Ради этого стоит полюбить школу: красивые учительницы – фото девушек

WDay.ru представляет студенток педагогического университета. Голосуй за самую красивую девушку! Победительница получит два билета на концерт Ларисы Рубальской, который состоится 26 ноября в Воронежском концертном зале, а также 10 томов из книжной коллекции журнала «Антенна-Телесемь» «Секреты здоровья».
Евгения Любвина, 23 года
Факультет: психолого-педагогический, 4-й курс.
Лилия Eжикова, 20 лет
Факультет: физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 4-й курс, отличница.
Ксения Миронова, 21 год
Факультет: физико-математический, 5-й курс.
Мария Маринина, 22 года
Факультет: гуманитарный, 4-й курс.
Лилия Кириченко, 22 года
Факультет: гуманитарный, профиль: русский язык и литература.
Мария Гоц, 18 лет
Факультет: гуманитарный, 1-й курс.
Серине Согомонян, 19 лет
Факультет: гуманитарный, 3-й курс.
Мария Барабанова, 23 года
Факультет: гуманитарный, 1-й курс магистратуры.
Анастасия Ерохина, 17 лет
Факультет: естественно-географический факультет (география, экономика), 1-й курс.
София Юрьева, 18 лет
Факультет: гуманитарный, профиль: история и обществознание, 1-й курс.
Виктория Золототрубова, 18 лет
Факультет: физико-математический факультет, профиль – естествознания физика, 2-й курс.
Дарья Сидельникова, 19 лет
Факультет: иностранных языков, 2-й курс.
Мария Касьянова, 18 лет
Факультет: гуманитарный, 1-й курс.
Сабина Чекмазова, 21 год
Факультет: психолого-педагогический, профиль начальное образование, 4-й курс.
Евгения Бубнова 19 лет
Факультет: психолого-педагогический, 3-й курс.
Наталья Ревина, 20 лет
Факультет: физико-математический факультет, 4-й курс.
Алена Самуйлова, 21 год
Факультет: физико-математический, 4-й курс.
Голосование завершится 26 октября
- Евгения Любвина11,3%42 голоса
- Ксения Миронова1,1%4 голоса
- Лилия Кириченко4,3%16 голосов
- Мария Гоц10,2%38 голосов
- Серине Согомонян6,5%24 голоса
- Мария Касьянова1,6%6 голосов
- Алена Самуйлова7,3%27 голосов
- Анастасия Ерохина3,8%14 голосов
- Виктория Золототрубова0,8%3 голоса
- Дарья Сидельникова0,8%3 голоса
- Евгения Бубнова4,6%17 голосов
- Лилия Ежикова4,3%16 голосов
- Мария Барабанова5,1%19 голосов
- Маша Маринина1,3%5 голосов
- Наталья Ревина22,0%82 голоса
- Сабина Чекмазова14,0%52 голоса
- София Юрьева1,1%4 голоса
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