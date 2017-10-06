«Мисс Кузбасс – 2017» голосуй!

30 сентября в Новокузнецке состоялся кастинг отборочного тура национального конкурса «Мисс Россия – 2018». Попробовать свои силы в самом престижном конкурсе страны съехались девушки со всех городов Кемеровской области. Перед жюри предстали красавицы из Кемерова, Междуреченска, Калтана, Мысков, Прокопьевска, Новокузнецка, Осинников. И вот финалистки выбраны!

Девушкам предстоит целый месяц готовиться к финальному шоу, которое состоится 2 ноября в ДК «Алюминщик». Дефиле, фотосессии, работа с хореографами, постановщиками шоу, с артистами Новокузнецкого драматического театра, мастер-классы с дизайнерами, стилистами, психологами, участие в «Дневниках конкурса» – это лишь немногое из того, что предстоит участницам в подготовке к конкурсу. 2 ноября на гала-концерте профессиональное жюри выберет самую привлекательную из 16 финалисток конкурса «Мисс Кузбасс – 2017» и, возможно, ту, которая станет первой красавицей России. Организаторы «Мисс Кузбасс» на гала-концерте готовят много сюрпризов для зрителей.

Портал WDay предлагает выбрать «Мисс Woman's Day» среди финалисток «Мисс Кузбасс». Участница, набравшая больше всего голосов, получит титул «Мисс Woman's Day» и подарок от сайта. Награждение выбранной победившей красавицы состоится в финале конкурса «Мисс Кузбасс – 2017».

Знакомимся с участницами «Мисс Кузбасс – 2017» и голосуем!

№ 1. Анастасия Волгина, 17 лет. Прокопьевск

Фото: Алексей Попов

Девиз: «Самая большая сила заключается в доброте нашего сердца».

№ 2. Анастасия Глазкова, 17 лет. Мыски

Фото: Алексей Попов

Девиз: «Вперед идет тот, кто не боится оценивающих взглядов».

ГОЛОСУЙ ЗА «МИСС WOMAN’S DAY» НА СТР. 9