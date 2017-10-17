Магазин итальянского белья Dimanche Lingerie будет дарить подарки в свой юбилей!

День рождения – отличный повод для подарков! В честь 15-летия фирменной марки итальянского белья Dimanche Lingerie бутик устраивает настоящий женский праздник с сюрпризами, чаепитием, мастер-классами и розыгрышем годового запаса нижнего белья от именинника!

Приходите в бутик Dimanche в МТРК «КОЛЛАЖ» 21 октября и проведите этот день в итальянской ревьере, с настоящим итальянским бельем и подарками для каждой гостьи!

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ – сертификат на 10 000 рублей в фирменном бутике итальянского белья Dimanche Lingerie!

Как получить сертификат? С 7 по 21 октября 2017 года покупайте белье в бутике на сумму 3000 рублей, заполняйте талончик на участие и попытайте удачу в розыгрыше сертификата на 10000 рублей. Всю эту сумму вы сможете потратить на нижнее белье премиум-качества!

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