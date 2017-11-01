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Выбор WDay.ru: мама года в Воронеже

Суперженщины существуют! Они знают все о семейном счастье, воспитании детей. И все это умеют сочетать с успешной карьерой. Представляем 15 красивых мамочек, глядя на которых хочется отправиться в декретный отпуск.

В свой десятилетний юбилей федеральный сайт Woman’s Day предлагает масштабный проект «Выбор WDay.ru». Мы проводим конкурс-голосование, где главная героиня – женщина, которая умеет воплощать в жизнь свои желания и мечты.

Голосование проходит на странице 4 и завершится 20 ноября в 16.00.

Катерина Лозовая

красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
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Так выглядит счастье: листайте фотогалерею и любуйтесь на красивых мам!
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

Ваша семья: Моя семья – это мой муж Василий и дети – Василиса (4 года) и Кира (2 года). С мужем мы знакомы со школы. Оканчивали университеты, начинали работу, переживали всякое – и плохое, и хорошее, одним словом, поддерживали друг друга на протяжении длительного времени, а 6 лет назад решили пожениться. И вот у нас уже две замечательные дочки!

Как все успеть по хозяйству: Необходимо планировать время. Я веду планер. Все расписано на неделю вперед. Если что-то нужно сделать – сводить ребенка к врачу или купить что-то по хозяйству – я записываю это в блокнот (определенный день и время на каждое из дел).

Самые частые ошибки в воспитании детей: Создание культа ребенка, когда ребенок выходит на первое место и родители начинают жертвовать всем ради него. Чаще всего это, конечно же, касается матерей. Именно они решают посвятить свою жизнь детям, как только они рождаются, совершенно забывая о себе.

Мария Климова

красивые мамы: фото счастливой жизни
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Фото: Евгения Морозова

Ваша семья:

Муж – Дмитрий, дети – Даша, 7 лет, Ксюша, 5 лет. Наша семья состоит из 4 человек и двух кошек, семью без животных мы не представляем. Больше всего мы любим выходные и отпуска, когда действительно есть возможность провести время вместе. Любим больше всего гулять в парках и спортивные развлечения: батуты, ролики, велосипеды, лыжи и коньки. Всегда стараемся помочь друг другу в наших начинаниях и иногда соперничаем за внимание друг друга.

Как успеть все по хозяйству:

Мой секрет прост: нужно воспользоваться помощью родителей и других родственников, иначе одной не справиться.

Самые частые ошибки в воспитании детей:

Мы не всегда слышим своих детей, погруженные в собственные «взрослые» заботы... а ведь им так важно наше внимание.

Елена Иванова

красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
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Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

Ваша семья: Муж Владимир, сын Кирилл. Сыну скоро будет три. У нас очень творческая семья. Папа – музыкант, мама – детский фотограф, сын обожает петь и танцевать. В выходные мы любим ездить в бассейн, кататься на велосипедах, гулять по тихим улочкам, приглашать гостей. Все наши увлечения строятся на одном – чтобы всем было весело, уютно и комфортно.

Как все успеть по хозяйству: Тут нет никаких секретов – правильно распределять приоритеты. Я работающая мама, поэтому могу попросить мужа помыть посуду, например, если сама не успеваю. Кирилла к труду по дому приучаю с детства. Вручаю ему губку для мытья посуды, швабру, чтобы он понимал, что помогать старшим нужно и важно.

Самые частые ошибки в воспитании детей: Мама лучше всех знает, что нужно ее ребенку, поэтому указывать на какие-то абстрактные ошибки не вижу смысла – у каждого они свои. Не бывает мам, которые никогда не ошибаются и во всем идеальны. В воспитании не приемлю насилия, оскорблений, унижений, жестокости – в нашей семье это табу. И начинать воспитание в первую очередь нужно с себя самих, а уже потом приниматься за ребенка.

Наталия Пономарева

красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
красивые мамы: фото счастливой жизни
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Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

Ваша семья:

Муж – Дмитрий, старшая дочь – Полина (8 лет), младшая – Стефания (9 месяцев). У нас каждый член семьи – творческая личность. Старшая дочка Полина, ученица второго класса лицея № 15 г. Воронежа, – отличница, любит читать книги и рисовать, занимается в творческой студии шитьем, изобразительным искусством, английским языком и плаванием. Младшенькая Стеша учится ходить и активно познает мир в свои 9 месяцев. Папа души не чает в своих девочках, а работает в автомобильной сфере. Мама – работник образования. Но есть и хобби – со старшей доченькой занимаемся скрапбукингом, делаем альбомы и открытки ручной работы. А еще любим всей семьей отдыхать на природе, путешествовать и собираться всей нашей большой-большой семьей у дедушек и бабушек, поскольку уважаем наши «корни» и чтим семейные традиции. Гордимся всеми нами вместе и каждым членом семьи по отдельности!

