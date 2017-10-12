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Марина Федункив заступилась за Ольгу Бузову

Актриса Comedy Woman в своем новом ролике обратилась к Виктору Дробышу.

Исполнительница роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и актриса Comedy Woman сняла ролик, в котором обращается к продюсеру Виктору Дробышу с просьбой не обижать популярную ведущую и начинающую певицу. Напомним, что накануне Виктор Дробыш в своем «Инстаграме» заявил, что ведущая «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова немузыкальна, плохо влияет на шоу-бизнес и неплохо было бы ей сменить специальность. «Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант. Я как музыкант уверен, что музыка не самая сильная ее сторона. Более того! Возводя фанеру в официоз, она делает плохо всему российскому шоу-бизнесу», – написал Дробыш. И добавил, что «она неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром».

Марина Федункив заступилась за Ольгу Бузову

«Вы зачем нашу Олю Бузову обидели?» – обратилась Федункив в образе своей героини Музовой к продюсеру. ­ – Вы зачем сказали, чтобы она работала кассиром или медсестрой? И когда она целыми днями бедолага пашет, и когда кассиром работает, она, между прочим, невыспатая, не додаст моим людям денег? Или невыспатая не туда в вену задует все!» (Стиль разговора авторский. – Прим. ред.) Свой ролик Марина Федункив подписала: «Данное видео не несет цели оскорбить кого-либо, а является безобидной шуткой и проявлением скромной старческой зависти». Напомним, Федункив сняла несколько пародий на Бузову. Звезда неоднократно вдохновляла ее на новые серии видеосериала.

Кстати, музыкальный продюсер Виктор Дробыш решил закончить конфликт с Ольгой Бузовой и принес певице публичные извинения. Дробыш также пригласил Бузову принять участие в отчетном концерте «Фабрики», но при этом заметил, что ей придется петь вживую.

Марина Федункив взорвала Интернет пародией на Ольгу Бузову
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#Марина Федункив#Ольга Бузова#Виктор Дробыш
12 октября 2017Ольга Якунчева
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