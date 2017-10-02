На съемках шоу Love is Екатерина Варнава отказалась от каскадера

Месяц назад на канале ТНТ состоялась премьера нового юмористического шоу Love is. Каждый выпуск объединяет истории пяти девушек, которых сыграли звезды Comedy Woman. С двумя из них – Екатериной Варнавой и Марией Кравченко – нам удалось пообщаться и разузнать подробности съемок.
Сразу хочу закрыть все вопросы по поводу Comedy Woman: шоу будет существовать. А Love is – это такая «дочка» Comedy Woman. Проект готовился семь лет. Задумывали так, потом переделывали. По сей день он совершенствуется, меняется. Выстроили целый город для проекта, а это дело не одного дня и даже не одного месяца.
Нет, есть профессиональная авторская группа. Мы все-таки дилетанты в этом деле. Но когда мы получаем сценарий на площадке, то наше дилетантское эго берет верх и мы имеем право добавить яркую красочку, что-то додумать, адаптировать.
То есть каждая героиня принимает активное участие в доделывании своего персонажа, но в написание сценария мы не лезем, потому что каждый должен заниматься своим делом. Пишут, кстати, мужчины и Наталья Андреевна – она и редактор, и автор, и продюсер.
Никакой войны между участницами шоу Comedy Woman не было. Просто авторы писали линии и кого было уместно поставить на конкретного персонажа, того и ставили. Чуть позже – спустя серий десять – вы увидите и остальных участниц Comedy Woman. Наденька, Екатерина Скулкина – всех увидите, не переживайте. Просто начинаем мы вот таким составом.
Проект долгоиграющий. Один сезон сняли, второй сезон сняли, третий заканчиваем снимать…
К нам в партнеры подбирались профессиональные актеры и актрисы.
Да, наконец-то! Но я немного поправлю Марию: не просто писались линии, а потом продюсерами и авторами принималось решение, что та или иная девочка будет это играть. Линии писались под конкретных девочек. Именно поэтому не все сразу появились. Будь наша воля, мы бы хоть по пять часов проводили в кадре! Но есть ограничения по времени, есть формат программы. Конечно, все девочки не успели бы раскрыть свои линии. Показываем по пять историй. Потом кто-то будет убираться, кто-то – добавляться. В итоге наши героини могут и пересечься.
Когда я читала сценарий, везде была пометочка «каскадер». Например, «Екатерина падает с крыши», а в скобочках – «каскадер». «Екатерину сбивает машина (каскадер)». «Двадцать дрессированных собак на площадке, они едят Екатерину (каскадер)». Спасибо авторам проекта, что они убедили меня все трюки выполнять самостоятельно. Можно снять отдельный бэкстэйдж и выложить в интернет: достаточно забавно. Потому что я приходила на площадку и понятия не имела, что сейчас буду летать с крыши или меня будет сбивать машина. Но это интересно! У меня такого опыта в жизни еще не было. В наше время есть хорошие остеопаты и врачи. Так что на следующий день я приходила и была готова к новому трюку.
Самые главные трюкачи шоу Love is – это Екатерина Варнава и Сергей Лазарев. Эти два человека постоянно падали откуда-то, летали, дрались, чего только у них не было!
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