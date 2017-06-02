Куда поехать: 16 мест, где можно круто отдохнуть и не разориться

Гид по миру

Ура, лето! Пора взбодриться, перезагрузиться и стряхнуть с себя офисную пыль! Период отпусков наступил – а где его провести, еще не выбрали?

Woman’s Day рекомендует 16 мест, куда стоит поехать эти летом. А что обязательно нужно посмотреть и попробовать – рассказывают и показывают челябинцы.

Летим в Германию, город Берлин

Дарья Зима, менеджер международного отдела

«Страна, а точнее – город, хорош своим разнообразием и динамичностью. Здесь есть развлечения на любой вкус: парки, музеи, районы для любителей покупок, бары и рестораны всех на свете кухонь. При этом цены – более чем приемлемые.

Что обязательно посетить: город Потсдам. Добираться не более 30 минут от Берлина на S-bahn (местные электрички/метро). Там уютно и мило и есть великолепный дворец с парками Сан-Суси. Можно прогулять весь день и устроить пикник. А в самом Берлине есть шикарный район Кройцберг (Kreuzberg), где куча хипстерских магазинов, ресторанов для веганов и прочих радостей для неформалов.

А еще есть отличнейший зоопарк с замечательными условиями для животных. Чтобы обойти его, нужен целый день».

Летим на Кипр, в тусовочную Айа-Напу

Юлия Науменко, фитнес-тренер, организатор фитнес-туров

«Советую побывать на Nissi Beach тем, кто любит тусовки и громкую музыку, и на Macronisus Beach тем, кто хочет уединиться. Жара переносится легко из-за низкой влажности, поэтому Кипр – отличное место для занятий спортом. Можно взять в аренду велосипед или совершить пробежку по пляжу.

В Айа-Напе рекомендую посетить рестораны Ocean Busket и Sage. Город – отличное место для молодежи: есть целая улица баров (вход бесплатный, и еще угощают коктейлем), пляжные дискотеки на Nissi Beach – танцевать можно прямо в море.

Где еще обязательно побывать: лесной парк «Каво Греко», церковь Агии Напы, горы Троодос, где находится знаменитый монастырь Киккос».

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Летим в США, Нью-Йорк

Никита Топоров, моряк

«Современный, динамичный, стильный! Если нет компании для путешествия, можно смело отправляться туда одному – местные жители очень дружелюбные и отзывчивые. Кого ни попроси о помощи – все будут рады подсказать и показать, что ищешь. К сожалению, бургер из американского «Макдональса» не попробовал, но голодным не остался: там столько кафе и ресторанов с разной кухней и порции подают – огроменные!

Есть в городе популярные знаменитые места, которые должен увидеть каждый – к примеру, Брайтон-Бич и Бруклинский мост, Бродвей и Таймс-сквер. Но я расскажу о тех, что впечатлили меня. Начну с того, что в Нью-Йорке сбылась моя мечта – увидеть то самое высотное здание, по которому карабкался зверь из фильма «Кинг Конг». Так вот, это была знаменитая башня Эмпайр Стейт Билдинг. Кстати, одно из самых высоких зданий в городе. Покорился мне и еще один знаменитый небоскреб – Рокфеллер-центр, с него шикарный вид на город! Небоскребы – душа Нью-Йорка».

Летим в Чехию, город Прагу

Кира Тулунина, руководитель детской творческой студии

«Чехи считают Прагу сердцем Европы, а вот сердце Праги – это Староместская площадь, то место, где можно увидеть легендарные астрономические часы и «двурогий» костел Девы Марии перед Тыном, который рисуют почти на всех открытках, посвященных чешской столице.

Через Карлов Мост советую отправиться в Пражский Град и обязательно посетить Собор Святого Вита. А после спуститься в парк Zahrada na Valech, откуда как на ладони видно всю Прагу с ее красными черепичными крышами.

После такой прогулки явно захочется поесть. С этим у чехов проблем нет, огромные блюда сочного мяса и пиво рекой. Каждый раз приезжая в Прагу, мы идем в Valasska pivnice: тут в атмосфере средневековой пивной можно попробовать традиционные чешские блюда и редкие сорта пива».

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Летим в Индонезию, на Бали

Екатерина Фишер, телеведущая

«Хорошая погода круглый год, не нужно оформлять визу, есть все для отличного отдыха. Обязательно нужно съездить на Водопад Секумпул – самый красивый и большой водопад, прогуляться в Храме Улувату, встретить рассвет на вершине вулкана Батур и, конечно же, заняться серфингом. Насчет того, где и что поесть – в любом понравившемся ресторане, но обязательно пробуйте рыбу и морепродукты».

Летим в Израиль, город Тель-Авив

Анастасия Поликарпова, работник в туристической сфере, серфер

«Израиль настолько многогранен, что даже за месяц посетить и посмотреть все – невозможно. Однако есть несколько мест, которые заслуживают особого внимания.

Если вам 18–27 лет, то для вас Тель-Авив – город греха и веселья. Open-air с лучшими диджеями, вечеринки! А летний гей-парад впечатлит вас больше любого бразильского карнавала. Город никогда не спит!

Если вам 27–30 лет – пожалуйста: музеи, храмы, Иерусалим, Мертвое море, Хайфский порт, Массада, Голаны, Галилея, можете даже в Иорданию «сгонять» – виза не нужна.

И, наконец, если вы приехали семьей с детьми. В Тель-Авиве есть сафари-парк, где можете покормить жирафа, погладить зебр, есть аквапарк с огромными горками, луна-парк. В парке «Синима Плэнет» можно посмотреть фильм в 7D – не трехминутный, а целый 2-часовой фильм. Помимо Красного моря, есть океанариум, где можно покормить акулу и покататься на настоящей подводной лодке. А еще поесть в подводном ресторане вместе со всей морской живностью».

Летим во Францию, город Париж

Кира Тулунина, руководитель детской творческой студии

«Когда мы думаем о Париже, сразу вспоминаются Эйфелева башня, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Диснейленд, французская кухня и романтическая музыка. Но я хотела бы рассказать про другой Париж, слегка мрачный.

Мало кто знает, что под самым романтичным городом на земле скрываются километры катакомб. И в них есть экскурсия. Конечно, зрелище не для слабонервных – придется пройти порядка двух километров вдоль стен, выложенных из человеческих черепов и костей. Следующее «щекотливое» для нервов место – это кладбище Пер-Лашез, один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом.

Ну и раз уж мы говорим про другой, нестандартный Париж, то и блюдо, которое я порекомендую попробовать там, будет неожиданным – это крепы и галеты, французские гречневые и пшеничные блины».

Летим в Сочи

Ксения Истомина, бортпроводница

«Была в этом городе впервые, и он меня очень впечатлил! Сочи расположен на холмах вдоль моря. Природа очень яркая и красивая, словно поглощает его. Много пальм и других тропических деревьев, отчего кажется, что ты находишься не в России. Обязательно нужно прогуляться по ночному городу, по его набережной с множеством кафешек и ресторанчиков, а так же посетить парк «Ривьера», дендрарий и Олимпийский парк».

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