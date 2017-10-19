Не только про Бэтмена: комиксы, которые стоит знать всем женщинам

Комиксы бывают добрыми, поучительными, биографическими, смешными, трогательными, фантастическими. А еще – в них много отважных героинь. Рассказываем о тех, которые покорили весь мир.
Хильда (серия комиксов «Хильдафолк»)
Хильда – смешная девчонка с синими волосами, которая буквально ни минуты не может усидеть на месте. Она живет в мире, где разгуливают тролли, эльфы, гномы, морские духи и прочие загадочные существа. Например, любимый питомец Хильды – ручная лисичка Твиг.
Все эти странные герои пришли в серию комиксов о Хильде из мира скандинавской мифологии. И сама Хильда – как маленький викинг в платье. То сражается с полуночным великаном, то встречается с черным псом, то отправляется на птичий парад, а то и вовсе попадает в каменный лес, причем вместе со своей мамой. Кстати, мама, как оказалось, тоже не промах – все-таки яблочко от яблоньки недалеко падает.
Ада Лавлейс («Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа»)
Героиня комикса «Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» Ада Лавлейс – не просто смелая и решительная девушка, но еще и компьютерный гений. Сюжет комикса основан на реальных событиях: Ада действительно существовала, причем была единственной законной дочерью знаменитого поэта лорда Байрона. Однако семейная жизнь матери Ады и поэта не сложилась, и леди Байрон всю жизнь пыталась изгнать из девочки поэтические наклонности. А лучшее средство против поэзии – математика.
Ада оказалась очень талантливой и вскоре превратилась в живую счетную машину. В середине XIX века женщина-ученый воспринималась как нонсенс. Но Ада – девушка неробкого десятка. Она продолжила занятия математикой, познакомилась с изобретателем Чарльзом Бэббиджем, создавшим первый в мире компьютер, и написала для него первую в мире компьютерную программу.
Вишенка («Дневники Вишенки»)
Героиня комикса «Дневники Вишенки» – обычная девочка десяти с половиной лет с рыжими волосами и курносым носом. Она мечтает стать писательницей, обожает сочинять и придумывать. Богатая фантазия и любопытство частенько заводят ее в дебри самых невероятных приключений. Но Вишенка и не думает сдаваться. Она то следит за странным Господином Загадкиным и обнаруживает каменный зоопарк, то раскрывает секрет таинственной книги, то отправляется на поиски пяти сокровищ.
Комиксы о Вишенке – это всегда очень добрые и трогательные сюжеты с хорошим концом, рассказывающие о силе дружбы, взаимопомощи и любви. Вишенка совсем не похожа на героинь-воительниц, побеждающих демонов, но это ничуть не мешает ей быть смелой и отважной, помогая своим друзьям.
Клэр Дюлак («Звездный замок. 1869: покорение космоса»)
Комикс «Звездный замок» рассказывает захватывающую историю поиска таинственного эфира. Она полна приключений и потрясающих открытий, но ничего этого бы не произошло, если бы не Клэр Дюлак. Именно она, отважная исследовательница, так верила в существование эфира, что отправилась искать его на воздушном шаре. И нашла – на высоте 12 900 метров.
К сожалению, после этого шар Клэр потерпел катастрофу, и она не вернулась домой. Но своей верой и отвагой вдохновила на дальнейшие исследования сына Серафина и мужа Арчибальда, положив начало волшебным космическим путешествиям.
Сиси («СуперУхо»)
Сиси Белл, автору комикса «СуперУхо», было четыре года, когда она потеряла слух. Девочка могла опустить руки и сдаться, но вместо этого решила, что огромный слуховой аппарат – это вовсе не недостаток, а самая настоящая суперспособность.
Когда Сиси выросла, она создала автобиографичный комикс, где рассказала трогательную и забавную историю девочки, которая верит в своего внутреннего супергероя – СуперУхо. Он помогает ей заводить друзей, справляться с трудностями, одерживать маленькие победы, любить и познавать окружающий мир.
Агата Кристи («Агата Кристи. История жизни королевы детектива»)
Кто не знает знаменитую королеву детективов? Ее герои способны распутать самую страшную тайну, вывести на чистую воду хитроумных злодеев. Но оказалось, что Агата Кристи и сама участвовала в подобных историях и делала это не хуже своих гениальных сыщиков. Например, в 1926 году, после серьезной ссоры с мужем, она инсценировала собственное исчезновение. Все сбились с ног, пытаясь разыскать ее. А писательница просто отдыхала в спа-отеле.
Во время Первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой, а после – фармацевтом в аптеке. Так что, рассказывая об убийцах-отравителях, она прекрасно знала, о чем говорит. Ее жизнь была не менее захватывающей, чем книги. Биографический комикс «Агата Кристи» показывает нам, какой отважной, находчивой и умной женщиной она была.
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