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Молодая Айрис: дочь Джуда Лоу, жизнь которой похожа на сказку

Несмотря на известную фамилию, ее история напоминает сказку о Золушке, где есть любимый отец, фея-крестная и принц на белом коне...

Айрис Лоу – старшая дочь актера Джуда Лоу и его первой жены, актрисы Сэди Фрост. В октябре этого года ей исполнилось 17.

У нее есть три брата – 27-летний Финли от брака матери с музыкантом Гэри Кемпом, 21-летний Рафферти и 15-летний Руди, а также две сестры – 8-летняя София от отношений ее отца с моделью Самантой Берк и 2-летняя Ада от отношений ее отца с певицей Кэтрин Хардинг.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Айрис Лоу
Фото: @lirisaw

Старшая сестра

Несмотря на многочисленных братьев и сестер, Айрис, кажется, повезло больше всех. Во-первых, она старшая дочь Джуда Лоу и единственная дочь Сэди Фрост. Это, согласитесь, немаловажный фактор пристального внимания к себе. Во-вторых, она, в отличие от двух своих сестер, родилась в законном браке. Да еще и первом для своего отца.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Айрис Лоу, 2017 год
Фото: Getty Images
Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Сэди Фрост и Джуд Лоу, 2000 год
Фото: Getty Images

Папина дочка

Айрис было всего три года, когда ее знаменитые родители подали на развод. Она вместе с братьями осталась жить с мамой. Но папа, к счастью, часто навещал своих детей от первого брака и даже брал их на отдых и всевозможные мероприятия. Причем на всех фото папарацци актер больше внимания уделял именно Айрис. Наверное, потому, что она девочка. Да еще и такая милая… Только посмотрите их совместный снимок во время баскетбольного матча.

Сейчас Айрис и Джуд Лоу по-прежнему хорошо общаются. Более того, девушка часто размещает фотографии любимого папы в своем микроблоге.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Джуд Лоу и Айрис, 2012 год
Фото: Getty Images

Фея-крестная Кейт Мосс

Супермодель Кейт Мосс является крестной матерью дочери Джуда Лоу. И она, будто фея из сказки о Золушке, в один момент повлияла на ее судьбу: познакомила с миром моды. Говорят, не без связей своей тети Кейт Айрис стала моделью. И это при том, что ее рост составляет всего 163 сантиметра.

Свою певую работу Айрис получила в декабре 2015-го, когда ей было 15. Тогда она снялась в лукбуке Miu Miu. А в начале этого года девушка стала лицом рекламных кампаний Burberry. Согласитесь, отличный старт!

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Айрис Лоу
Фото: @lirisaw

Прилежная ученица, смелая блогерша

В перерывах между съемками рекламных кампаний Айрис учится в лондонской школе. И приближенные к ней источники уверяют, что она приносит домой только хорошие оценки. Да и в целом ведет себя очень скромно. Многие и не догадываются, что девушка из известной семьи.

Зато в Instagram Айрис свободна и не боится публиковать смелые, но, отметим, не вульгарные снимки. Так, на одном кадре она в купальнике, на другом – с обнаженным плечом.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Айрис Лоу
Фото: @lirisaw

Принц

Несколько дней назад дочь Джуда Лоу впервые вышла в свет с молодым человеком. Им стал 19-летний музыкант и художник Келвин Буэно. Как потом выяснилось, Айрис и Келвин знают друг друга около двух лет, а недавно объявили себя парой. Более того, Буэно посвятил своей любимой музыкальную композицию. Возможно, помолвка тоже не за горами.

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
Айрис Лоу с женихом
Фото: Getty Images

А будет ли кино?

Свяжет ли Айрис Лоу свою жизнь с кино, пока остается загадкой. Но как бы там ни было, у девушки есть все данные, чтобы стать настоящей звездой. И пусть пока о ней больше говорят как о дочери Джуда Лоу, мы уверены, что еще через три-четыре года все будет наоборот. А что, «отец Айрис Лоу Джуд Лоу» тоже звучит неплохо!

Дочь Джуда Лоу Айрис Лоу: фото, личная жизнь, последние новости 2017
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Больше фото Айрис Лоу смотрите здесь
Фото: @lirisaw
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#Джуд Лоу#Айрис Лоу#биография#выбор редакции
31 октября 2017Катя Иванова
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