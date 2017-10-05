Куда ехать грустить: 8 идеальных городов для осени

Рассказываем, куда лучше отправиться в октябре и ноябре.

«Унылая пора! Очей очарованье!» Александр Сергеевич Пушкин как нельзя лучше смог описать период с сентября по ноябрь. А мы, в свою очередь, вдохновившись первыми опавшими листьями, выбрали города, где, долго гуляя одной или с самым близким человеком, особенно приятно мечтать и грустить. Осенью это разрешается!

Санкт-Петербург, Россия

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Среди всех российских городов поздняя осень, кажется, особенно подходит и идет Питеру. К тому же в это время года там не так много туристов, как, к примеру, с марта по сентябрь, и еще не так холодно, как в период с декабря по март. А для того, чтобы в этом городе вам грустилось и мечталось лучше, перед поездкой (можно, кстати, и в «Сапсане»!) советуем прочесть небольшой рассказ Достоевского «Белые ночи», который как нельзя лучше передает атмосферу города. Еще не забудьте запастись теплым шарфом и свитером, чтобы гулять по центру и набережной Мойки, Фонтанки и Невы как можно дольше. А как только вы изучите «северный рай» нашей родины и ознакомитесь со всеми его достопримечательностями, отправляйтесь греться в местную кондитерскую, а подкрепившись, идите в Эрмитаж или Русский музей. Не зря же говорят, что соприкосновение с искусством может стать лучшим времяпрепровождением в жизни.

Хельсинки, Финляндия

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Хорошо провести время осенью можно и в столице Финляндии, куда, напомним, можно отправиться на пароме из Питера. Особенно хорошо мечтается в Хельсинках на Рыночной площади, где открывается вид на панораму города, которым можно любоваться бесконечно. Также массу впечатлений можно получить на Сенатской площади, где располагаются такие достопримечательности, как главный университет города и кафедральный собор Святого Николая. И обязательно доберитесь до знаменитой церкви в скале, где, если повезет, можно послушать концерт органной музыки.

Лондон, Великобритания

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В Лондоне в свое время творили Уильям Шекспир, Джейн Остин, Ральф Воан-Уильямс, Уильям Тернер и многие-многие другие известные на весь мир гении. Так что можно не сомневаться, что мечтается в этом городе очень комфортно. Особенно осенью в атмосфере утреннего тумана, опавших листьев и частого моросящего дождя. Еще одна причина посетить столицу Великобритании в период с октября по ноябрь заключается в том, что в это время там почти нет туристов и, соответственно, очередей у Биг-Бена, Тауэра и других главных достопримечательностей. В общем, можно бесконечно долго гулять, фотографировать и любоваться природой и архитектурой.

Париж, Франция

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В самый романтичный город мира совсем не обязательно ехать с бойфрендом или мужем. Одной там тоже хорошо. Только представьте, как утром вы в полном одиночестве будете завтракать на веранде местного кафе с видом на Эйфелеву башню и осенний пейзаж. Красота, да и только! Не зря туда регулярно приезжали и приезжают за вдохновением и мечтами гении со всего мира. Вы, в свою очередь, гуляя по улочкам Парижа и посещая местные достопримечательности, не забудьте купить билет в Лувр – один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира. И обязательно фотографируйте!

Прага, Чехия

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Говорят, что, посетив столицу Чехии один раз, обязательно вернешься туда снова и снова. Но особенно прекрасна Прага осенью, когда вид на город с Карлова моста обретает золотистые краски. Также именно в это время года замки и улицы становятся особенно загадочными и сказочными. А почувствовать единение с природой можно на экскурсии в Саксонскую Швейцарию, которая представляет собой уникальный ландшафтный заповедник Саксонии.

Стокгольм, Швеция

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Стокгольм попадает в рейтинг городов мира, где за год выпадает меньше всего солнечных лучей. Согласитесь, что с таким раскладом ехать туда летом, весной и зимой не имеет смысла. Другое дело – осень, когда серое небо и дожди воспринимаются как данное. К тому же в это время еще не очень холодно, так что можно смело брать экскурсию на пароходе. Или еще лучше – съездить на острова, расположенные вдали от городской суеты. Там точно можно мечтать и грустить сколько душе угодно. Разрядить обстановку помогут парки и музеи. Их в столице Швеции предостаточно.

Мюнхен, Германия

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Город на реке Изаре на юге Германии впечатлит даже самых искушенных туристов. И совершенно оправданно его называют жемчужиной Центральной Европы. Кстати, происхождение названия Мюнхена тоже очень интересно. Оно произошло от старонемецкого слова Mönche, означающего «монахи». Говорят, что город несколько веков назад проложили монахи-бенедиктинцы. Кажется, не зря Мюнхен до сих пор привлекает людей со всего света своими старинными монастырями, церквями и замками.

Нью-Йорк, США

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«Осень в Нью-Йорке», «Однажды в Нью-Йорке», а также некоторые сезоны «Секса в большом городе» и «Друзей» – это лишь малая часть фильмов и сериалов, которые могут вдохновить на поездку в этот город именно осенью. Только представьте, как вы, словно героиня известного кино, будете гулять по осеннему Центральному парку, Таймс-скверу, Пятой авеню, Бруклину или Бродвею.

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