Как на самом деле выглядят актеры, сыгравшие супергероев

Фильмы про супергероев, секретных агентов и борцов со злом всегда пользовались большим успехом. Мужественные герои, красавцы с мощными торсами, имея в арсенале суперспособности и целый арсенал смертельного оружия не только боролись со злодеями, но и покоряли девичьи в сердца. И не только киношных героинь, кстати – большая часть женской аудитории отправляется в кино, чтобы посмотреть на таких красавцев, как Тор, Бэтмен, Железный Человек.
Гэри (Эггси) Анвин – Тэрон Эджертон
Британский денди, шпион, одетый с иголочки, безупречный агент секретной службы Kingsman – все это осталось в кино. В жизни стиль и образ 27-летнего Тэрона Эджертона далек от экранного. Парень предпочитает спортивный стиль, а весь британский лоск оставляет для промомероприятий в поддержку фильма.
Бэтмен – Бен Аффлек
Бену Аффлеку не впервые приходится влезать в костюм супергероя. Героическим дебютом актера стала роль Сорвиголовы – слепого борца за мир во всем мире. Тогда этот киногерой едва не поставил крест на успешной карьере актера, и Бена утешало одно: он встретил на съемочной площадке будущую жену Дженнифер Гарнер. Сорвиголову не приняли ни зрители, ни критики, а Бен зарекся когда-либо играть такие роли. Но, миновав 40-летний рубеж, Аффлек загорелся детской мечтой примерить на себя костюм Бэтмена. Или, возможно, голливудского актера соблазнил солидный гонорар. Поклонники защитника города Готэм освистали выбор продюсеров фильма. По их мнению, Аффлек – худший Бэтмен во всей истории кинематографа. До этого этот «почетный» титул носил другая голливудская звезда – Джордж Клуни. Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в прокате провалился, но Аффлек рискнул второй раз сыграть Бэтмена – в предстоящем фильме «Лига справедливости». И на этом точка. Актер признается, что сейчас он не в самой лучшей форме – как физической, так и моральной. Скандал с изменой, последующий развод с Дженнифер Гарнер – все это сказалось на вешности и здоровье Бена. И в жизни Аффлек выглядит уставшим, измотанным и совсем не похож на Брюса Уэйна, держащего в страхе всех злодеев Готэма.
Халк – Марк Руффалло
Конечно, странно было ждать от актера, чей образ в кино был создан исключительно благодаря компьютерной графике, хотя бы частичного сходства с киногероем. Но все же хочется отметить, что в седовласом неопрятном мужчине трудно узнать суперученого Бэннера, чьи опыты породили Халка.
Каратель – Томас Джейн
Фрэнк Касл – бывший оперативник спецотряда, чью семью жестоко убивают наемные убийцы. И Фрэнк, превратившись в Карателя, начинает жестоко мстить. Суперспособностями Каратель не обладает, но отлично владеет любым оружием. Трудно поверить, что роль грозного мстителя сыграл Томас Джейн, чей вид дает повод подумать, что со здоровьем актера не все в порядке.
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