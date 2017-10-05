«Мисс Нижний Новгород – 2017»: выбираем первую красавицу по версии Woman’s Day

У каждого конкурса «Мисс Нижний Новгород» есть своя тема. Нынешнее шоу под названием «Евалюция» обещает быть максимально интригующим. Увидеть это феерически-фантастическое представление можно будет на сцене театра «Комедiя» 27 октября в 19.00.
Обладательница титула по традиции будет представлять наш город на Всероссийском конкурсе красоты. Мы же представляем всех финалисток конкурса и учреждаем свою номинацию – «Мисс Woman’s Day».
Голосование (стр. 4) продлится до 18.00 25 октября. Чтобы проголосовать за понравившуюся участницу, достаточно кликнуть на фото (стр. 4) – и ваш голос будет учтен. Поздравление и награждение обладательницы титула «Мисс Woman’s Day» состоится во время финального шоу.
Алёна Гридчина
20 лет, студентка 3-го курса ННГУ им. Лобачевского, модель
Хобби: шахматы, лыжный спорт, рисование.
Анастасия Волгина
21 год, студентка РГУП
Хобби: растяжка, фотография, поэзия.
Анастасия Шиканова
17 лет, студентка НГЛУ, модель
Хобби: спорт, изучение иностранных языков, чтение художественной литературы, моделинг, волонтерство.
Анастасия Якимова
21 год, студентка ННГУ
Хобби: художественная гимнастика (мастер спорта), танцы, фотография, путешествия.
Дарья Картышова
23 года, тренер по бальным танцам
Хобби: спортивно-бальные танцы.