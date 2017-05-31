«Miss Top Fire Омск – 2017»: выбери самую очаровательную участницу!

Мы представляем вашему вниманию 11 талантливых, красивых и ярких участниц конкурса «Miss Top Fire Омск – 2017». Читайте об участницах и выбирайте, какая из девушек достойна титула «Мисс Online». За главную корону девушкам предстоит побороться на финальном шоу, которое состоится 15 июня в 20:00 в баре Doski.

Поддержать понравившуюся участницу вы можете на 5-й странице! Желаем всем удачи и победы!

Ксения Быкова

О себе. 20 лет, студентка 4-го курса Омского педагогического колледжа № 1. Я девушка целеустремленная, всегда следую поставленной цели, люблю бороться и идти до конца. Своими главными достоинствами считаю коммуникабельность, искренность и открытость. Люблю жизнь. Я человек разносторонний, с детства люблю поэзию, поэтому увлекаюсь чтением стихотворений под музыку. Почему я решила поучаствовать в конкурсе? Свободное время провожу с пользой, предпочитаю активный отдых, занятия спортом. Принять участие в конкурсе – это уже моя маленькая Победа!

Ботагоз Жунусова

О себе. 29 лет, номинация «Миссис». Увлекаюсь танцами, handmade (букеты, игрушки). Я обожаю печь торты, пирожные, люблю путешествовать. По образованию юрист (гражданско-правовая специальность), получаю второе высшее образование, специальность: психология. Призвание нашла в модельном бизнесе, самый первый конкурс «Mисс ОмЮа», с него все и началось! Теперь принимаю участие во многих конкурсах красоты. Это стало неотъемлемой частью моей жизни. Желаю всем девочкам удачи и благодарю организаторов за предоставленную возможность!

Мария Котенова

О себе. 22 года, любящая жена и мама прекрасной малышки. Хореограф и модель. Участница различных конкурсов красоты. Miss dance diva – 2014, вице-мисс Malina, Miss Sensation – 2015, 3-я вице-мисс «Фит-модель хрустальная корона Сибири», «Мисс Офис Омск – 2017».

Голосуйте за Ксению, Ботагоз и Марию на 5-й странице!