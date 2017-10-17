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Магазин итальянского белья Dimanche Lingerie будет дарить подарки в свой юбилей!

День рождения – отличный повод для подарков! В честь 15-летия фирменной марки итальянского белья Dimanche Lingerie бутик устраивает настоящий женский праздник с сюрпризами, чаепитием, мастер-классами и розыгрышем годового запаса нижнего белья от именинника!

Приходите в бутик Dimanche в МТРК «КОЛЛАЖ» 21 октября и проведите этот день в итальянской ревьере, с настоящим итальянским бельем и подарками для каждой гостьи!

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ – сертификат на 10 000 рублей в фирменном бутике итальянского белья Dimanche Lingerie!
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Как получить сертификат?

С 7 по 21 октября 2017 года покупайте белье в бутике на сумму 3000 рублей, заполняйте талончик на участие и попытайте удачу в розыгрыше сертификата на 10000 рублей. Всю эту сумму вы сможете потратить на нижнее белье премиум-качества!

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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

И пусть у каждой прекрасной девушки будет не менее прекрасный комплект итальянского белья!

Адреса бутиков Dimanche Lingerie в Пензе:

ТРЦ «Высшая Лига», 2-й этаж, тел. 8(927) 289-77- 03;

МТРК «Коллаж», 1-й этаж, тел. 25-60-90;

ТЦ «САНиМАРТ», 1-й этаж, тел. 25-32-51.

Также следите за информацией о бутике в группе ВК: vk.com/dimanche058 и инстаграм: @forpleasure_lingerie

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#нижнее белье#Пенза#Dimanche#подарки#день рождения
17 октября 2017
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