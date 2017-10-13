«Королева красоты – 2017»: выбираем вместе

Woman`s Day пообщался с участницами конкурса «Королева красоты-2017», организованного модельным агентством Татьяны Жилиной, и выяснил, в чем же секреты красоты современных девушек.
Элика Замятина
Возраст. 20 лет.
Три главных секрета красоты. Полноценный сон, хорошее настроение и активный образ жизни.
Я должна победить, потому что… Скажу честно, ответить на этот вопрос сложно… Как говорится, главное – участие! А выиграют сильнейшие. Но не буду скрывать, мне очень хочется оказаться в их числе. Победа в этом конкурсе принесла бы мне море положительных эмоций.
Анастасия Петрова
Возраст. 24 года.
Три главных секрета красоты. Здоровый образ жизни, спорт и любовь.
Я должна победить, потому что я верю в удачу и надеюсь, что у меня все получится!
Дарина Соснина
Возраст. 15 лет.
Три главных секрета красоты. Постоянно поддерживающие родители, друзья. Нужно каждой быть по истине счастливой и следить за собой и красота должна быть не только внешняя, но и внутренняя.
Я должна победить, потому что должна показать себе, что я могу, у меня получится. Каждая из нас по-своему хороша, у каждой есть свои таланты. Мы должны их продемонстрировать так,чтоб выложиться на полную и получить эмоции от состоящегося праздника.
Ксения Акулина
Возраст. 20 лет.
Три главных секрета красоты. Занятия спортом, уход за собой и отличное настроение.
Я должна победить, потому что я очень хочу этого.
Юлия Синявская
Возраст. 20 лет.
Три главных секрета красоты. Уход за собой: красивая кожа и шелковистые волосы – визитная карточка любой красавицы. Занятия спортом: подтянутая фигура и плоский животик – разве не предел мечтаний? Правильное и здоровое питание – вот что действительно помогает быть в форме и для этого совсем не обязательно мучать себя изнурительными голодовками, достаточно исключить из своего рациона вредные продукты, такие как «фаст фуд» и так далее.
Я должна победить, потому что это моя самая давняя мечта и, воплотив ее, я смогу открыть для себя новые горизонты.
Оксана Нехорошева
Возраст. 27 лет.
Три главных секрета красоты. Быть в гармонии с собой, чаще улыбаться и пить достаточное количество воды от 2 до 2,5 л в сутки.
Я должна победить, потому что я достойна этой награды.
Полина Жданова
Возраст. 21 год.
Секреты просты и банальны. – 1. У меня нет вредных привычек – совсем никаких, я даже ногти не грызу. 2. Не ем мясо, но включила в рацион больше морепродуктов, 3. Высыпаюсь, соблюдаю в силу работы четкий режим дня, и хорошенько отдыхаю на выходных – читаю что нравится, смотрю фильмы, лежу в ванной или устраиваю веселые встречи с друзьями – в общем, главный секрет красоты – заниматься любимым делом и вести яркую жизнь, наполняя ее хорошими впечатлениями и событиями.
Я должна победить, потому что добро всегда побеждает.
Елизавета Михайлова
Возраст. 17 лет.
Три главных секрета красоты. Оставаться самой собой, любить себя и постоянно ухаживать за собой.
Я должна победить, потому что это мой первый конкурс красоты.
Залина Якубова
Возраст. 31 год.
Три главных секрета красоты. Активный образ жизни, правильное питание и полноценный сон.
Я должна победить, потому что почему бы и нет? Ведь каждая девушка мечтает о победе, а мечты должны сбываться.
Олеся Гардт
Возраст. 33 года.
Три главных секрета красоты. В первую очередь любить себя, заниматься любимым видом спорта, быть любимой.
Я должна победить, потому что я этого достойна.
Мария Лопатина
Возраст. 31 год.
Три главных секрета красоты. Нет не красивых людей, есть только те, кто почему-то ленятся за собой ухаживать!
Я должна победить, потому что я этого достойна!
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Выбирай «Королеву красоты-2017» по версии Woman`s Day. Победительница по итогам читательского опроса получит диплом и приз от нашего сайта. Вручение пройдет на награждении 28 октября в 19:00 в клубе «Че Гевара».
Голоса принимаются до 14:00 28 октября.
Чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, нажмите на ее фото. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до интересной вам участницы и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят! Каждый пользователь может оставлять свой голос раз в 12 часов.
Выбери «Королеву красоты»!
Выбери «Королеву красоты»!
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