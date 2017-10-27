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Королева красоты в Иркутске. Топ-20 претенденток на корону

В Иркутске стартовал первый Фестиваль красоты и талантов, в рамках которого пройдут конкурсы «Моя красивая мама» и «Иркутская красавица». Впервые в нашем городе организаторы Фестиваля Елена Ксюнина и Вера Халзагарова вывели на подиум девушек с пышным формами. Каждая из них мечтает получить титул «Королева Иркутска». Всего в Фестивале принимают участие 22 иркутянки. Woman's Day знакомит вас с претендентками на корону и предлагает выбрать самую красивую женщину по версии Wday.

Александра Панарина, 33 года

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По образованию я социальный педагог, работаю менеджером. У меня замечательная семья – муж Евгений и дочка Алиса. Занимаюсь плаванием, пою, участвую в любительских вокальных конкурсах. А еще я модель и фотомодель плюс сайз!

В конкурсе решила принять участие потому, что это мегаинтересно и увлекательно! Жизнь заиграла новыми красками, появились новые знакомства и положительные эмоции.

Да, я хочу победить! Это придаст мне сил в борьбе со стериотипами о стандартах внешних данных. Каждая женщина красива по-своему, и неважно, какого она размера: 42-го или 60-го. Но при этом она не должна забывать ухаживать за собой и любить себя.

Мой секрет красоты и хорошего настроения прост: позитив, позитив и еще раз позитив! Даже если в жизни идет что-то не так… Значит, это был урок. Встала, отряхнулась и пошла дальше! Упасть не страшно, страшно не подняться!

Алена Кучербаева, 20 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— Я учусь в Иркутском национальном техническом исследовательском университете на факультете журналистики и филологии. Увлечений великое множество: активная жизнь, студенческая политика, школы молодого лидера, создание фотопроектов и видеороликов. Привлекает все, что можно сделать своими руками. В совершенстве владею кларнетом, саксофоном и фортепиано.

Моя семья – это мама, папа, старшая сестра и ее дочка Алиса, и мой молодой человек, с которым мы вместе уже пять лет.

В конкурсе решила принять участие для того, чтобы обрести уверенность в своих силах, познакомиться с интересными людьми, научиться новому, получить яркие эмоции и принять участие в красивом, эффектном шоу, услышать аплодисменты, быть в центре внимания.

Я хочу победить! Эта будет великая победа над собой, своей робостью и застенчиваостью. Это станет доказательством моей уникальности.

Мой секрет красоты и настроения – здоровый сон, улыбка и спорт. Настроением очень сильно заряжают окружающие люди, смех мамы, собственные маленькие и большие победы, от которых хочется летать. Собственная музыка – главный источник моего настроения.

Анастасия Васильева, 31 год

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— У меня два высших образования – техническое и юридическое, работаю техником по планированию на Иркутском авиазаводе, увлекаюсь рукоделием, особенно люблю вышивать.

Семье у меня небольшая – муж и сыночек Кирюша, которому исполнилось 3 года.

В конкурсе решила принять участие потому, что это всегда интересно: новые знакомства, новые эмоции, открываешь в себе что-то новое.

Я хочу победить, потому что каждая достойна одержать победу (хотя бы одни раз!), и я не исключение. А мои секрет красоты и хорошего настроения – мои мужчины!

Анастасия Щеколкова, 30 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По образованию я менеджер гостиничного сервиса, но работаю в магазине. Больше всего люблю спорт, особенно велосипедный, и играю в шахматы.

Моя семья – это муж Николай, вместе с которым мы уже больше 11 лет, и два сына: Сергей и Артем.

Принять участие в конкурсе решила самостоятельно – захотелось проявить себя, посмотреть, на что я способна. Победить хочу – меня увлекает борьба, но и участие – это уже победа над самой собой.

Виктория Купряжкина, 20 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По профессии я оператор ЭВМ и параллельно закончила вечернюю школу. Поступила в Политех на физико-технический факультет.

Люблю фотографировать, снимать видео, обрабатывать фотографии и видео. Для себя изучаю хореографию и психологию, рисую и немного пою.

В конкурсе решила принять участие, потому что хочу показать, чего, несмотря на тяжелые жизненные уроки, достигла и через что пришлось пройти. Хочу порадовать своих близких, хочу, чтобы они гордились мной.

Дарья Ельцова, 28 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По профессии я токарь-револьверщица (корпорация «Иркут»). Все свое свободное время люблю проводить в кругу семьи, родных и близких. Очень люблю готовить различные изыски. Немного танцую, немного пою. Принимаю активное участия в различных мероприятиях, конкурсах.

Моя семья – это муж Алексей (9 лет вместе), 6-летняя дочь Софья и 4-летний сын Даниил.

Участие в конкурсе для меня участие – это ступень для личностного роста, это уникальная возможность проявить себя и, конечно же, масса новых впечатлений. А также возможность познакомиться с новыми и интересными людьми, зарядиться позитивом, ну и, возможно, стать самой красивой мамой года.

Я хочу победить! Каждая женщина, участвуя в подобных конкурсах, лелеет надежду выиграть. И было бы глупо утверждать обратное. Каждой женщине хочется быть самой красивой, и я не исключение. Я считаю себя достаточно самобытной и не лишенной достоинств, и я способна победить! Почему я? А потому что участвовать в здоровой конкуренции и быть первой – моя заветная цель, и я уверенна в своем успехе.

