На съемках шоу Love is Екатерина Варнава отказалась от каскадера

Когда я читала сценарий, везде была пометочка «каскадер». Например, «Екатерина падает с крыши», а в скобочках – «каскадер». «Екатерину сбивает машина (каскадер)». «Двадцать дрессированных собак на площадке, они едят Екатерину (каскадер)». Спасибо авторам проекта, что они убедили меня все трюки выполнять самостоятельно. Можно снять отдельный бэкстэйдж и выложить в интернет: достаточно забавно. Потому что я приходила на площадку и понятия не имела, что сейчас буду летать с крыши или меня будет сбивать машина. Но это интересно! У меня такого опыта в жизни еще не было. В наше время есть хорошие остеопаты и врачи. Так что на следующий день я приходила и была готова к новому трюку.