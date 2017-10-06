Краснодарские мужчины отказались уступать дамам место

Не все, конечно. Но сегодняшняя дискуссия в соцсетях по поводу инфографики в общественном транспорте, призывающей вставать при виде девушек, разгорелась не на шутку.

Вчера в одном из городских пабликов кто-то из пользователей, пожелавший остаться анонимным, опубликовал возмущенный пост и вывесил фото плаката из краснодарского трамвая. И за несколько часов собрал под сотню комментариев. «А зачем в наших трамваях в эту инфографику недавно добавили пятую категорию людей – девушку на красном фоне? Они что, немощные или ущербные? У нас же равноправие!» На неуместных, с точки зрения некоторых горожан, плакатах мы можем увидеть официальные рекомендации - уступать место беременным, пожилым, инвалидам, женщинам с детьми и... обычным девушкам. Напоминание о вежливости краснодарцев сильно возмутило. Причем как мужчин, так и самих представительниц слабого пола.

Вот этот плакат вызвал жаркие споры Фото: @typodar

И понеслись комментарии вслед. Пользователи, конечно же, разделились на 2 лагеря: кто-то поддерживает инициативу, кто-то вставать категорически не желает. «Приветствуется уступить четырем категориям, потому что им бывает сложно стоять в ОТ, и приветствуется по объективным причинам. А такого рода „помощь“ здоровой, молодой девушке приветствуется для личного субъективного толка, не более», – вот мужская точка зрения.

«Ни в коем случае никогда не уступаю женщинам и никому из мужчин не советую. Пусть женщины друг другу уступают, если хотят. Или женщины девушкам».

А вот мнения «за»: «Да никто вас не заставляет уступать женщинам места, только лишь призывают, кипишь тут подняли! Не хотите уступать не уступайте, да и инвалидам тоже, и беременным. Никто вас за это не оштрафует и в тюрьму не посадит. А вобще, правила хорошего тона еще никто не отменял. Это качество и отличает человека от животного», – так думает молодой человек. А что же сами девушки? «Не считаю, что парень/мужчина должен уступать место девушкам/женщинам (исключение составляют пожилые люди, беременные и с ограниченными возможностями), но если такое происходит, то это, конечно же, просто приятно».

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Официально Что же это за наклейки, которые так взбудоражили общественность? «Данная инфографика появилась в прошлом году. Было подготовлено несколько вариантов стикеров, в том числе с просьбой уступить места девушкам. Естественно, этот посыл в первую очередь был адресован молодым людям. Такие наклейки были изготовлены небольшим пилотным тиражом, в основной партии было решено остановиться на четырех основных категориях пассажиров, которым рекомендуется уступать места. Тем не менее, наклейки пилотной партии также были размещены в салонах. Странно, что только сейчас на это кто-то обратил внимание. С авторами наклеек связи не имею, поэтому не могу рассказать об их реакции на обсуждение. Заменять наклейки не будем. Или вы не любите, когда вам уступают место в транспорте?» – пояснил нам Олег Бодня, специалист по СМИ и связям с общественностью МУП «КТТУ».