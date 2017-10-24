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«Мисс старшеклассница – 2017»: голосуй!

31 девушка в этом году претендует на звание самой красивой старшеклассницы Казани. 5 советов, как победить, дает директор конкурса. Знакомьтесь с участницами, выбирайте самую достойную!

12 ноября Казань узнает, кто станет новой «Мисс старшеклассницей – 2017».

– У конкурса «Мисс старшеклассница» юбилейный год, он проводится уже в 10-й раз. Конкурс общероссийский, его придумали и впервые провели в городе Кирове. В Казани самую красивую и талантливую среди старшеклассниц выбирают уже в четвертый раз, – рассказывает Александра Морозова, региональный директор конкурса. Интервью с ней читайте на следующей странице!

– Цель проекта – сделать участниц конкурса настоящих звездочек. Для девушек главное – собрать свою группу поддержки и подготовить яркий творческий номер, все остальное им дает конкурс. В результате девочки становятся уверенными в себе, известными личностями в своем учебном заведении. На кону титул «Мисс старшеклассница» города – все участницы переживают такие яркие эмоции во время всего конкурса и подготовки к нему, и это здорово, ведь они остаются на всю жизнь!

В общероссийском конкурсе красоты и талантов принимают участие девушки от 14 до 18 лет. В этом году в финале 31 участница. Любуйтесь на девушек в нашей галерее, листайте, нажимая на стрелки. Голосование внизу!

Мисс старшеклассница 2017: участницы, голосование
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1. Видонова Любовь
Фото: Альбина Маннапова/организаторы «Мисс старшеклассница – 2017»

О том, как выиграть этот конкурс, рассказывает его директор – на следующей странице. Приходите поддержать девушек в клуб Arena 12 ноября в 15.00. Это будет незабываемое шоу!

Примите участие в голосовании на сайте Wday.ru! Для этого выберите фотографию участницы, кликните по ней: все, ваш голос принят!

Участница опроса, набравшая большее количество честных голосов, получит диплом и симпатичные призы от нашего портала.

Голосование продлится до 12.00 10 ноября. Имя победительницы будет озвучено 12 ноября во время шоу «Мисс старшеклассница – 2017». Всем удачи!

Выбери самую красивую старшеклассницу Казани!
Выбери самую красивую старшеклассницу Казани!
Проголосовали:2460 раз
  • 1. Видонова Любовь
    7,1%174 голоса
  • 2. Зиганшина Аделина
    2,9%72 голоса
  • 3. Мухаммадеева Ралина
    3,3%81 голос
  • 4. Миннахметова Разиля
    0,4%9 голосов
  • 5. Зуева Ольга
    3,5%87 голосов
  • 6. Шишлова Ксения
    2,6%63 голоса
  • 7.Гизатуллина Дарина
    13,0%321 голос
  • 8. Бухарова Аделина
    4,0%98 голосов
  • 9. Посохова Аделия
    6,1%149 голосов
  • 10. Петрова Камилла
    0,7%18 голосов
  • 11. Маркова Юлия
    3,3%81 голос
  • 12. Гимранова Маргарита
    7,5%184 голоса
  • 13. Синцова Анастасия
    0,5%12 голосов
  • 14. Рамазанова Ильмира
    0,6%15 голосов
  • 15. Цуркан Камилла
    7,8%191 голос
  • 16. Загидуллина Альмира
    1,7%43 голоса
  • 17. Муллагалиева Раяна
    7,2%176 голосов
  • 18. Ильина Полина
    0,1%3 голоса
  • 19. Шлягина Елизавета
    5,6%138 голосов
  • 20. Львова Алина
    0,3%7 голосов
  • 21. Казакова Анастасия
    2,5%61 голос
  • 22. Кулдошина Наталья
    1,5%38 голосов
  • 23. Димухаметова Аделина
    2,6%65 голосов
  • 24. Мухаметзянова Лемара
    1,7%41 голос
  • 25. Шакирова Камилла
    0,6%14 голосов
  • 26. Ахметшина Эльвина
    0,0%1 голос
  • 27. Сабитова Карина
    0,4%9 голосов
  • 28. Зарипова Ирина
    2,9%72 голоса
  • 29. Васянова Дарья
    3,1%77 голосов
  • 30. Керимова Эльнара
    6,3%156 голосов
  • 31. Салахитинова Диана
    0,2%4 голоса

По правилам сайта мы должны предупредить группу поддержки участниц, что технические накрутки видны нашим администраторам и не будут учитываться в окончательном результате. Мы за красоту и честность, надеемся, вы поддерживаете наши принципы!

Интервью с Александрой Морозовой – на следующей странице!

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#Мисс Старшеклассница#конкурс красоты#самые красивые девушки#Казань
24 октября 2017Рада Голден
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