Мой секрет красоты и хорошего настроения прост: это позитивное мышление, добрые поступки для людей, духовное развитие, любовь, ежедневная зарядка и контрастный душ, правильное питание, косметический уход и салонные процедуры и самое важное – уверенность в себе, забота и любовь моего мужа и моих замечательных детей.

Екатерина Третьякова, 35 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— У меня высшее педагогическое образования. Я педагог. Люблю природу, увлекаюсь выращиванием цветов, не могу пройти мимо ни одного жучка и паучка, чтобы не сделать фотоснимок.

С мужем вместе 15 лет. У нас два сына красавца – 10-летний Елисей и 4-летний Гордей. Оба зеленоглазые блондины!

Почему решила решила принять участие в конкурсе? Наша жизнь – это эмоции, а от конкурса «Моя красивая мама» я получаю только положительные эмоции, наполняя свою жизнь новыми красками.

И да, я хочу победить! Чтобы мною еще больше гордились сыновья и муж. Мой секрет красоты – любить и быть любимой несмотря ни на что.

Елена Зеленина, 40 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— Окончила иркутское училище искусств, получила высшее образование в Иркутском Университете на музыкально-педагогическом факультете. Окончила аспирантуру Университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) и защитила диссертацию. Преподавала на музыкально-педагогическом факультете.

В людях вижу прежде всего красоту и гармонию. Стремлюсь к гармонии и в том, что делаю своими руками: будь то фортепианные импровизации, цветочные композиции или же коллекции одежды. Люблю историю, много читаю.

Вместе с мужем отметила в этом году десятилетие совместной жизни. У нас растет чудесный, жизнерадостный и очень активный ребенок – сын Никита, четыре года. Благодаря ребенку учусь разбираться в робототехнике. А еще он учит меня рисовать песком. Дорожу каждой минутой, проведенной вместе с семьей.

В конкурсе решила принять участие, потому что только мы сами можем сделать свою жизнь яркой и удивительной. Конкурс – это красивое, наполненное событиями и знакомствами время. Это драгоценная часть жизни, в которой складываются новые дружеские отношения, сплачиваются семейные узы. Это увлекательное путешествие.

Я хочу победить, потому что победа – это дар, который хочется разделить с другими людьми, источник энергии. Это чудо преображения, шаг на пути к изменению себя. А каждая возможность изменить себя – это возможность изменить весь мир.

Мой секрет красоты и хорошего настроения – это желание творить. Уверена, для этого можно использовать любой случай. Например, приготовить пирог с красивым узором из земляники или сочинить песенку с ребенком, или сшить своими руками пижаму для мужа. Ежедневно делая что-то для себя и своей семьи, мы воплощаем в жизнь свои мечты. От этого наполняется радостью каждый день жизни, блестят глаза и хочется обнять весь мир.

Ирина Шумилова, 48 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По образованию я геодезист. Но для внутренней гармонии человеку нужно хобби. Я живу в абсолютной гармонии, потому что моя работа – это мое призвание и хобби, ведь я мастер-парикмахер и визажист. Моя профессия – это возможность расти и развиваться не только в творчестве, но и в других сферах. Создавать прекрасное настроение людям, сидящим в моем кресле и встречающимся на моем жизненном пути, мое кредо.

Я увлекаюсь психологией и философией. Люблю петь и танцевать. Умею шить, вязать и вышивать. У меня веселая и дружная семья: дочь Екатерина (27 лет), сын Александр (23 года) и внуки Артемий и Арсений (им по 8 лет).

Принять участие в конкурсе – идея моих детей. В нашей семье принято поддерживать и воплощать интересные идеи. Конкурс – это работа над собой, новые ощущения, чувства, мысли, знакомства. И конечно же это еще один повод стать примером и гордостью для своей семьи.

Марина Рыкова, 39 лет

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— По образованию я юрист-правовед, но мое хобби – рукоделие, разведение домашних цветочков, путешествия, ногтевой сервис и канзаши.

Моя семья – это муж Сергей (вместе 21 год), дети Александр (20 лет), Никита (13 лет) и Кристина (9 лет).

В конкурсе решила принять участие, потому что захотелось ярких эмоций, новых знакомств с интересными людьми. А еще решила доказать самой себе, что я не хуже других.

Я хочу победить! Потому что я добрая, жизнерадостная, красивая и талантливая. Мой секрет красоты и хорошего настроения – здоровый сон, улыбка и позитив!

Медея Тарасова, 42 года

Фестиваль красоты Иркутск
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Фото: Организаторы Фестиваля красоты/Олеся Калугина

— Я старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска 7-го отдела полиции УМВД России по г. Иркутску. В свободное от службы время пишу картины, леплю из полимерной глины, обожаю читать, путешествовать.

Я любимая мужем Андреем жена и счастливая мама четверых детей: 17-летней Карины, 15-летнего Якова, 5-летней Василины и 2-летней Аленушки.

В конкурсе принимаю участие потому, что обожаю интересные проекты, люблю учиться и узнавать что-то новое.

Я хочу победить! Потому что я лапочка-косаточка-Медулечка-красотулечка!!! А если серьезно, то у меня три дочери, и победа мне принесет корону и статус Королевы, а они официально станут принцессами!

Мой секрет красоты и хорошего настроения – улыбаться, быть благодарной Вселенной за все, что дано, и за все, что еще будет дано! Не опускать руки и не отчаиваться, всегда верить в свои силы… Любить жизнь, и она ответит взаимностью.

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#конкурс красоты#женская красота#красота#Иркутск
27 октября 2017Светлана Федоренко
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