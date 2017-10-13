Личный опыт: что будет, если жить по народным приметам

С детства мы слышим о различных народных приметах: пятница 13-го, пустые ведра, черные кошки и прочие «опасности» преследуют нас практически ежедневно. А что, если не отмахиваться от этих предостережений и следовать советам хотя бы один день?

Моя свекровь знает уйму этих суеверий и очень обижалась, когда их пренебрежительно называли приметами. Все это не что иное, как народная мудрость, иначе бы она не пришла в современность через столько поколений. Кто из вас не испытал на себе историю с чешущейся левой ладошкой? Ведь все знают, что даже если не намечается зарплата или аванс, все равно обязательно будет какой-то денежный приход. А мусор, который нельзя вечером выносить? Согласитесь, мало кто рискует нарушить это негласное правило. Деньги вечером мы никогда не даем в руки, а кладем на пол, ничего не передаем через порог, не моем и не выметаем полы, когда кто-то из родных отправился в дальнюю поездку…

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Что ж, попробую соблюсти все правила в течение суток. Итак, на будильнике 7:30, и я встаю с той ноги, в данном случае – с правой. Это чтобы и весь день все было «право», правильно то есть. К слову, надо не только вставать с ноги, но и все пороги с нее перешагивать. Впрочем, на пятом пороге я-таки зазевалась и перешагнула с левой. Возможно, именно поэтому я забыла дома телефон, за которым пришлось вернуться. А это плохая примета. Мол, весь день везти не будет. Вовремя вспомнила о «противоядии» и посмотрела в зеркало – по идее должно спасти. У подъезда, как обычно, проводили взглядом недовольные бабули. Традиционно пошептались: юбка выше колен – чем не повод? Но мне эти сплетни нипочем! Я тоже не лыком шита – про себя проговорила: «Глаз колесом», так что все их недовольство с меня как с гуся вода.

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На остановке, правда, меня ожидала отдача от утренней истории с порогом: нужный автобус сломался в квартале от меня, так что пришлось все же тратиться на такси. А это, уверена, потому, что вчера вечером положила кошелек на стол. Говорила мне мама: это к лишним тратам, а я не верила. Чтобы немного компенсировать расстройство, задержала дыхание, проезжая мост, и одновременно загадала желание. Оказывается, если вытерпеть, не вздохнув, все сбудется. Так что ждет меня в этом месяце хорошая премия и новое платье, то самое черное, на тонких бретелях. У работы встретила женщину с полным ведром спелых яблок. В случае с пустым стоило бы постоять в сторонке и не пересекаться с ней, иначе «пусто будет». А вот полное символизирует достаток и богатство, причем не только материальное, но и в плане чувств. Так что не за горами и принц на белом коне с двушкой в центре.

В обеденный перерыв, коль уже так трактуется народная примета, «случайно» бью тарелку на счастье. Это все туда же, в копилку к премии и полной чаше. Иначе одним только платье принца не заманишь. Обидно, но именно сегодня испытала на себе еще две приметы: накраситься – к слезам и забыть зонтик – к дождю (вторая, конечно, шуточная, но работает отменно). Кстати, спорить с начальником – к внезапной командировке. Главное – голову перед поездкой не мыть… Говорят, к беде.

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