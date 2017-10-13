На реальных событиях: 10 фильмов о невероятных людях

Судьбы этих необычных людей, оставивших заметный след в истории, стали отличными сценариями для фильмов.

Многие режиссеры поставили замечательные картины, рассказывающие на экране о судьбах неординарных и талантливых личностей.

«Список Шиндлера»

Оскар Шиндлер Фото: Getty Images ...и сыгравший его в кино Лиам Нисон Фото: кадр из фильма

В реальности: в основу фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» легли реальные события, связанные с именем Оскара Шиндлера, легендарного «праведника мира», который спас от неминуемой гибели 1200 польских евреев. Азартный игрок, просаживающий целые состояния в казино, агент абвера, отсидевший за шпионскую деятельность в чешской тюрьме несколько месяцев, авантюрист, получивший от своих соотечественников – судетских немцев кличку Гаунер (Мошенник), и великий гуманист – такова неполная характеристика этого яркого и неординарного человека. Добавим, что, спасая людей от газовой камеры, он потратил 4 млн марок – все свои деньги. Ему даже пришлось продать украшения жены, чтобы обеспечить работникам завода, который он специально открыл для них, нормальную человеческую жизнь. Судьба Оскара Шиндлера полна парадоксов. Когда он был в силе, то не знал счета деньгам и безоглядно тратил огромные состояния. А умер в полной нищете, и от голодной смерти его спасали пособия от еврейских организаций и подарки от спасенных жертв. В кино: главную роль в фильме Стивена Спилберга блестяще сыграл Лиам Нисон. Справедливости ради, экранный образ «праведника мира» сильно отличался от настоящего Оскара Шиндлера. Если судить по фотографиям, судетский промышленник не обладал красивой внешностью. А актер Рэйф Файнс жестко и убедительно сыграл роль коменданта концлагеря Амона Гета. Образ палача придал фильму чуть ли документальную достоверность. Одна из бывших узниц Освенцима была поражена сходством с печально знаменитым комендантом концлагеря, который был казнен за свои злодеяния.

«Кон-Тики»

Тур Хейердал Фото: Getty Images ...и сыгравший его в кино Поль Хаген Фото: кадр из фильма

В реальности: Тур Хейердал был отчаянным романтиком и невероятно смелым человеком, который служил одной благородной цели – доказать всему миру, что люди еще в древности умели ладить друг с другом и ради этого пересекали на допотопных средствах бушующие океаны. Великий норвежец своими подвигами поверг в изумление многих скептиков с учеными степенями. Он доказал, что между Полинезией и Южной Америкой много веков тому назад существовали контакты. И на плоту под названием «Кон-Тики» из бальсового дерева, под легким парусом, вместе с пятью товарищами проплыл почти 7 тысяч километров из Перу до одного из островов Полинезии. В кино: в фильме «Кон-Тики» режиссеров Эспена Сандберга и Хоакима Роннинга как раз и рассказывается об этом беспримерном путешествии, которое показало, насколько велики возможности человека, рискнувшего бросить вызов природе. Роль Тура Хейердала сыграл актер Поль Хаген. Отметим, что картина была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Цветок пустыни»

Варис Дирие Фото: Getty Images ...и сыгравшая ее в кино Лия Кебеде Фото: кадр из фильма

В реальности: одна из самых привлекательных топ-моделей планеты – сомалийка Варис Дирие, на долю которой выпало немало жестоких испытаний, сумела сегодня завоевать симпатии и уважение миллионов африканских женщин. Она известна тем, что борется с варварским обычаем, до сих пор существующим в Африке. Речь идет о женском обрезании, которое принесло многим африканским девушкам невероятные страдания. Варис и сама в детстве перенесла одну из самых страшных операций, которые зачастую делали осколком стекла. В 13 лет она сбежала из сомалийской деревни, когда родители решили выдать ее замуж за старика. Варис пешком через пустыню, едва не умерев от жажды и голода, добралась до Могадиша. А там уже бабушка переправила девочку в Англию. Варис Дирие, пройдя столько трудностей, добилась признания на мировом подиуме, стала специальным послом ООН, которая смело осудила жестокие и бессмысленные традиции. Благодаря ее усилиям был создан Фонд борьбы с женским обрезанием. В кино: события, связанные с жизнью Дарис Дирие, легли в основу фильма «Цветок пустыни». Режиссер Шерри Хорман на главную роль пригласила актрису Лию Кебеде, которая сыграла Варис Дирие.

«Гориллы в тумане: История Дайан Фосси»

Дайан Фосси Фото: соцсети ...и сыгравшая ее в кино Сигурни Уивер Фото: кадр из фильма

В реальности: она жила в стае горных горилл, ничуть не боясь свирепого характера этих существ. И они приняли Дайан Фосси за свою, чувствуя ее доброту, желание защитить их от любой беды. Дайан много лет изучала поведение и повадки этих необычных животных, она написала книгу «Гориллы в тумане», в которой рассказала миру о бедственном положении приматов. Она смело боролась с браконьерами, уничтожая их капканы, мешая незаконной охоте. Слава о бесстрашной женщине-ученом, которая, невзирая на угрозы, боролась за жизнь горных горилл, прокатилась по всей Африке. Она приобрела немало друзей, приобщив их к своему благородному делу. Но Дайан также нажила кучу врагов, не желающих выпустить из рук выгодный бизнес – истреблять горных горилл ради меха. Она погибла в собственном доме в Карисоке. Дайан была зарублена ее же мачете. А фонд защиты горных горилл, созданный Дайан Фосси, до сих продолжает работать. Благодаря ее усилиям место проживания этих животных превратилось в охраняемую зону. В кино: фильм Майкла Эптеда «Гориллы в тумане: История Дайан Фосси» был посвящен одной из страниц ее жизни, связанной не только с борьбой за сохранение вида редких животных, но и с романтической любовью к известному фотографу. Главную роль в картине сыграла голливудская звезда Сигурни Уивер.

«Дневник Анны Франк»

Актриса Милли Перкинс на фоне плаката с фото Анны Франк Фото: Getty Images

В реальности: Анна Франк, обычная еврейская девочка, получила на день рождения помимо подарков и цветов толстую тетрадь. Случилось это 12 июня 1942 года в Амстердаме. И Анна решила вести дневник, описывая каждый день своей жизни, со всеми ее радостями и огорчениями. Вместе с семьей она два года скрывалась от фашистов в убежище. И не расставалась с дневником ни на час, отмечая все события, происходящие с ней, пока по чьему-то доносу семью не отправили в концлагерь. Анна умерла от болезни, не дождавшись буквально месяца, когда освободили узников. Она оставила после себя дневник, поражающий своей любовью к людям, неожиданными философскими открытиями, которые удивляют нас глубиной мыслей, желанием добра и мира на земле. В кино: режиссер Джордж Стивенс поставил фильм «Дневник Анны Франк», несколько отличающийся от первоисточника. Но он сумел отразить его основную идею: война и насилие всегда приносят людям горе и страдания. В главной роли снялась актриса Милли Перкинс.

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