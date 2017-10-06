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Как на самом деле выглядят актеры, сыгравшие супергероев

Глядя на некоторых актеров, трудно поверить, что в кино они только и делают, что спасают мир. В жизни большая часть из знаменитых киногероев порой удивляют своим внешним видом.

Фильмы про супергероев, секретных агентов и борцов со злом всегда пользовались большим успехом. Мужественные герои, красавцы с мощными торсами, имея в арсенале суперспособности и целый арсенал смертельного оружия не только боролись со злодеями, но и покоряли девичьи в сердца. И не только киношных героинь, кстати – большая часть женской аудитории отправляется в кино, чтобы посмотреть на таких красавцев, как Тор, Бэтмен, Железный Человек.

Гэри (Эггси) Анвин – Тэрон Эджертон

Фото: кадр из фильма
Фото: Getty Images

Британский денди, шпион, одетый с иголочки, безупречный агент секретной службы Kingsman – все это осталось в кино. В жизни стиль и образ 27-летнего Тэрона Эджертона далек от экранного. Парень предпочитает спортивный стиль, а весь британский лоск оставляет для промомероприятий в поддержку фильма.

Бэтмен – Бен Аффлек

Фото: кадры из фильма/Getty Images

Бену Аффлеку не впервые приходится влезать в костюм супергероя. Героическим дебютом актера стала роль Сорвиголовы – слепого борца за мир во всем мире. Тогда этот киногерой едва не поставил крест на успешной карьере актера, и Бена утешало одно: он встретил на съемочной площадке будущую жену Дженнифер Гарнер. Сорвиголову не приняли ни зрители, ни критики, а Бен зарекся когда-либо играть такие роли. Но, миновав 40-летний рубеж, Аффлек загорелся детской мечтой примерить на себя костюм Бэтмена. Или, возможно, голливудского актера соблазнил солидный гонорар. Поклонники защитника города Готэм освистали выбор продюсеров фильма. По их мнению, Аффлек – худший Бэтмен во всей истории кинематографа. До этого этот «почетный» титул носил другая голливудская звезда – Джордж Клуни. Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в прокате провалился, но Аффлек рискнул второй раз сыграть Бэтмена – в предстоящем фильме «Лига справедливости». И на этом точка. Актер признается, что сейчас он не в самой лучшей форме – как физической, так и моральной. Скандал с изменой, последующий развод с Дженнифер Гарнер – все это сказалось на вешности и здоровье Бена. И в жизни Аффлек выглядит уставшим, измотанным и совсем не похож на Брюса Уэйна, держащего в страхе всех злодеев Готэма.

Халк – Марк Руффалло

Фото: кадр из фильма
Фото: Getty Images

Конечно, странно было ждать от актера, чей образ в кино был создан исключительно благодаря компьютерной графике, хотя бы частичного сходства с киногероем. Но все же хочется отметить, что в седовласом неопрятном мужчине трудно узнать суперученого Бэннера, чьи опыты породили Халка.

Каратель – Томас Джейн

Фото: кадр из фильма
Фото: Getty Images

Фрэнк Касл – бывший оперативник спецотряда, чью семью жестоко убивают наемные убийцы. И Фрэнк, превратившись в Карателя, начинает жестоко мстить. Суперспособностями Каратель не обладает, но отлично владеет любым оружием. Трудно поверить, что роль грозного мстителя сыграл Томас Джейн, чей вид дает повод подумать, что со здоровьем актера не все в порядке.

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#кино#что посмотреть#Бен Аффлек#Крис Хемсворт#Хью Джекман#Тоби Магуайр#Бенедикт Камбербэтч#выбор редакции
6 октября 2017Венера Ерофеева
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