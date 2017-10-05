Мария Аниканова: «Никто не ожидал такой популярности «Нюхача»

— О том, что для меня и моей Юлии будет продолжение, я узнала уже буквально через несколько дней после окончания съемок второго сезона. Конечно же обрадовалась, потому что мне кажется, что мой персонаж – один из немногих в нашем сериале, который имеет просто бесконечное развитие. Она – человек не всегда адекватный, эмоциональный, и это очень интересно, потому что ее можно развивать как угодно: расширять, углублять – делать все, что хочешь.
— Я, к сожалению, не всегда объективно оцениваю сериалы, в которых снимаюсь, мне тяжело их смотреть опосредованно. Но, безусловно, мне близок первый «Нюхач», во-первых, потому что никто тогда не ожидал такой популярности. Все, конечно, рассчитывали на хорошую работу, иначе бы ее не начинали делать, но что будет такой оглушительный успех, никто не знал. Второй сезон для меня был очень интересен тем, что моя роль стала больше, она пошла в другое направление, и по персонажу я была совершенно другой. Несмотря на то что моя Юля достаточно странная, очень многие зрители пожалели, что в конце сезона она погибает, потому что за ней было интересно наблюдать. И, естественно, я читаю отзывы, потому что надо понимать, какое впечатление ты произвел на зрителя своим персонажем, своей работой. Я из тех людей, которые принимают оба сезона, потому что они абсолютно разные, на мой взгляд. Но, как девочка, я бы, может, склонялась все же больше к первому, потому что мне кажется он более таинственным и загадочным, там больше непонятного… Во втором же действительно больше насилия, беготни и меньше второго плана. Но он тоже интересен! Там, например, есть момент, когда «засланный казачок» Нюхач убивает Виктора. Я, несмотря на то, что читала сценарий и знала, как будут развиваться события, во время просмотра удивилась: «А! Как?! Этого не может быть!» Помню, мы смотрели его с мамой, и я говорю: «Мама, как такое может быть?»
— У Юли тяжелые отношения с матерью, было не самое удачное замужество, она – глубоко несчастный человек. И мне кажется, все ее неадекватные выходки и увлечения не самыми лучшими вещами происходят именно из-за этого. Но я, честно скажу, не всегда являюсь адвокатом своей роли. Например, не могу понять ее пристрастие к наркотикам в первом сезоне. Можно, конечно, оправдать ее тяжелой жизнью с Нюхачом, с таким человеком непросто, поэтому у нее немножко поехала крыша… Но мне это неблизко, я бы, наверное, по-другому решала свои проблемы и не держалась бы за него. А тут явно непонятно, что их так долго держит. Но какие-то положительные черты характера у нее, безусловно, прослеживаются. Во-первых, после второго сезона понятно, что она человек, не потерянный для общества, что-то человеческое и доброе в ней таки осталось, если она спасает любимую женщину Нюхача. Не все в ней умерло, понимаете, что-то в ней есть. Юля же сама принимает это решение, это же она идет и спасает Воскресенскую. Да, у нее непредсказуемые поступки и ход ее мысли иногда тяжело понять даже мне. Но когда я леплю этого персонажа, то всегда пытаюсь разобраться, что ее подвигло на то или иное действие.
— Как это ни странно, но Воскресенскую она воспринимает как часть своей семьи, как будущую жену своего бывшего мужа. Поскольку Воскресенская имеет отношение к Нюхачу, для Юли, как мне кажется, она уже не чужой человек. Недаром Юля во втором сезоне пытается всех собрать под свое крыло, помирить и создать себе пусть иллюзорное, но ощущение семьи, того, что она не одинока. И вот эта дружба с Воскресенской, она, скорее всего, от одиночества. А тут через эту женщину у нее остается связь с Нюхачом, вот она к ней и тянется. Такой парадокс.
