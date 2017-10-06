ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Краснодарские мужчины отказались уступать дамам место

Не все, конечно. Но сегодняшняя дискуссия в соцсетях по поводу инфографики в общественном транспорте, призывающей вставать при виде девушек, разгорелась не на шутку.

Вчера в одном из городских пабликов кто-то из пользователей, пожелавший остаться анонимным, опубликовал возмущенный пост и вывесил фото плаката из краснодарского трамвая. И за несколько часов собрал под сотню комментариев.

«А зачем в наших трамваях в эту инфографику недавно добавили пятую категорию людей – девушку на красном фоне? Они что, немощные или ущербные? У нас же равноправие!»

На неуместных, с точки зрения некоторых горожан, плакатах мы можем увидеть официальные рекомендации - уступать место беременным, пожилым, инвалидам, женщинам с детьми и... обычным девушкам. Напоминание о вежливости краснодарцев сильно возмутило. Причем как мужчин, так и самих представительниц слабого пола.

Вот этот плакат вызвал жаркие споры
Фото: @typodar

И понеслись комментарии вслед. Пользователи, конечно же, разделились на 2 лагеря: кто-то поддерживает инициативу, кто-то вставать категорически не желает.

«Приветствуется уступить четырем категориям, потому что им бывает сложно стоять в ОТ, и приветствуется по объективным причинам. А такого рода „помощь“ здоровой, молодой девушке приветствуется для личного субъективного толка, не более», – вот мужская точка зрения.

«Ни в коем случае никогда не уступаю женщинам и никому из мужчин не советую. Пусть женщины друг другу уступают, если хотят. Или женщины девушкам».

А вот мнения «за»: «Да никто вас не заставляет уступать женщинам места, только лишь призывают, кипишь тут подняли! Не хотите уступать не уступайте, да и инвалидам тоже, и беременным. Никто вас за это не оштрафует и в тюрьму не посадит. А вобще, правила хорошего тона еще никто не отменял. Это качество и отличает человека от животного», – так думает молодой человек.

А что же сами девушки? «Не считаю, что парень/мужчина должен уступать место девушкам/женщинам (исключение составляют пожилые люди, беременные и с ограниченными возможностями), но если такое происходит, то это, конечно же, просто приятно».

Как в Краснодаре не увязнуть в пробке
  • Подробнее

Официально

Что же это за наклейки, которые так взбудоражили общественность?

«Данная инфографика появилась в прошлом году. Было подготовлено несколько вариантов стикеров, в том числе с просьбой уступить места девушкам. Естественно, этот посыл в первую очередь был адресован молодым людям. Такие наклейки были изготовлены небольшим пилотным тиражом, в основной партии было решено остановиться на четырех основных категориях пассажиров, которым рекомендуется уступать места. Тем не менее, наклейки пилотной партии также были размещены в салонах. Странно, что только сейчас на это кто-то обратил внимание. С авторами наклеек связи не имею, поэтому не могу рассказать об их реакции на обсуждение. Заменять наклейки не будем. Или вы не любите, когда вам уступают место в транспорте?» – пояснил нам Олег Бодня, специалист по СМИ и связям с общественностью МУП «КТТУ».

Нужно ли уступать место в транспорте девушкам?
Проголосовали: 22
Нужно ли уступать место в транспорте девушкам?
  • Да, просто потому что это вежливо
    68,2%
  • Нет, ничего не мешает девушкам постоять
    13,6%
  • В зависимости от ситуации: иногда нужно, иногда нет
    13,6%
  • Я девушка, и мне это не нравится
    4,5%
Проголосовали: 22
Поделись с друзьями!
#общественный транспорт#Краснодар#война полов
6 октября 2017Анна Семенова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет