Пусти любовь на фестиваль: 4 истории, от которых слезы наворачиваются!

Девушка Сочи и парень Рязань, нереальное предложение руки и сердца на весь мир, влюбленные, которые могли соединиться только здесь... На международный фестиваль молодежи и студентов, проходящий в эти дни в Сочи, съехались гости со всего мира, и у каждого из них своя невероятная история.

Предложение, от которого невозможно отказаться

В первые же часы фестиваля случилось неожиданное событие – торжественная церемония открытия пошла не по плану из-за влюбленного третьекурсника Гоши. Он возник на сцене, попросил микрофон у Егора Бероева и сказал: «Меня зовут Гоша, я из Владикавказа. Дело в том, что я влюблен. Мне пошли на встречу для того, чтобы я мог использовать этот шанс. Где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза, но она все думает. Смотри, я здесь, видишь, на что я способен!». И запел «Мое сердце остановилось...». Конечно, у Кристины не было вариантов! Она выбежала на сцену, приняла кольцо и ответила согласием. Оказалось, молодые люди познакомились в Москве, и за то время, пока они были вместе, Гоша делал Кристине предложение 2 раза. Девушка все сомневалась, а не рано ли. Но третий раз явно удался – еще бы, вся страна стала свидетелем любви! Уже после окончания фестиваля влюбленные готовятся подать заявление в загс.

Девушка по имени Сочи

Сочи Рэйчел Огбонна родилась в Нигерии, ей 22 года, и она – историк. Конечно же, ее назвали не в честь кубанского города. Оказывается, слово «сочи» с нигерийского переводится примерно как «следуй за своей мечтой». Так девушка всю жизнь и поступает. С детства увлекалась историй – поступила в университет и уже через год получит диплом бакалавра. В юности решила как можно больше помогать людям – стала волонтером, преподавателем английского языка в школе. Мечтала побывать в России – и вот, пожалуйста, получилось! Правда, со сложностями, ведь билет из Африки к нам стоит больше тысячи долларов. Как только стало известно, что заявка Сочи принята, девушка начала копить на свою мечту. Родители помогли, и вот девушка уже прогуливается по олимпийскому курорту! И, кстати, стала одной из самых заметных фигур на фестивале. Как только кто-то узнает имя девушки, с ней сразу просят сфотографироваться. Индонезиец по имень Рязань тоже не остается без внимания – рязанская делегация уже пообещала свозить его в город, в честь которого он назван. А ведь и на самом деле, имя мальчик получил в честь российского города. Оказалось, что его мама еще в студенческие годы была в Рязани, и так на нее произвело впечатление это место, что она решила отблагодарить Россию так неожиданно.

Встретились благодаря Ксении Бородиной

Эта история началась с хештега #пустилюбовьнафестиваль. Эвелина из Иваново и Матео из Бразилии год назад встретились в летнем лагере в Польше. За две недели, что они провели в лагере, знакомство успело перерасти в любовь. А после – бесконечный скайп, переписки, созвоны. Но отношения на расстоянии нужно поддерживать, пусть и короткими встречами. Поэтому молодые люди мечтали вместе прилететь в Сочи на фестиваль. Так получилось, что заявку Матеуса одобрили, а Эвелина осталась ни с чем. От несправедливости решилась на смелый шаг – написала в директ Ксении Бородиной и рассказала свою историю. Телеведущая тут же запустила флешмоб по всей стране. Его поддержали тысячи людей, среди них Нюша, Анна Хилькевич, Надежда Сысоева, другие звезды, популярные блогеры. По сети распространились призывы помочь влюбленным, пользователи публиковали фото с сердечками, писали добрые слова. И помогло буквально за неделю! Сейчас Матеус и Эвелина все-таки встретились.

Двое: я и моя тень

Фото: кадр из ролика Первого канала

Элиза и Грейс – сестры-близняшки. Тем не менее, фамилии у них разные и живут они в разных странах. Грейс из Сингапура, Элиза — из Малайзии. 23 года они даже не догадывались о существовании друг друга, пока родители одной из девушек не рассказали, что удочерили ее, и где-то у нее сестра-близнец. Еще три года поисков, переписок в соцсетях, и они встретились! Теперь девушки – лучшие подруги. И стараются чаще встречаться, несмотря на расстояние. Вот и на студенческий фестиваль тоже прилетели вместе – хорошо провести время и найти новых друзей. В подарок захватили экзотическое угощение – вкусные ананасовые чипсы.

Ник Вуйчич снова едет в Сочи Подробнее

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов продолжится до 22 октября. Сейчас сюда съехались около 25 000 молодых профессионалов в различных сферах деятельности и 5000 волонтеров. В мероприятии принимают участие 188 стран! Программа фестиваля очень насыщенная – лекции, показы, мастер-классы, тренинги. И ведут их люди – настоящие профессионалы в своей области. Среди приглашенных звезд – мотивационный оратор Ник Вуйчич, писатель Фредерик Бегбедер и другие.

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