Неформалы у «Глобуса»: самые необычные образы (фото)

Новосибирцы в странных и удивительных костюмах собрались на фестиваль ZNAKИ, который каждый год в начале лета проходит возле театра «Глобус». Смотрите фотогалерею самых впечатляющих образов.

Представьте, идете вы по улице, а рядом шагает какое-нибудь чудище из голливудского блокбастера. Или спускаетесь в метро, а вместе с вами в вагон заходит Гарри Поттер с гигантской змеей. Ничего удивительного, просто неформалы в самых разных костюмах и с самым неожиданным цветом волос, с пугающими линзами в глазах и необычными аксессуарами в руках направляются на фестиваль ZNAKИ. Как раз в выходные он в очередной раз проходил в Новосибирске.

Фото: Евгения Замошникова

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Это тот самый день в году, когда участники любых субкультур могут показаться во всей красе, пообщаться, устроить всеобщие «обнимашки». Впрочем, к театру «Глобус» приходит и множество гостей «в гражданском», чтобы полюбоваться на все это восхитительное красочное безумие, поучаствовать в каких-нибудь неожиданных играх, мастер-классах или битвах на звездных мечах, послушать музыкантов, посмотреть на танцоров, последить за работой художников-граффитистов. И, конечно, сделать множество фоток и селфи. В фоторепортаже Woman’s Day – самые яркие персонажи и неожиданные образы. Листайте галерею, нажимая на стрелки.

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