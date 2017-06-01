Не только Джек Воробей: еще 7 красавцев-пиратов в кино

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В день премьеры фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» мы собрали семерку обаятельных морских бандитов, которые готовы составить конкуренцию самому Джеку Воробью!

Это свершилось! Настал долгожданный день премьеры продолжения уже ставшей легендарной саги. Несмотря на все препятствия – скандальный развод главной звезды фильма Джонни Деппа, отказы ведущих актеров от съемок (Кира Найтли наотрез отказывалась вернуться к образу Элизабет, а Орландо Блум тоже не горел желанием снова примерить сюртук морского разбойника) – на радость всех поклонников сегодня «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» во всех кинотеатрах мира!

Джонни Депп – Джек Воробей

Фото: кадр из фильма

Образ экстравагантного пирата Джека Воробья, воплощенный голливудским актером Джонни Деппом настолько полюбился зрителям, что, кажется, «Пираты Карибского моря» смотрят по большей части именно из-за него. Своеобразная манера поведения, юмор, внешность и жестикуляция персонажа делают образ не похожим ни на один другой. Правда, есть один нюанс: похоже, образ причудливого пирата настолько полюбился самому Деппу, что избавиться от его необычной манеры поведения актеру удастся совсем нескоро. Впрочем, сам Джонни нисколько не переживает по этому поводу, а, наоборот, счастлив везде и всюду эксплуатировать персонаж из популярного фильма.

Хью Джеман – Черная Борода

Фото: кадр из фильма

Австралийскому актеру и секс-символу Голливуда Хью Джекману тоже довелось примерить образ пирата. Так, в фильме «Питер Пэн» брутальный актер сыграл известного разбойника по кличке Черная Борода. Примечательно, но подобная злодейская роль для Джекмана – единственная в его кинокарьере. Несмотря на дебют, Хью удалось в полной мере раскрыть амплуа своего персонажа: безумный взгляд, причудливые манеры и экстравагантную внешность сразу же оценили поклонники актера.

Тоби Стивенс – Джейми Флинт

Фото: кадр из сериала

Истории о пиратах настолько понравились киноманам, что сериалы на подобную тему не заставили себя долго ждать. Так, в телевизионном сериале «Черные паруса» яркую роль пирата, капитана Джейми Флинта, исполнил актер Тоби Стивенс. По признанию Стивенса, он сразу же привязался и полюбил своего героя. Флинт в исполнении актера предстает нам харизматичным, целеустремленным и невероятно обаятельным мужчиной. Несомненно, эта роль – одна из самых значимых в копилке английского актера.

Люк Арнольд – Джон Сильвер

Фото: кадр из сериала

Австралийский актер Люк Арнольд известен широкой публике благодаря ролям в сериалах. Однако наибольшую славу Арнольду принесла главная роль в сериале «Черные паруса». Персонаж актера – молодой, быстрый и весьма рисковый парень по имени Джон Сильвер. Жаждущий приключений молодой человек все время попадает во всевозможные передряги. Однако у Люка есть одна удивительная особенность – благодаря своей сговорчивости он умеет найти общий язык абсолютно со всеми и выходит из любой передряги целым и невредимым.

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