девушками и выяснил, чем они собираются покорять героя шоу «Холостяк», а также на что они готовы ради победы в проекте.

Татьяна Копытова, 22 года

Татьяна Копытова Пермь
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Фото: Ольга Фудашкина

О себе. «Учусь на аэрокосмическом факультете, также работаю продавцом-консультантом в магазине. А еще – инструктором в туристической компании. И последнее мне нравится больше всего. Вожу людей по нашей стране и краю, показываю и рассказываю о достопримечательностях. Больше всего я люблю путешествовать! Также нравится рисовать, шить, декорировать – творить».

Чем вы можете привлечь холостяка? «Своей жизнерадостностью и жизнелюбием. Искренностью».

Кого хотели бы видеть в роли холостяка? «Если вдруг попаду на проект, все равно, кто это будет. Все равно узнаю человека в ходе шоу. Самое главное, чтобы он был искренним и раскрылся».

Какие качества должны быть в мужчине? На что вы обращаете внимание при знакомстве? «Как он относится к девушкам. Внешность немаловажна, но внутренние качества важней. Бывает, когда обнаруживаешь в человеке внутреннюю красоту, начинаешь видеть и внешнюю».

Секс, драки, подставы – все это бывает на шоу. На что вы готовы, чтобы покорить холостяка? «Я очень неконфликтный человек, выхожу из разных ситуаций. А вообще, до этого дожить еще нужно».

Эдита Аракелян, 20 лет

Эдита Аракелян Пермь
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Фото: личный архив

О себе. «Преподаватель любительского театрального коллектива. Окончила колледж искусства и культуры, специальность – „театральное творчество“. Всю жизнь танцую, занимаюсь парной акробатикой. Обожаю путешествовать и попадать в очень смешные ситуации, могу отправиться в путешествие автостопом».

Чем вы можете привлечь холостяка? «Я очень позитивный и энергичный, даже гиперэмоциональный человек. У меня все либо очень плохо, либо очень хорошо. Среднего не бывает».

Кого бы вы хотели видеть в роли холостяка? «Мне Егор Крид интересен как артист. И их музыкальный центр Black Star. И вся их движуха и тусовка – у них все продумано до каждой мелочи».

Какие качества должны быть в мужчине? На что вы обращаете внимание при знакомстве? «Чтобы был стержень внутри. Я сильный человек. Но нужно, чтобы рядом был кто-то сильнее, чем я. А внешне – если вижу улыбку искреннюю и лучезарную, тут же приклеиваюсь взором».

Секс, драки, подставы – все это бывает на шоу. На что вы готовы, чтобы покорить холостяка? «Спокойно. В нашей творческой профессии чего только не бывает! Когда я пыталась поступить в столичный вуз по своей специальности, какие только палки в колеса мне не вставляли. А вот к сексу на телевидении я не готова».

Наталья Ушакова, 26 лет

Наталья Ушакова Пермь
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Фото: Ольга Фудашкина

О себе. «Парикмахер. Это моя и работа, и увлечение, и творчество. Также занимаюсь спортом, нравится ездить на велосипеде».

Чем можете привлечь холостяка? «Доброжелательностью и женственностью. Начну с этого, а дальше посмотрю, какой у холостяка характер».

Кого бы вы хотели видеть в роли холостяка? «У меня нет определенного героя, которого бы хотела видеть холостяком».

Какие качества должны быть в мужчине? На что вы обращаете внимание при знакомстве? «Это какая-то химия. И даже не внешность. Хотя немаловажна белоснежная улыбка и опрятность».

Секс, драки, подставы – все это бывает на шоу. На что вы готовы, чтобы покорить холостяка? «Я легко адаптируюсь к тем условиям, в которых существую. Других не обижу, но и себя не дам в обиду».

Атла Прохоренкова, 21 год

Атла Прохоренкова Пермь
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Фото: Ольга Фудашкина

О себе. «Работаю руководителем отдела продаж в строительной компании. Увлекаюсь спортом: горные лыжи, гребной слалом, походы, сплавы и восхождение».

Чем вы можете привлечь холостяка? «Честно? Не знаю. Но я очень жизнерадостный и прямолинейный человек, не хамлю. Воспитанная. Мне кажется, этого достаточно».

Кого бы вы хотели видеть в роли холостяка? «У меня нет какого-то особого критерия. Главное, чтобы мужчина был повыше меня, не маленького роста».

Какие качества должны быть в мужчине? На что вы обращаете внимание при знакомстве? «Сильнее меня характером. Мужественный. Не люблю мужчин, которые постоянно жалуются и ноют. Целеустремленный. Воспитанный и чтобы не матерился. Добрый и отзывчивый. Всегда обращаю внимание на воспитанных мужчин – таких, которые руку подадут, откроют дверь, пододвинут стул…»

Секс, драки, подставы – все это бывает на шоу. На что вы готовы, чтобы покорить холостяка? «В плане интима – нет. Это для меня неприемлемо, и я не считаю необходимым этим завоевывать мужчину. Глупая женщина будет раздеваться, а умная будет привлекать своим отношением и общением».

Какая участница кастинга достойна попасть на шоу «Холостяк»? Голосуй на стр. 4!

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#шоу "Холостяк"#Пермь
29 сентября 2017Ольга Якунчева
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