Как все успеть по хозяйству:

С двумя детками успеть все сложно. Тут важно расставить приоритеты и наметить вполне выполнимые задачи, чтобы под конец дня не оставалось чувства вины и «нарастающего кома» домашних дел. Как истинный перфекционист, если берусь за уборку, не успокоюсь, пока не доведу дело до конца. Но это ни в коем случае не в ущерб общению с детьми и семьей. Ну и, конечно, у каждого (пока кроме Стеши) есть свои обязанности по дому. Старшая дочка – моя незаменимая помощница и маленькая хозяюшка.

Самые частые ошибки в воспитании детей:

Ожидать от детей чего-то, навязывать им свое мнение, пытаться увидеть в них себя или воплотить свои несбывшиеся мечты. Нужно не учить чему-то, а быть наглядным примером. И растите детей в любви, целуйте, обнимайте, проявляйте свои чувства и нежность!

Юлия Ребезова

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Фото: личный архив

Ваша семья:

Моя семья – это муж Александр, сын Артем 13 лет и дочь Софья 5,5 лет. Мы очень дружные и веселые. Нам нравится путешествовать, ходить в кино, готовить всем вместе и много чего еще. Но самое главное – мы любим заботиться друг о друге. Каждый из нас занимается любимым делом: папа работает в МЧС, мама, то есть я, – воспитателем в детском саду, сын занимается борьбой, а дочь делает первые успехи в гимнастике. У мамы есть еще интересное хобби: она делает цветы из фоамирана, а еще она победила в конкурсе «Воспитатель года – 2016», проходившем в городе Воронеже.

Как все успеть по хозяйству:

Без помощи своих родных мама бы точно ничего не успевала. В нашей семье царит взаимовыручка, все стараются друг другу помочь.

Самые частые ошибки в воспитании детей:

Воспитывая детей, необходимо прежде всего воспитывать себя.

Яна Китаева

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Фото: личный архив

Ваша семья:

Наша семья состоит из трех человек. Мы – Китаевы: Андрей, Яна и маленькая Ева, ей два годика. Семья – это союз двух людей, и не всегда эти люди имеют одинаковые увлечения, вкусы и взгляды на жизнь, так было у нас. С появлением ребенка все изменилось, мы каждый день стараемся удивить ее чем-то, придумываем различные игры, походы в парки, путешествуем в гости, правда, в черте родной Воронежской области. Этим летом организовали поездку на море, дочка была в восторге. Наша семья самая обычная и простая, сейчас все сосредоточено на ребенке, вокруг и около дочери, и это такое счастье! Мы гордимся ее умениями, как она по-взрослому рассуждает, как запоминает стихи, лечит игрушки, просит накрасить ей глаза и губы, моет посуду и печет коржи для тортов.

Как все успеть по хозяйству:

Погрузившись в декрет, я совершенно не умела готовить. Сначала не знала, как можно всему научиться, а потом еще все успевать делать. Долго искала эти секреты в интернете, но потом поняла, что нет никаких секретов. Есть желание. Когда оно есть, то все становится проще, легче и быстрее. Ева дает мне такое желание, я хочу, чтобы дома было чисто, была вкусная еда для нее и мужа, все вещи были поглажены и разложены по местам. Я научилась печь торты и готовить соленья на зиму. Все это я делаю вместе с дочкой, она помогает мне во всем.

Самые частые ошибки в воспитании детей:

Я буду честна, не полезу в интернет затем, чтобы скопировать и вставить пункты из популярных статей. Для ответа на этот вопрос у меня недостаточно опыта. У меня пока один ребенок и возраст ее не велик. Мои родители воспитали меня в любви, разумных объяснениях того, что хорошо, а что плохо, в постоянной поддержке, без криков и скандалов, я занималась только в тех кружках, которые выбирала сама. Я счастлива от этого. Сейчас, будучи сама родителем, понимаю, какой это тяжелый труд, ведь от того, как с самого детства будет проходить жизнь ребенка, зависит и его дальнейшая судьба. Для меня недопустим дикий крик на ребенка, но также я против чрезмерной заботы и опеки, слепой любви, попытки занять ребенка всем и сразу, лишая детства. Мне кажется, что это самые частые ошибки в воспитании детей. Я четко знаю, в каких ситуациях Ева заигралась и ее нужно остановить не криком, а строгим тоном. Всегда разговариваю с ней, как со взрослым человеком. Мы обсуждаем почему становятся желтыми листьями на деревьях, почему не можем взять домой котенка, какой мультик она хочет посмотреть сейчас, в какой парк поехать, какой номер маршрутки мы сейчас ждем на остановке, кем она хочет стать, когда вырастет, и т. д.

Листай на следующую страницу. Голосуй на четвертой!

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#красивые мамы#Воронеж#конкурс
1 ноября 2017Юлия ЕвтееваТатьяна Беляк
Комментарии1
Гость02.11.17 16:46

Голосую за Екатерину Цурову

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