Не только про Бэтмена: комиксы, которые стоит знать всем женщинам

Многие думают, что комиксы – это воинственные истории про Бэтмена и Человека-Паука. На самом деле мир графических романов гораздо шире и разнообразнее.

Комиксы бывают добрыми, поучительными, биографическими, смешными, трогательными, фантастическими. А еще – в них много отважных героинь. Рассказываем о тех, которые покорили весь мир.

Хильда (серия комиксов «Хильдафолк»)

Фото: Издательство «МИФ»

Хильда – смешная девчонка с синими волосами, которая буквально ни минуты не может усидеть на месте. Она живет в мире, где разгуливают тролли, эльфы, гномы, морские духи и прочие загадочные существа. Например, любимый питомец Хильды – ручная лисичка Твиг. Все эти странные герои пришли в серию комиксов о Хильде из мира скандинавской мифологии. И сама Хильда – как маленький викинг в платье. То сражается с полуночным великаном, то встречается с черным псом, то отправляется на птичий парад, а то и вовсе попадает в каменный лес, причем вместе со своей мамой. Кстати, мама, как оказалось, тоже не промах – все-таки яблочко от яблоньки недалеко падает.

Ада Лавлейс («Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа»)

Фото: Издательство «МИФ»

Героиня комикса «Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» Ада Лавлейс – не просто смелая и решительная девушка, но еще и компьютерный гений. Сюжет комикса основан на реальных событиях: Ада действительно существовала, причем была единственной законной дочерью знаменитого поэта лорда Байрона. Однако семейная жизнь матери Ады и поэта не сложилась, и леди Байрон всю жизнь пыталась изгнать из девочки поэтические наклонности. А лучшее средство против поэзии – математика. Ада оказалась очень талантливой и вскоре превратилась в живую счетную машину. В середине XIX века женщина-ученый воспринималась как нонсенс. Но Ада – девушка неробкого десятка. Она продолжила занятия математикой, познакомилась с изобретателем Чарльзом Бэббиджем, создавшим первый в мире компьютер, и написала для него первую в мире компьютерную программу.

Вишенка («Дневники Вишенки»)

Фото: Издательство «МИФ»

Героиня комикса «Дневники Вишенки» – обычная девочка десяти с половиной лет с рыжими волосами и курносым носом. Она мечтает стать писательницей, обожает сочинять и придумывать. Богатая фантазия и любопытство частенько заводят ее в дебри самых невероятных приключений. Но Вишенка и не думает сдаваться. Она то следит за странным Господином Загадкиным и обнаруживает каменный зоопарк, то раскрывает секрет таинственной книги, то отправляется на поиски пяти сокровищ. Комиксы о Вишенке – это всегда очень добрые и трогательные сюжеты с хорошим концом, рассказывающие о силе дружбы, взаимопомощи и любви. Вишенка совсем не похожа на героинь-воительниц, побеждающих демонов, но это ничуть не мешает ей быть смелой и отважной, помогая своим друзьям.

Клэр Дюлак («Звездный замок. 1869: покорение космоса»)

Фото: Издательство «МИФ»

Комикс «Звездный замок» рассказывает захватывающую историю поиска таинственного эфира. Она полна приключений и потрясающих открытий, но ничего этого бы не произошло, если бы не Клэр Дюлак. Именно она, отважная исследовательница, так верила в существование эфира, что отправилась искать его на воздушном шаре. И нашла – на высоте 12 900 метров. К сожалению, после этого шар Клэр потерпел катастрофу, и она не вернулась домой. Но своей верой и отвагой вдохновила на дальнейшие исследования сына Серафина и мужа Арчибальда, положив начало волшебным космическим путешествиям.

Сиси («СуперУхо»)

Фото: Издательство «МИФ»

Сиси Белл, автору комикса «СуперУхо», было четыре года, когда она потеряла слух. Девочка могла опустить руки и сдаться, но вместо этого решила, что огромный слуховой аппарат – это вовсе не недостаток, а самая настоящая суперспособность. Когда Сиси выросла, она создала автобиографичный комикс, где рассказала трогательную и забавную историю девочки, которая верит в своего внутреннего супергероя – СуперУхо. Он помогает ей заводить друзей, справляться с трудностями, одерживать маленькие победы, любить и познавать окружающий мир.

Агата Кристи («Агата Кристи. История жизни королевы детектива»)

Фото: Издательство «МИФ»

Кто не знает знаменитую королеву детективов? Ее герои способны распутать самую страшную тайну, вывести на чистую воду хитроумных злодеев. Но оказалось, что Агата Кристи и сама участвовала в подобных историях и делала это не хуже своих гениальных сыщиков. Например, в 1926 году, после серьезной ссоры с мужем, она инсценировала собственное исчезновение. Все сбились с ног, пытаясь разыскать ее. А писательница просто отдыхала в спа-отеле. Во время Первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой, а после – фармацевтом в аптеке. Так что, рассказывая об убийцах-отравителях, она прекрасно знала, о чем говорит. Ее жизнь была не менее захватывающей, чем книги. Биографический комикс «Агата Кристи» показывает нам, какой отважной, находчивой и умной женщиной она была.

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