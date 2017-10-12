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Matryoshka Fashion Kids: голосуем за самого модного ребенка

С 26 по 29 октября на Нижегородской ярмарке пройдет неделя моды «Матрешка 2017», в рамках которой 28 октября пройдет детский день Matryoshka Fashion Kids.

Детишек, желающих принять участие в конкурсе, оказалось немало. С июля по сентябрь родители со всей страны присылали заявки на участие своих чад. Единственным условием был возраст ребенка от 4 до 16 лет.

В начале октября компетентное жюри из 150 заявок выбрали лицо Нижегородской недели моды, которое откроет Matryoshka Fashion Kids. Этой чести удостоилась 5-летняя Доминика Новик из города Бреста.

Доминика Новик

Мы отобрали 20 участников и учредили свою номинацию «Выбор Woman’s Day».

Голосование продлится строго до 18:00 27 сентября. Участник или участница, набравший наибольшее количество голосов, получит специальный приз от редакции сайта Woman’s Day. Удачи!

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, просто нажмите на его фото на странице 5. В мобильной версии пролистайте стрелкой справа до наиболее симпатичного вам участника – и тоже нажмите на фото. Все, ваш голос принят! Если в мобильной версии у вас только одно фото, пролистайте стрелкой справа до нужного вам и нажмите.

Знакомьтесь с юными конкурсантами!

Елизавета Алексеева, 12 лет, г. Нижний Новгород

Екатерина Королева, 9 лет, г. Нижний Новгород

Ольга Иванец, 12 лет, г. Нижний Новгород

Кристина Киянкина, 12 лет, г. Дзержинск

Алина Антонова, 14 лет, г. Нижний Новгород

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#Matryoshka Fashion Kids#детская мода#модный ребенок
12 октября 2017Ярослава РыбкинаМарина Плоткина
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