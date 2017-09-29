Осторожно, спойлеры! Что нас ждет в пятом сезоне «Молодежки»

Актеры популярного сериала Влад Канопка и Игорь Огурцов рассказали, что нового придумали для их героев сценаристы.

– «Все, ребята! Это последний сезон!» – мы это слышим вот уже три года подряд. И каждый раз через некоторое время звонок: «Будем снимать дальше!» У нас каждый год новый сезон! – улыбается Игорь Огурцов. Одно понятно точно: сериалу про хоккей быть! Тема не просто интересна зрителю. За пять лет «Молодежка» стала «народным» сериалом. После просмотра школьники потянулись на лед играть и в магазины – за коньками и клюшками. История юных хоккеистов оказалась близка и интересна зрителю, поэтому продюсеры делают на нее высокие ставки. Да и у сценаристов было больше времени подготовиться и придумать для актеров интересные сцены. Итак, что мы увидим в новом сезоне «Молодежка. Взрослая жизнь».

Чудесное исцеление

Влад Канопка: – Спасибо сценаристам за сценарные изыски, которые они все время придумывают для моего героя (Андрей Кисляк, капитан команды). Если помните, в прошлом сезоне я получил серьезную травму – потерял зрение, расстался с женой Яной, ушел из хоккея. Судя по всему, сценаристы приняли во внимание большую армию поклонников и поклонниц Влада и… вернули его герою зрение! С прозрением приходит и уверенность, желание биться за место на льду и продолжить играть в команде. – Мой герой начинает видеть, возвращается в хоккей и начинает любить новую девушку, – обмолвился Канопка. – У меня будет более глубокий образ героя, более сложный психологически. Это уже не тот парень-мажор, сын прокурора, прожигатель жизни, который любил погонять на красивых машинах. В пятом сезоне Андрей Кисляк – это уже серьезный парень.

Фото: Ольга Король

Без папы

Герой Игоря Огурцова (вратарь Семен Бакин) все предыдущие четыре сезона был под жестким, неусыпным контролем отца. Но началась другая жизнь. – Мой герой повзрослел, играет во взрослой лиге. И поначалу у него многое не получается. Нужно выстраивать отношения, нужно отвечать за свою семью. И если раньше он постоянно думал и делал, как говорит ему отец, то теперь это более самостоятельный человек. У него появляется свое мнение, свой взгляд на жизнь, – рассказывает Игорь Огурцов. – К папе, скорее, прислушивается, но решает все же сам.

Ледовые трюки

Львиная доля сцен сериала проходит на льду – в играх, тренировках. Мало кто знает, что впервые на съемочную площадку все актеры-«хоккеисты» вышли без опыта катания на коньках. – Нас два месяца специально тренировали, чтобы при съемках первой – пилотной серии мы могли уверенно хотя бы стоять на коньках, – вспоминает подготовку к первому сезону Влад Канопка. – Наверное, из всех ледовых трюков и движений, мы сами выполняли лишь 10 процентов. Все остальное делали наши дублеры – настоящие хоккеисты. К пятому сезону все поменялось: мы сами способны выполнить 90 процентов ледовых сцен. За исключением разве что травмоопасных. Например, драки. Это работа для дублеров. Иначе в случае травмы актера придется останавливать съемки. Но некоторые ребята из «Молодежки» даже увлеклись любительским хоккеем и всерьез играют.

Фото: кадры из сериала «Молодежка. Взрослая жизнь»

Болеем за «Ак Барс»

Очень часто из уст экранных героев «Молодежки» можно услышать название казанской хоккейной команды «Ак Барс». Оказалось, неспроста. – Абсолютно все те, кто создают этот сериал, любят хоккей. И сценаристы, и актеры, и продюсеры. И если с экрана звучит название какой-то команды, то это говорит о большом к ней уважении. Точно так же помимо «Ак Барса» можно услышать и любую другую титулованную команду России. Кстати, где и как готовят молодых казанских «барсов», Влад Канопка и Игорь Огурцов увидели своими глазами. Актеры побывали в святая святых команды – на родной базе «Ак Барса». На льду и в зале в это время вовсю шли тренировки. Звездных гостей встречали громкими ударами клюшек о лед. А после лишь скромно попросили о селфи с актерами.

Фото: Ольга Король

Прибавление

Семейная жизнь вратаря Бакина будет интересна и молодым семьям, которые вскоре ждут пополнения в семье. У героя Огурцова тоже грядет прибавление в семействе. Его жена ждет ребенка. И тут уже не только о команде и игре нужно думать, но и о будущем малыше. На вопрос, кого же нам ждать в пятом сезоне – мальчика или девочку, Игорь загадочно улыбнулся: – Смотрите «Молодежку» и все увидите первыми!

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