— Как мы видим, Юля периодически пытается это сделать, но что-то ее все-таки держит. Впрочем, как и самого Нюхача… И я не думаю, что это только общий ребенок, это что-то другое. Но пока они сами не могут себе ответить на этот вопрос, в этом мы разбираемся до сих пор.
— Всегда помогает, это мне задел на всю жизнь. В кино, например даже с тем же Артемом, людям трудно выдерживать такой график, и как бы ты ни хотел, как бы тебе ни было интересно, в какой-то момент теряется даже ориентирование в пространстве, ты устаешь, выключаешься, ты ничего не можешь с этим сделать. А когда я в детстве занималась спортом, у меня было по три-четыре тренировки в день, это огромные физические и эмоциональные нагрузки. Когда я первый раз снималась, еще в советском кино, когда смены были по 8 часов, помню приходила на площадку, и часа через три меня все спрашивали: «Ты не устала?» А я думала: «Батюшки, о чем они вообще все? От чего здесь уставать? Ну стоишь ты, ну сидишь, произносишь какой-то текст… Ты же не тренируешься, не тягаешь эти гири, не делаешь поддержки…» Мне казалось это странным – как можно устать? А тут, конечно, и возраст уже другой, и ты по-другому к профессии относишься, и ошибаться уже нельзя.
— Мне помогает сон. Я всегда стараюсь, если есть такая возможность, после тяжелых смен побольше выспаться, полежать в тишине. Потому что в Москве все равно это не получается: и маленький ребенок, и съемки, и параллельные проекты, и театр… Ты приезжаешь и сразу погружаешься в активную жизнь. Это только кажется, что вот сейчас я домой приеду и отдохну, а на самом деле все наоборот получается. Поэтому после смены надо просто полежать в гостинице, почитать книгу или посмотреть телевизор. Во всяком случае, мне это помогает освободить голову и избавиться от ненужных эмоций.
— Ну таких ярко выраженных внешних нет, но свои какие-то внутренние, в том смысле как я готовлюсь к роли, безусловно, есть. Например, когда мы снимаем в другом городе, я предпочитаю, если позволяют обстоятельства, приехать на поезде. Поезда дают мне возможность хорошенько в тишине подготовиться к началу съемок и первому дню. Потому что первый день самый волнительный, это начало процесса, попадешь – не попадешь… Кроме того, я всегда переписываю свои роли в тетрадку вне зависимости от объема. Так я лучше внутренне проживаю и понимаю своего персонажа.
— Слава богу, нет, ни в коем случае, иначе я бы сразу отъехала в сумасшедший дом. Нельзя нести с собой своего персонажа. Я уже давно в профессии и понимаю, где работа, где дом, где надо отделять себя от персонажа, а где, наоборот, вскакивать в образ. Это часть именно профессионализма, а не таланта. У нас, например, в Щукинском училище еще с первого курса отчисляли, если люди не могли выйти из образа.
— С Кириллом – да, потому что он учился на два курса моложе, чем я. А Нина гораздо позже поступала и оканчивала, поэтому Нину я узнала уже на проекте.
— Стараемся. С Ниной мы встречались неоднократно, я к ней в гости ездила, и она ко мне приезжала с детишками. А с Кириллом мы видимся реже, потому что он постоянно на съемках, у него один проект заканчивается и тут же начинается следующий. Тем не менее мы стараемся, у нас даже была мысль сделать совместный проект, но пока он так занят, что не можем начать.
— У меня была мечта сыграть Кити в «Анне Карениной», и она исполнилась (в фильме Сергея Соловьева 2009 года. — Прим. Woman’s Day). Сейчас хотелось бы сыграть в комедии, потому что лирико-драматических вещей у меня было много. И я бы с удовольствием приняла участие в историческом фильме: погрузиться в какое-то абсолютно другое время всегда интересно. Ведь еще 20 лет назад у людей была совершенно другая психология. Современного сыграно много, и здесь понятно все, а вот другие вещи попробовать, вспомнить свою молодость или совсем уйти в историю было бы очень любопытно.
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