Магазин итальянского белья Dimanche Lingerie будет дарить подарки в свой юбилей!

Приходите в бутик Dimanche в МТРК «КОЛЛАЖ» 21 октября и проведите этот день в итальянской ревьере, с настоящим итальянским бельем и подарками для каждой гостьи!
Как получить сертификат?
С 7 по 21 октября 2017 года покупайте белье в бутике на сумму 3000 рублей, заполняйте талончик на участие и попытайте удачу в розыгрыше сертификата на 10000 рублей. Всю эту сумму вы сможете потратить на нижнее белье премиум-качества!
И пусть у каждой прекрасной девушки будет не менее прекрасный комплект итальянского белья!
Адреса бутиков Dimanche Lingerie в Пензе:
ТРЦ «Высшая Лига», 2-й этаж, тел. 8(927) 289-77- 03;
МТРК «Коллаж», 1-й этаж, тел. 25-60-90;
ТЦ «САНиМАРТ», 1-й этаж, тел. 25-32-51.
Также следите за информацией о бутике в группе ВК: vk.com/dimanche058 и инстаграм: @forpleasure_lingerie