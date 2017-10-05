Мария Аниканова: «Никто не ожидал такой популярности «Нюхача»

— Я, к сожалению, не всегда объективно оцениваю сериалы, в которых снимаюсь, мне тяжело их смотреть опосредованно. Но, безусловно, мне близок первый «Нюхач», во-первых, потому что никто тогда не ожидал такой популярности. Все, конечно, рассчитывали на хорошую работу, иначе бы ее не начинали делать, но что будет такой оглушительный успех, никто не знал. Второй сезон для меня был очень интересен тем, что моя роль стала больше, она пошла в другое направление, и по персонажу я была совершенно другой. Несмотря на то что моя Юля достаточно странная, очень многие зрители пожалели, что в конце сезона она погибает, потому что за ней было интересно наблюдать. И, естественно, я читаю отзывы, потому что надо понимать, какое впечатление ты произвел на зрителя своим персонажем, своей работой. Я из тех людей, которые принимают оба сезона, потому что они абсолютно разные, на мой взгляд. Но, как девочка, я бы, может, склонялась все же больше к первому, потому что мне кажется он более таинственным и загадочным, там больше непонятного… Во втором же действительно больше насилия, беготни и меньше второго плана. Но он тоже интересен! Там, например, есть момент, когда «засланный казачок» Нюхач убивает Виктора. Я, несмотря на то, что читала сценарий и знала, как будут развиваться события, во время просмотра удивилась: «А! Как?! Этого не может быть!» Помню, мы смотрели его с мамой, и я говорю: «Мама, как такое может быть?»