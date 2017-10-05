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Ради этого стоит полюбить школу: красивые учительницы – фото девушек

Смотреть на дивных учительниц не менее увлекательно, чем слушать их уроки. Посмотрите на фото этих юных красивых учителей и подумайте, стоит ли отпускать отцов школьников на родительские собрания.

WDay.ru представляет студенток педагогического университета. Голосуй за самую красивую девушку! Победительница получит два билета на концерт Ларисы Рубальской, который состоится 26 ноября в Воронежском концертном зале, а также 10 томов из книжной коллекции журнала «Антенна-Телесемь» «Секреты здоровья».

Евгения Любвина, 23 года

красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
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Листай фотогалереи по стрелке, чтобы увидеть самых красивых учителей!
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Факультет: психолого-педагогический, 4-й курс.

Лилия Eжикова, 20 лет

красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
красивые учителя
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Факультет: физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 4-й курс, отличница.

Ксения Миронова, 21 год

красивые учителя
красивые учителя
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Факультет: физико-математический, 5-й курс.

Мария Маринина, 22 года

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Факультет: гуманитарный, 4-й курс.

Лилия Кириченко, 22 года

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Факультет: гуманитарный, профиль: русский язык и литература.

Мария Гоц, 18 лет

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Факультет: гуманитарный, 1-й курс.

Серине Согомонян, 19 лет

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Факультет: гуманитарный, 3-й курс.

Мария Барабанова, 23 года

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Факультет: гуманитарный, 1-й курс магистратуры.

Анастасия Ерохина, 17 лет

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Факультет: естественно-географический факультет (география, экономика), 1-й курс.

София Юрьева, 18 лет

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Факультет: гуманитарный, профиль: история и обществознание, 1-й курс.

Виктория Золототрубова, 18 лет

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Факультет: физико-математический факультет, профиль – естествознания физика, 2-й курс.

Дарья Сидельникова, 19 лет

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Факультет: иностранных языков, 2-й курс.

Мария Касьянова, 18 лет

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Факультет: гуманитарный, 1-й курс.

Сабина Чекмазова, 21 год

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Факультет: психолого-педагогический, профиль начальное образование, 4-й курс.

Евгения Бубнова 19 лет

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Факультет: психолого-педагогический, 3-й курс.

Наталья Ревина, 20 лет

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Факультет: физико-математический факультет, 4-й курс.

Алена Самуйлова, 21 год

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Факультет: физико-математический, 4-й курс.

Голосование завершится 26 октября

Выбери самую красивую студентку педагогического университета!
Выбери самую красивую студентку педагогического университета!
Проголосовали:372 раза
  • Евгения Любвина
    11,3%42 голоса
  • Ксения Миронова
    1,1%4 голоса
  • Лилия Кириченко
    4,3%16 голосов
  • Мария Гоц
    10,2%38 голосов
  • Серине Согомонян
    6,5%24 голоса
  • Мария Касьянова
    1,6%6 голосов
  • Алена Самуйлова
    7,3%27 голосов
  • Анастасия Ерохина
    3,8%14 голосов
  • Виктория Золототрубова
    0,8%3 голоса
  • Дарья Сидельникова
    0,8%3 голоса
  • Евгения Бубнова
    4,6%17 голосов
  • Лилия Ежикова
    4,3%16 голосов
  • Мария Барабанова
    5,1%19 голосов
  • Маша Маринина
    1,3%5 голосов
  • Наталья Ревина
    22,0%82 голоса
  • Сабина Чекмазова
    14,0%52 голоса
  • София Юрьева
    1,1%4 голоса
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#красивые учителя#Воронеж#красивые девушки
5 октября 2017Юлия ЕвтееваТатьяна Беляк
Комментарии0
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