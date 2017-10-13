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«Королева красоты – 2017»: выбираем вместе

Woman`s Day пообщался с участницами конкурса «Королева красоты-2017», организованного модельным агентством Татьяны Жилиной, и выяснил, в чем же секреты красоты современных девушек.

Элика Замятина

конкурс красоты
конкурс красоты
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Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 20 лет.

Три главных секрета красоты. Полноценный сон, хорошее настроение и активный образ жизни.

Я должна победить, потому что… Скажу честно, ответить на этот вопрос сложно… Как говорится, главное – участие! А выиграют сильнейшие. Но не буду скрывать, мне очень хочется оказаться в их числе. Победа в этом конкурсе принесла бы мне море положительных эмоций.

Анастасия Петрова

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 24 года.

Три главных секрета красоты. Здоровый образ жизни, спорт и любовь.

Я должна победить, потому что я верю в удачу и надеюсь, что у меня все получится!

Дарина Соснина

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 15 лет.

Три главных секрета красоты. Постоянно поддерживающие родители, друзья. Нужно каждой быть по истине счастливой и следить за собой и красота должна быть не только внешняя, но и внутренняя.

Я должна победить, потому что должна показать себе, что я могу, у меня получится. Каждая из нас по-своему хороша, у каждой есть свои таланты. Мы должны их продемонстрировать так,чтоб выложиться на полную и получить эмоции от состоящегося праздника.

Ксения Акулина

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 20 лет.

Три главных секрета красоты. Занятия спортом, уход за собой и отличное настроение.

Я должна победить, потому что я очень хочу этого.

Юлия Синявская

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 20 лет.

Три главных секрета красоты. Уход за собой: красивая кожа и шелковистые волосы – визитная карточка любой красавицы. Занятия спортом: подтянутая фигура и плоский животик – разве не предел мечтаний? Правильное и здоровое питание – вот что действительно помогает быть в форме и для этого совсем не обязательно мучать себя изнурительными голодовками, достаточно исключить из своего рациона вредные продукты, такие как «фаст фуд» и так далее.

Я должна победить, потому что это моя самая давняя мечта и, воплотив ее, я смогу открыть для себя новые горизонты.

Оксана Нехорошева

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 27 лет.

Три главных секрета красоты. Быть в гармонии с собой, чаще улыбаться и пить достаточное количество воды от 2 до 2,5 л в сутки.

Я должна победить, потому что я достойна этой награды.

Полина Жданова

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 21 год.

Секреты просты и банальны. – 1. У меня нет вредных привычек – совсем никаких, я даже ногти не грызу. 2. Не ем мясо, но включила в рацион больше морепродуктов, 3. Высыпаюсь, соблюдаю в силу работы четкий режим дня, и хорошенько отдыхаю на выходных – читаю что нравится, смотрю фильмы, лежу в ванной или устраиваю веселые встречи с друзьями – в общем, главный секрет красоты – заниматься любимым делом и вести яркую жизнь, наполняя ее хорошими впечатлениями и событиями.

Я должна победить, потому что добро всегда побеждает.

Елизавета Михайлова

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Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 17 лет.

Три главных секрета красоты. Оставаться самой собой, любить себя и постоянно ухаживать за собой.

Я должна победить, потому что это мой первый конкурс красоты.

Залина Якубова

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 31 год.

Три главных секрета красоты. Активный образ жизни, правильное питание и полноценный сон.

Я должна победить, потому что почему бы и нет? Ведь каждая девушка мечтает о победе, а мечты должны сбываться.

Олеся Гардт

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 33 года.

Три главных секрета красоты. В первую очередь любить себя, заниматься любимым видом спорта, быть любимой.

Я должна победить, потому что я этого достойна.

Мария Лопатина

конкурс красоты
конкурс красоты
1/2
Фото: Дмитрий Борисов
Фото: Дмитрий Борисов

Возраст. 31 год.

Три главных секрета красоты. Нет не красивых людей, есть только те, кто почему-то ленятся за собой ухаживать!

Я должна победить, потому что я этого достойна!

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Выбирай «Королеву красоты-2017» по версии Woman`s Day. Победительница по итогам читательского опроса получит диплом и приз от нашего сайта. Вручение пройдет на награждении 28 октября в 19:00 в клубе «Че Гевара».

Голоса принимаются до 14:00 28 октября.

Чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, нажмите на ее фото. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до интересной вам участницы и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят! Каждый пользователь может оставлять свой голос раз в 12 часов.

Выбери «Королеву красоты»!
Выбери «Королеву красоты»!
Проголосовали:130 раз
  • Анастасия Петрова
    20,8%27 голосов
  • Дарина Соснина
    9,2%12 голосов
  • Елизавета Михайлова
    1,5%2 голоса
  • Залина Якубова
    36,2%47 голосов
  • Ксения Акулина
    3,1%4 голоса
  • Мария Лопатина
    20,0%26 голосов
  • Оксана Нехорошева
    0,0%0 голосов
  • Олеся Гардт
    0,8%1 голос
  • Полина Жданова
    1,5%2 голоса
  • Элика Замятина
    5,4%7 голосов
  • Юлия Синявская
    1,5%2 голоса
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#конкурс красоты#красивые девушки
13 октября 2017Юлия Аверина
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