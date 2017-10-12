Не узнать! Что стало со Стюарт и другими звездами «Сумерек»

Пять лет назад, в ноябре 2012 года, состоялась премьера последней части экранизации романа Стефани Майер. С тех пор много воды утекло, а герои саги и вовсе стали другими людьми.

Если вам кажется, что пять лет – это немного, вы ошибаетесь. Посмотрите, как за эти годы изменились актеры культового фильма «Сумерки». Причем не только внешне, но и внутренне. Разбираемся, что стало причиной кардинальных перемен в жизни героев: этап взросления или ранняя слава.

Роберт Паттинсон

2012 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 2017 год Фото: Getty Images

Благодаря «Сумеркам» Роберт Паттинсон прославился, а еще получил статус одного из самых красивых мужчин Голливуда. Как только картина вышла в прокат, актера началали буквально преследовать толпы журналистов и фанаток. Причем это ему, как он сам однажды признался, совершенно не нравилось. Роберт в реальной жизни был очень скромным и тихим, и излишнее внимание стало для него в тягость. Так что первое время он был редким гостем светских раутов (если это была не презентация очередной части саги, конечно). Особенно Паттинсон ушел в себя после разрыва отношений со своей партнершей Кристен Стюарт (девушка, напомним, ушла от него к режиссеру Руперту Сандерсу). Актер долгое время прибывал в депрессии и даже говорил, что больше никогда не будет ни с кем встречаться. К счастью, все обошлось. С 2014 года Роберт счастлив с эпатажной певицей Талией Дебретт Барнетт, известной под псевдонимом FKA Twigs, а недавно приподнес ей кольцо. Свадьба, как говорят, не за горами! Что касается карьеры Паттинсона, то она уже после первых «Сумерек» пошла в гору: он получил несколько рекламных контрактов, а также снялся в таких фильмах, как «Помни меня, «Воды слонам!», «Милый друг», «Звездная карта», «Затерянный город Z». И везде, конечно, в главных ролях. Внешне Роберт за последние годы сильно изменился: практически перестал улыбаться, возмужал и стал коротко стричься.

Кристен Стюарт

2012 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 2017 год Фото: Getty Images

Кристен Стюарт начала сниматься в кино еще в раннем детстве. До «Сумерек» на ее счету было более 15 проектов. Однако, как ни крути, востребованной актрисой она стала только только после выхода на экраны саги. В 2013 году девушка даже попала на третью строчку рейтинга Forbes после Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс! А вот в личной жизни ей на тот момент не очень везло. Отношения с ранеее упомянутым Робертом Паттинсоном так и не закончились свадьбой, впрочем как и роман с Рупертом Сандерсом, с которым она ему изменила. Однако потом Кристен призналась, что эти неудачи стали для нее хорошим уроком: она перестала распространяться о своей личной жизни. Другое дело карьера… О ней Стюарт может говорить часами. А особенно она гордится своими ролями в картинах «На дороге», «Белоснежка и охотник», «Светская жизнь». Кроме актерской деятельности звезда, кстати, занялась и режиссерской. Сейчас она работает над картиной «Пойдем поплаваем». Во внешнем виде актрисы, надо признать, за пять лет произошли кардинальные перемены: она покрасилась в блондинку, сделала короткую стрижку, стала ярко выделять глаза и носить откровенные наряды.

Тэйлор Лотнер

2012 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 2017 год Фото: Getty Images

Тэйлор Лотнер после «Сумерек», как и Паттинсон, обзавелся армией поклонниц, которые создавали группы с ним в соцсетях и писали любовные письма. Он, в свою очередь, некоторое время встречался с певицей Тейлор Свифт, которая после расставания посвятила ему песню «Back To December», а потом с актрисой Мари Авгеропулос. Обе девушки, к слову, были старше его: первая на три года, вторая – на шесть! Однако сейчас его романы в прошлом. Лотнер – завидный холостяк Голливуда. Правда, пока не такой успешный, как многие его коллеги… После саги он работал только над фильмами «День святого Валентина», «Погоня, Одноклассники-2» и «Нелепая шестерка». Но кто знает, может, будущий успешный проект актера еще впереди. Тем более с каждым годом он, кажется, становится все привлекательнее.

