«Мисс Нижний Новгород – 2017»: выбираем первую красавицу по версии Woman’s Day

27 октября состоится финальное шоу ежегодного городского конкурса красоты. За титул самой красивой девушки будут бороться красавицы, успешно преодолевшие сито предварительных кастингов.

У каждого конкурса «Мисс Нижний Новгород» есть своя тема. Нынешнее шоу под названием «Евалюция» обещает быть максимально интригующим. Увидеть это феерически-фантастическое представление можно будет на сцене театра «Комедiя» 27 октября в 19.00.

Обладательница титула по традиции будет представлять наш город на Всероссийском конкурсе красоты. Мы же представляем всех финалисток конкурса и учреждаем свою номинацию – «Мисс Woman’s Day».

Голосование (стр. 4) продлится до 18.00 25 октября. Чтобы проголосовать за понравившуюся участницу, достаточно кликнуть на фото (стр. 4) – и ваш голос будет учтен. Поздравление и награждение обладательницы титула «Мисс Woman’s Day» состоится во время финального шоу.

Алёна Гридчина

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20 лет, студентка 3-го курса ННГУ им. Лобачевского, модель

Хобби: шахматы, лыжный спорт, рисование.

Анастасия Волгина

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21 год, студентка РГУП

Хобби: растяжка, фотография, поэзия.

Анастасия Шиканова

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17 лет, студентка НГЛУ, модель

Хобби: спорт, изучение иностранных языков, чтение художественной литературы, моделинг, волонтерство.

Анастасия Якимова

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21 год, студентка ННГУ

Хобби: художественная гимнастика (мастер спорта), танцы, фотография, путешествия.

Дарья Картышова

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23 года, тренер по бальным танцам