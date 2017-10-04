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Коты лечат, попугаи снимают стресс: как питомцы меняют жизнь

По случаю Дня защиты животных, который отмечают 4 октября, рассказываем, с какими питомцами стоит всегда поддерживать контакт.

Это не шутки и не чудеса! Много лет назад ученые провели исследование и доказали, что владельцы кошек в пять раз реже ходят к врачу, чем те, у кого их нет. При этом хозяева собак ничего не знают о депрессии и чувстве тревоги. Невероятно, но факт: наши питомцы часто являются для нас настоящей скорой помощью.

Кошки лечат, забирает негативную энергию

Не любите кошек и прогоняете их, когда они трутся об вас или, еще хуже, забираются к вам на конени? А зря. Эти животные, согласно массе исследований, обладают сильным биополем и умеет определять чувства и болезни человека не хуже, к примеру, рентгена. А дальше они лечат. Или даже исцеляют. Не все недуги мира, конечно, но очень многие: сердечно-сосудистые, пищеварительные, дыхательные заболевания, дисфункции опорно-двигательной системы, болезни эндокринной и половой систем, нервозы и депрессии. Мурчание кошек тоже полезно: оно является не только звуковой терапией, но и снимает болевой синдром.

Фото: кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Собаки снимают депрессию и тревожность

С собаками, как ни крути, много мороки. С ними нужно и регулярно заниматься, не меньше двух раз в день гулять. Но труд и забота о других, как говорят, человека облагораживает. А еще спасает от хандры, тревоги и депрессии. Тем более псы, как известно, очень контактны и заряжают позитивом. В общем, лучшего друга не найти!

Фото: кадр из фильма «Марли и я»
Как стать счастливой: 12 мудрых советов от вашего кота
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Лошади повышают мышечный тонус организма

Лошади могут заменить тренеровку в спортзале. Не верите? Запишитесь на курсы верховой езды и проверьте. Вот увидите, уже после первого занятия мышцы у вас будут болеть ничуть не меньше, чем после визита тренажерного зала. А если будете ездить верхом месяц, то обретете отличную фигуру и координацию. Кроме этого, иппотерапия поднимает настроение и улучшает память.

Фото: кадр из фильма «Флика-2»

Дельфины лечат и снимают синдром хронической усталости

Поплавать с дельфином мечтают многие. И желаем, чтобы ваша мечта осуществилась. Потому что при общении с этими животными вы не только чувствуете себя русалочкой Ариэль, но и лечите свой организм, сами того не позревая. Согласно исследованиям, дельфины способоны исцелить астму, а также сердечно-сосудистые и даже раковые заболевания. Они спасают от нервного истощения и снимают синдром хронической усталости, который можно наблюдать у большинства жителей мегополисов.

Фото: кадр из фильма «История дельфина»

Птицы выравнивают дыхание и сердечный ритм

Знакомо ли вам состояние умиротворения, когда вы слышите щебетание птиц на улице? Уверены, что да. Также как и тот факт, что звуки соловья, синицы и других применяют при медитации, релаксации и сеансе массажа. Песни птиц, как говорят ученые, выравнивают дыхание и сердечный ритм, а также расслабляют и настраивают на позитивный лад.

Фото: кадр из фильма «Синяя птица»

Попугаи блокирует страхи и снимают стресс

Попугаи, особенно те, что умеют говорить, считаются самыми позитивными птицами в мире. Только представьте, сколько положительных эмоций вы получите, когда услышите, как питомец будет повторять ваши слова и предложения? Уверены, после этого все страхи из вашей головы улетучатся, а от стресса не останется и следа.

Фото: кадр из фильма «Поли»

Хомики, морские свинки, кролики избавляют от комплексов

Тактильный контакт с маленькими пушистыми животными растопит сердце даже циника! А еще при соприкосновении с ними расслабляется мелкая мускулатура, благодаря чему у человека снижаются агрессия и тревожность, а также пропадают комплексы и неуверенность в себе.

Фото: кадр из фильма «Элвин и бурундуки»

Змеи, черепахи, ящерицы укрепляют нервную систему

Если вы считаете змей, черепах и ящериц бесполезными животными, то самое время изменить свое мнение. Эти животные, как показали исследования, укрепляют нервную систему и упорядочивают эмоции. Самое удивительное то, что для этого их не обязательно трогать и гладить, можно просто смотреть.

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#животные#домашние животные#здоровье#коты#собака#хомяк#лошади#выбрать попугая#милота дня
4 октября 2017Катя Иванова
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