Никки Рид

2010 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение» 2017 год Фото: Getty Images

А вы знали, что Никки Рид не только сыграла в «Сумерках», но и помогла написать к нему сценарий? Впрочем, так же, как и в фильме «Тринадцать». Помимо этого на ее счету главная роль в картине «У Мини это в первый раз», а также втростепенные персонажи в «Одиноких сердцах» и «Королях Догтауна». Однако с 2013 года о знаменитости больше известно по личной жизни, чем по карьерному взлету. Сначала она вышла замуж за певца Пола Макдональда, а потом вступила во второй брак со звездой сериала «Дневники вампира» Иэном Сомерхолдером. В этом году у пары родилась дочь Боди Солэй Рид Сомерхолдер. Материнство, кстати, пошло Никки на пользу: на одном из светских раутов она буквально светилась изнутри. Или, возможно, все дело в загаре и ярком макияже.

Питер Фачинелли

2010 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение» 2017 год Фото: Getty Images

Питер Фачинелли до «Сумерек» успел поработать более чем в 30 фильмах. Но больше его знали по роли Донована Рэя в сериале «Криминальные гонки». В остальных проектах он в основном довольствовался втростепенными персонажами. Впрочем, после съемок саги ничего не изменилось. Но есть вероятность, что его лучшая роль еще впереди. В личной жизни, кстати, актеру пока тоже не очень везет. Его брак с актрисой Дженни Гарт закончился разводом в 2012 году после 11 лет семейной жизни. У пары осталось три дочери: Лука Белла, Лола Рэй и Фиона Ив. После развода Питер встречался со звездой фильма «Тор» Джейми Александр, но в прошлом году заявил, что они больше не вместе. Зато внешне после пять лет съемок саги Фачинелли похорошел. Как ни крути, а натуральные темные волосы и не выбеленная пудрой кожа ему идут куда больше!

Эшли Грин

2012 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 2017 год Фото: Getty Images

Для Эшли Грин роль в «Сумерках» стала путевкой в мир кино. До первой части фильма она снялась только в двух картинах. И то в эпизодах. Зато после первой части саги девушка стала настоящей звездой: подписала контракт с рекламными кампаниями косметических брендов, а также получила выгодные предложения от режиссеров. Сейчас на ее счету – главная роль в картине «Явление» и втростепенные, но довольно яркие – в «Лето. Одноклассники. Любовь», «Хотел бы я быть здесь», «И проиграли бой». В личной жизни у актрисы тоже все хорошо. После расставания с певоцом Джо Джонасом она начала встречаться с актером Полом Коури, который в прошлом году сделал ей предложение. После окончания съемок саги Эшли несколько раз меняла имидж, но остановилась на светлых волосах и сдержанном макияже.

Дакота Фэннинг

2010 год Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Затмение» 2017 год Фото: Getty Images

Дакота Фэннинг была мировой звездой задолго до участия в «Сумерках». Ее дебютом в кино стала роль в картине «Я – Сэм» с Шоном Пенном и Мишель Пфайффер, когда ей было 7 лет. Потом она снялась в мини-сериале минисериале «Похищенные», а также картинах «Городские девчонки», «Стильная штучка» и многих-многих других. Можно сказать, что в саге она была самой известной актрисой среди всех. Причем после участия в проекте Дакота стала еще популярнее. И даже подписала контракт с известным модельным агентством IMG Models, с которым сотрудничают Жизель Бюндхен, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Ее актерская карьера тоже резко пошла вверх: Фэннинг сыграла главные роли в таких картинах, как «Очень хорошие девочки», «Ночные движения», «Эффи». Повезло знаменитости и в любовных делах. С 2013 года она встречается с моделью Джейми Страчаном.

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