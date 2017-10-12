Matryoshka Fashion Kids: голосуем за самого модного ребенка

Детишек, желающих принять участие в конкурсе, оказалось немало. С июля по сентябрь родители со всей страны присылали заявки на участие своих чад. Единственным условием был возраст ребенка от 4 до 16 лет.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, просто нажмите на его фото на странице 5. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до наиболее симпатичного вам участника – и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят! Если в мобильной версии у вас только одно фото, пролистайте стрелкой справа до нужного вам и нажмите.