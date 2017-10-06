Как на самом деле выглядят актеры, сыгравшие супергероев

Фильмы про супергероев, секретных агентов и борцов со злом всегда пользовались большим успехом. Мужественные герои, красавцы с мощными торсами, имея в арсенале суперспособности и целый арсенал смертельного оружия не только боролись со злодеями, но и покоряли девичьи в сердца. И не только киношных героинь, кстати – большая часть женской аудитории отправляется в кино, чтобы посмотреть на таких красавцев, как Тор, Бэтмен, Железный Человек.

Бену Аффлеку не впервые приходится влезать в костюм супергероя. Героическим дебютом актера стала роль Сорвиголовы – слепого борца за мир во всем мире. Тогда этот киногерой едва не поставил крест на успешной карьере актера, и Бена утешало одно: он встретил на съемочной площадке будущую жену Дженнифер Гарнер. Сорвиголову не приняли ни зрители, ни критики, а Бен зарекся когда-либо играть такие роли. Но, миновав 40-летний рубеж, Аффлек загорелся детской мечтой примерить на себя костюм Бэтмена. Или, возможно, голливудского актера соблазнил солидный гонорар. Поклонники защитника города Готэм освистали выбор продюсеров фильма. По их мнению, Аффлек – худший Бэтмен во всей истории кинематографа. До этого этот «почетный» титул носил другая голливудская звезда – Джордж Клуни. Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в прокате провалился, но Аффлек рискнул второй раз сыграть Бэтмена – в предстоящем фильме «Лига справедливости». И на этом точка. Актер признается, что сейчас он не в самой лучшей форме – как физической, так и моральной. Скандал с изменой, последующий развод с Дженнифер Гарнер – все это сказалось на вешности и здоровье Бена. И в жизни Аффлек выглядит уставшим, измотанным и совсем не похож на Брюса Уэйна, держащего в страхе всех злодеев Готэма.