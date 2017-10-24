«Мисс старшеклассница – 2017»: голосуй!

12 ноября Казань узнает, кто станет новой «Мисс старшеклассницей – 2017».

– У конкурса «Мисс старшеклассница» юбилейный год, он проводится уже в 10-й раз. Конкурс общероссийский, его придумали и впервые провели в городе Кирове. В Казани самую красивую и талантливую среди старшеклассниц выбирают уже в четвертый раз, – рассказывает Александра Морозова, региональный директор конкурса. Интервью с ней читайте на следующей странице!

– Цель проекта – сделать участниц конкурса настоящих звездочек. Для девушек главное – собрать свою группу поддержки и подготовить яркий творческий номер, все остальное им дает конкурс. В результате девочки становятся уверенными в себе, известными личностями в своем учебном заведении. На кону титул «Мисс старшеклассница» города – все участницы переживают такие яркие эмоции во время всего конкурса и подготовки к нему, и это здорово, ведь они остаются на всю жизнь!