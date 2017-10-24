«Мисс старшеклассница – 2017»: голосуй!

12 ноября Казань узнает, кто станет новой «Мисс старшеклассницей – 2017».
– У конкурса «Мисс старшеклассница» юбилейный год, он проводится уже в 10-й раз. Конкурс общероссийский, его придумали и впервые провели в городе Кирове. В Казани самую красивую и талантливую среди старшеклассниц выбирают уже в четвертый раз, – рассказывает Александра Морозова, региональный директор конкурса. Интервью с ней читайте на следующей странице!
– Цель проекта – сделать участниц конкурса настоящих звездочек. Для девушек главное – собрать свою группу поддержки и подготовить яркий творческий номер, все остальное им дает конкурс. В результате девочки становятся уверенными в себе, известными личностями в своем учебном заведении. На кону титул «Мисс старшеклассница» города – все участницы переживают такие яркие эмоции во время всего конкурса и подготовки к нему, и это здорово, ведь они остаются на всю жизнь!
В общероссийском конкурсе красоты и талантов принимают участие девушки от 14 до 18 лет. В этом году в финале 31 участница. Любуйтесь на девушек в нашей галерее, листайте, нажимая на стрелки. Голосование внизу!
О том, как выиграть этот конкурс, рассказывает его директор – на следующей странице. Приходите поддержать девушек в клуб Arena 12 ноября в 15.00. Это будет незабываемое шоу!
Примите участие в голосовании на сайте Wday.ru! Для этого выберите фотографию участницы, кликните по ней: все, ваш голос принят!
Участница опроса, набравшая большее количество честных голосов, получит диплом и симпатичные призы от нашего портала.
Голосование продлится до 12.00 10 ноября. Имя победительницы будет озвучено 12 ноября во время шоу «Мисс старшеклассница – 2017». Всем удачи!
По правилам сайта мы должны предупредить группу поддержки участниц, что технические накрутки видны нашим администраторам и не будут учитываться в окончательном результате. Мы за красоту и честность, надеемся, вы поддерживаете наши принципы!
Интервью с Александрой Морозовой – на следующей странице!