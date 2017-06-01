«Legal Run – 2017»: голосуй за самого яркого участника забега!

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В минувшие выходные на набережной состоялось одно из главных летних спортивных событий этого года.

Уже в третий раз в Самаре прошел международный благотворительный забег юристов Legal Run – 2017. Это уникальный фандрайзинговый проект, существующий с 2014 года и который объединяет представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. Принять участие в забеге мог абсолютно каждый, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Забег проводился в двух дистанциях – на 5 и 10 км. Так, золотым призером дистанции 5 км среди мужчин стал Павел Федоров, а среди женщин – Мария Корчагина. Победителем 10-километровой дистанции стал Вячеслав Усов, а победительницей Юлия Коробова.

На площадке спортивного мероприятия работала фотозона от журнала «Телесемь» и сайта Woman’s Day – и сегодня мы запускаем собственную номинацию! Кто, на ваш взгляд, должен претендовать на звание самого яркого участника «Legal Run – 2017»?

Голосование продлится до 16:00 9 июня, а итоги будут подведены 13 июня. Победитель получит в диплом, сертификат на прохождение увлекательного квеста от компании Квеструм.РФ , билеты в кино и глянцевые журналы.

Листайте нашу фотогалерею, знакомьтесь с участниками и голосуйте на последней странице!

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